Также общепит включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список мер поддержки общепита, пишут «РИА Новости».

Заведения получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города. Срок уплаты перенесли на конец 2021 года.

Общепит включили в программу субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей. На что можно потратить деньги:

Приобретение или лизинг оборудования.

Уплату коммунальных платежей.

Уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса.

Компенсацию затрат на мероприятия по профилактике Covid-19 — не больше 15 тысяч рублей.

Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты — не больше 6,5 тысяч рублей на сотрудника.

Ресторанам предложат льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это коснётся заведений, которые зарегистрированы в Москве, не относятся к МСП, а их выручка не больше 2 млрд рублей в год.

Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев. Программа будет действовать до конца 2021 года.

Также Собянин продлил до конца 2021 года программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в Москве.