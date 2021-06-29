Власти Москвы предложили ресторанам льготные кредиты и отсрочку аренды Статьи редакции
Также общепит включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список мер поддержки общепита, пишут «РИА Новости».
Заведения получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города. Срок уплаты перенесли на конец 2021 года.
Общепит включили в программу субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей. На что можно потратить деньги:
- Приобретение или лизинг оборудования.
- Уплату коммунальных платежей.
- Уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса.
- Компенсацию затрат на мероприятия по профилактике Covid-19 — не больше 15 тысяч рублей.
- Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты — не больше 6,5 тысяч рублей на сотрудника.
Ресторанам предложат льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это коснётся заведений, которые зарегистрированы в Москве, не относятся к МСП, а их выручка не больше 2 млрд рублей в год.
Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев. Программа будет действовать до конца 2021 года.
Также Собянин продлил до конца 2021 года программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в Москве.
А власти Германии во второй локдаун выделили 10 млрд € и компенсировали бизнесам до 75% месячной выручки 🤷🏻♂️
вы что, хотите как в Германии?
Можно было написать короче.
Власти Москвы решили помочь бизнесу, по отработанной за последний год схеме - загнав его в долги.
У нас каждый второй по официальной бухгалтерии в убыток себе работает, так что ещё должны бы остались 😁
вы пишете про ноябрь 2020 года, намерения были озвучены. в тот же период были льготные кредиты и субсидии малому бизнесу в РФ. на VC были примеры получения этих денег.
есть ли статистика реализации данной программы в Германии - реально интересно, т.к. слова часто расходятся с делами.
И все это оплатит будущее поколение людей.
кому это интересно? ведь деньги у государства синтезируются магическим образом
Мы вас небольно убьем, но вот вам бесплатный венок в качестве нашей поддержки.
Кредит и отсрочка, а не отмена - это как насмешка.
Мне интересно как бизнес должен выплачивать аренду за те месяцы, когда у них прибыль снизилась кратно?
Как в том году, можешь закрыться, выбор всегда есть ))) сам проходил это, договаривался на 50% скидку. А вариантов у арендодателя тоже нет, где бы он в локдаун нашёл арендаторов новых?
Ну, как бы, все вполне ожидаемо. Новые льготные кредиты и отсрочки, которые рано или поздно превратятся в новые долги. "Помощь" она такая у нас. Мне вот интересно будет посмотреть на посещаемость этих ресторанов и кафе. На сколько она упадет? 70-90%. На что они жить собираются, обслуживать свои текущие долги, а нужно уже брать новые, чтобы остаться "на плаву". Выручку генерит только клиент, которого не пускают без Собянинского клейма ни в одно заведение. Нет клиента - нет выручки - нет ресторана. А все эти "кредиты и отсрочки" - полная туфта.
Нытики на вц ничему довольны не бывают, лишь бы поныть.
Уплачивают налогов сущие копейки со своих 50-80к зарплат, а требований больше чем у любого бизнесмена.
Льготного кредита как раз хватит на услуги по банкротству😉
❗️За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Кажется, кто-то долбанулся
прочитав заголовок чуть не подумал что отсрочка аренды за счет владельцев недвижимости))
хотя в москве одни бандосы недвижкой владеют) - их не жалко
Действительно, звучит как насмешка!
А потому- готовимся к новым налогам.
Едим дома, на кухню заходим по QR-коду
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