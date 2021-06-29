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Еда
Евгения Евсеева

Власти Москвы предложили ресторанам льготные кредиты и отсрочку аренды Статьи редакции

Также общепит включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

24 24 комментария
863 просмотров

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список мер поддержки общепита, пишут «РИА Новости».

Заведения получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города. Срок уплаты перенесли на конец 2021 года.

Общепит включили в программу субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей. На что можно потратить деньги:

  • Приобретение или лизинг оборудования.
  • Уплату коммунальных платежей.
  • Уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса.
  • Компенсацию затрат на мероприятия по профилактике Covid-19 — не больше 15 тысяч рублей.
  • Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты — не больше 6,5 тысяч рублей на сотрудника.

Ресторанам предложат льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это коснётся заведений, которые зарегистрированы в Москве, не относятся к МСП, а их выручка не больше 2 млрд рублей в год.

Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев. Программа будет действовать до конца 2021 года.

Также Собянин продлил до конца 2021 года программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в Москве.

  • С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.
QR-коды работают нормально, экономика — плохо…
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
vc.ru

#новость #третьяволна #москва #covid19

24 24 комментария
0
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24 комментария
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Sergey K

15

А власти Германии во второй локдаун выделили 10 млрд € и компенсировали бизнесам до 75% месячной выручки 🤷🏻‍♂️

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Bender Rodriguez

Sergey
16

вы что, хотите как в Германии?

Ответить

Sergey K

Bender
9

Ну вообще, да, неплохо было бы )

Ответить

Bender Rodriguez

Sergey
4

согласен :(

Ответить

Aleksandr Azh

Sergey
7

Можно было написать короче.
Власти Москвы решили помочь бизнесу, по отработанной за последний год схеме - загнав его в долги.

Ответить

Виктор Овчаров

Sergey
1

У нас каждый второй по официальной бухгалтерии в убыток себе работает, так что ещё должны бы остались 😁

Ответить

Балабаев вячеслав

Виктор
2

Это неправда.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Sergey
0

вы пишете про ноябрь 2020 года, намерения были озвучены. в тот же период были льготные кредиты и субсидии малому бизнесу в РФ. на VC были примеры получения этих денег.

есть ли статистика реализации данной программы в Германии - реально интересно, т.к. слова часто расходятся с делами.

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Джеймс Бонд

Sergey
0

И все это оплатит будущее поколение людей.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Джеймс
1

кому это интересно? ведь деньги у государства синтезируются магическим образом

Ответить

Alexey Sharapov

10

Мы вас небольно убьем, но вот вам бесплатный венок в качестве нашей поддержки.
Кредит и отсрочка, а не отмена - это как насмешка.

Ответить

Сергей Кайзер

4

Мне интересно как бизнес должен выплачивать аренду за те месяцы, когда у них прибыль снизилась кратно?

Ответить

Иван Вундермахер

Сергей
2

Как в том году, можешь закрыться, выбор всегда есть ))) сам проходил это, договаривался на 50% скидку. А вариантов у арендодателя тоже нет, где бы он в локдаун нашёл арендаторов новых?

Ответить

Сергей Кайзер

Иван
0

К сожалению, не все работодатели достаточно умны.

Ответить

Влад Петров

4

Ну, как бы, все вполне ожидаемо. Новые льготные кредиты и отсрочки, которые рано или поздно превратятся в новые долги. "Помощь" она такая у нас. Мне вот интересно будет посмотреть на посещаемость этих ресторанов и кафе. На сколько она упадет? 70-90%. На что они жить собираются, обслуживать свои текущие долги, а нужно уже брать новые, чтобы остаться "на плаву". Выручку генерит только клиент, которого не пускают без Собянинского клейма ни в одно заведение. Нет клиента - нет выручки - нет ресторана. А все эти "кредиты и отсрочки" - полная туфта. 

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Антон Штадлер

2

Льготные кредиты под 7 % и наверняка с залогом) норм меры

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Джеймс Бонд

1

Нытики на вц ничему довольны не бывают, лишь бы поныть. 
Уплачивают налогов сущие копейки со своих 50-80к зарплат, а требований больше чем у любого бизнесмена.

Ответить

Балабаев вячеслав

Джеймс
0

Про налоги это неправда.

Ответить

Kirill Smolin

1

Льготного кредита как раз хватит на услуги по банкротству😉

Ответить

Roman Mitaki

Kirill
0

Вряд ли хватит

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Игорь Протасов

1

❗️За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. 

Кажется, кто-то долбанулся

Ответить

Тарас Погребняк

0

Понятно

Ответить

Агнец невинный

0

прочитав заголовок чуть не подумал что отсрочка аренды за счет владельцев недвижимости))

хотя в москве одни бандосы недвижкой владеют) - их не жалко

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Петр Громов

0

Действительно, звучит как насмешка!
А потому- готовимся к новым налогам.
Едим дома, на кухню заходим по QR-коду

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