Еда
Евгения Евсеева

«Злоупотребляют мнением общества»: власти Москвы сообщили о падении выручки кафе лишь на 15-20% после введения QR-кодов Статьи редакции

Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала от 50% до 90%.

  • Выручка ресторанов, кафе и других заведений общепита питания в Москве после введения системы прохода по QR-кодам сократилась на 15-20%, она выше среднегодовой за 2020 год, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
  • «Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Например, рестораторы, которые в первый же день заявили о сокращении выручки на 80%», — заявил Ефимов. По его словам, власти видят «совершенно иную картину».
  • «Выручка сократилась, но, соответственно, сократилась на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», — уточнил он.
  • Московские рестораторы рассказывали, что выручка заведений общепита в первый день после перевода на «бесковидный» режим сократилась на 50-90% в зависимости от наличия веранды. Предприниматели столкнулись с пустыми залами и непониманием посетителей — не все знали, что нужны QR-коды.
  • С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел в последние полгода. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 1 млн рублей.

#новость #третьяволна #covid19 #москва

3260 просмотров
77 77 комментариев
11
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77 комментариев
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Алексей Карпов

35

«Злоупотребляют мнением общества»: власти Москвы сообщили...

самокритичненько

заявил Ефимов. По его словам, власти видят «совершенно иную картину»

кто бы сомневался...

Ответить

Mark Borisov

Алексей
22

Они и инфляцию так же считают. Видят иную картину.

Ответить

Неверный Валера

Mark
5

Зря в так. Вчера за день население минимум на 500 миллионов увеличилась. Никаким Америкам и Китая такое не снилось. Нам все завидуют.

Ответить

Оксана Вихрова

Алексей
1

🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Silanser

28

Даже не знаю кому верить?🤔 ну власть же врать не будет

Ответить

Маркетологов к стенке

Silanser
1

Забавно конечно, думаю среди рестораторов были и яростные прививочники, которые с пеной у рта тут утверждали, что власти врать не будут и про цифры врать не будут. Интересно, когда их хорошо поимели, они поменяли свою точку зрения или все еще считают принуждение правильной мерой?))

Ответить

Дмитрий

Маркетологов
1

Ждём от них писем начинающихся, типа: товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!

Ответить

Bublikov Anton

Silanser
–7

Т.е. жабы Вам нравятся больше гадюк?

Ответить

Roman Nenznaskiy

25

Каждый день работаю из разных ресторанов Москвы. Больше 2-х человек внутри ресторана, включая меня, еще ни разу не встречал. Сейчас сижу в Кофемании на Белорусской - первый раз вижу АЖ 3-и человека внутри. Это учитывая, что обычно тут не протолкнуться. 

Так что да, 15-20%... только это цифры выручки... они просто перепутали цифры в релизе. 

Ответить

Влад Петров

22

Наглый пиздеж! Достаточно просто посмотреть на фото пустых ресторанов и кафе, чтобы оценить масштаб бедствия, или почитать профильные форумы. Ну, или, загляните на страничку к Татуловой в FB, где она просто кричит от безнадеги. Вот, например:

Анастасия Татулова
28 июня, 21:41 ·
Коротенечко напишу что в сухом остатке на сегодня.
😡1. Обещали рестораторам бесплатную вакцинацию мигрантов много раз на зумах - я публиковала все протоколы , они есть у всех.
Результат - вышедшее сегодня постановление о вакцинации мигрантов с суммой и фразой - оплата за счёт работодателя. Ну вы помните, того самого, жадного, у которого денег до жопы ещё с предыдущей волны
😡2. Просили мобильные бригады - результат - отказ.
Я попросила партнёрскую клинику за деньги приехать чтобы моих сотрудников кто хочет привиться - привили.
Так вы думаете это сильно просто получить на это вакцину? Щас. Пока нам это не удалось. Ни мне ни клинике.
😡3. Днём вышло потрясающее: рестораны готовы оплачивать пцр тесты своим гостям… даже комментировать не буду.
😡4. Потом пара Губернаторов решили у себя тоже самое вводить - правда у них вакцины нет, кончилась . Но их это не останавливает. Главное что? Не думать. Просто действовать. Сказали стимулировать вакцинацию - стимулирую. Закрываю . Отчитываюсь.
😡5. На прошлой неделе был хоровод интереснейших официальных мнений :
один видный государственный деятель сказал - вакцинация добровольная.
Второй сказал - добровольная, но за счёт работодателя.
Третий уточнил - Отстранять работников в случае отказа от вакцинации — это законная мера, однако сотрудник может обжаловать данное решение в суде.
Четвёртый пояснил, что привить обязаны работодатели сотрудников. Под угрозой закрытия.
Ну а потом в суд, на оставшиеся деньги - судиться с сотрудниками, которые третьего слушали.
😡5. Ввели коды - в одной единственно взятой отрасли в одном единственном городе - Москва , рестораны .
Именно там бушует ковид . Его нет на Алых парусах, футболе и концертах до 499 человек. В транспорте нет и не было. И не будет 😂.
Сегодня первый день кодов - ничего негде не работает, заполняемость в среднем 10- 20%, что для ресторанов убыток глухой.
С кодами не справился даже Макдональдс.
Отрасль на грани нервного срыва.
😡6. Люди на всякий случай перестали ходить.
Тем рестораторам которые пытались что-то сказать своим гостям и попросить все же сделать коды и не подставлять под удар и закрытие свои любимые места - достался ушат говна.
😡7. В пятницу всерьёз обсуждали на зуме полчаса куда и как ходить в туалет без кода. Писать ещё ладно - можно около веранды. А если вот другая потребность .
😡8. Фудкорты нельзя по прежнему - но в торговых центрах куча народу. Никто ничего не соблюдает. Нет масок даже.
Закрыты частные прокаты в парках.
Но на пляжах переполнено все.
😡😡😡9. Аэропорты по прежнему выпускают в город всех кто прилетел. И внутренними и внешними рейсами. Никаких пцр . Мы одни такие гостеприимные во всем мире . Нам индусы штамм новый привезли, думаете мы закрыли свободный вход?
Нет . Не думайте. Как был пцр 3 дня срок так и есть .
Переполненные автобусы к самолётам. Дикие очереди на регистрацию. Люди стоят по часу .
😡10. Бенефициары закрытия ресторанной отрасли - все те же и там же : Яндекс с Деливери.
Доставка разгоняется с двукратным ростом каждый день , никого не смущает что возят непривитыми курьерами без всяких кодов. Там вирус тоже умирает.
😡11. Вишенка на тортике - каждая управа хочет выслужиться. Каждый придумывает свои новенькие правила и ограничения .
Фудкорты не открыли до сих пор -
они третий раз выкидывают заготовки. В указе про них опять забыли.
😡Ах да, вы наверное думаете меры поддержки будут? Мы тоже думали. Но скорее всего получится как с мигрантами.
✅А мне вот знаете даже полегчало. Просто это настолько запредельно идиотически, что в целом есть ощущение как в игре «дженга» что следующая палочка может угробить все это безумие.
Сначала было удивительно, потом страшно, потом раздражение, а теперь если честно даже любопытно посмотреть чем этот абсурд закончится.
✅🆘 прошу всех услышать : нападать на предпринимателей - это гадко.
Уровень ненависти и озлобления зашкаливает.
Предприниматели делают все что могут чтобы в этом дерьме и их и вас не вырвало.

Ответить

Sergei Timofeyev

Влад
2

При всей моей антипатии к этой персоне, она в данном случае почти не врёт. Всё так и есть.

Ответить

Влад Петров

Sergei
2

Я тоже не ее фанат, как, впрочем, и Патапенко, Титова и т.д.  Но, если она говорит такое, то что творится у других, менее известных владельцев кафе и ресторанов? Я подозреваю, что там совсем ЖОПА. О чем, собственно, и писал несколькими постами ранее. Нет посетителей - нет выручки - неминуемое банкротство. Идет целенаправленная атака именно на этот сектор. Только не совсем ясно, почему именно этот сегмент был выбран как сакральная жертва. 

Ответить

Михаил Швец

Влад
1

Идет просто планомерное уничтожение МСБ. С другими секторами ситуация не сильно лучше. Всех к чему-то готовят. Видимо к краху капитализма или к чему-то еще.

Ответить

Неверный Валера

Михаил
0

Запилят государственные столовки вместо кафешек и ресторанов? Дайте две! Хочу вспомнить вкус тех блевотных котлет и разваренных макарон.

Ответить

Sergei Timofeyev

Влад
0

А кто такой Потапенко?

Ответить

Михаил Швец

Sergei
0

Почти не врет... Зачем ты пишешь этот бред?

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Уточните, что за бред-то?

Ответить

Мурад Муртазалиев

Влад
1

Она не раскачивает лодку, она прям дыры топором в ней рубит. Не пора ли ее в места не столь отдаленные отдохнуть отправить. А если серьезно, говорит она конечно по делу. Но это прям похоже на "обиделась", и за Собянина душу рвала, а в команду не взяли. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
0

Она там вроде не к ССС, а к ВВП рвалась.

Ответить

Мурад

Sergei
1

На выборах мэра Москвы, была доверенным лицом ССС. В команду не попала хз почему. И далеко не факт, что будучи в команде, сейчас писала тоже самое

Ответить

Неверный Валера

Влад
1

Забавно. Лизала Настя, лизала кому надо что надо - и на тебе, нежданчик от них. Чего ж ты теперь возмущаться-то? Любишь медок - люби и холодок. Сходи обними ещё раз Собянина, он там заждался.

Ответить

Сергей Коро

15

В общепите есть два потока денег. Видимый для государства и другой. Так вот «другой» и сократился на эти 80%

Ответить

Константин Мурчиков

Сергей
3

Ну вот видимый ВВ и готов «поддерживать», как он выразился)).

Ответить

Иванов Олег

Сергей
1

У сетевых давно все четко и просели они знатно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Иванов
0

Это у каких-каких сетей? У Якитории где резко ломается терминал или в Тапчане?

Ответить

Михаил Швец

Sergei
1

А ты не думал, что терминал ломается, потому что государство навесило свои 48% налогов на оклад каждого сотрудника, а заемные деньги не привлечь, потому что отдавать потом будешь и свою квартиру/дачу/машину, так как потянуть такие проценты нормальный бизнес без откатов и бюджетных денег из схем не сможет. Вот и получается, что скоро весь малый бизнес тупо закроется благодаря нашим высокоэффективным менеджерам из правительства. И в первую очередь Мишустина который отвечал за налоговую реформу с самыми жесткими в мире условиями.

Ответить

Dima Kalinov

Михаил
0

У официантов оклады 10-15 тыс максимум, остальное чаевые.
Терминал ломается с пятницы по воскресенье, потому что наличку продавать выгоднее, чем карбонару.
И сначала постим Ролексы-Панамеры-Луи, а потом "продаю Майбах чтобы заплатить зарплаты", рестораторы такие рестораторы

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

То есть государство внезапно навесило 30,2%? ;)

Ответить

Михаил Швец

Sergei
0

Раньше были клиенты и хоть какие-то деньги. Сейчас клиентов в разы меньше, где-то нет вообще. Уже сейчас в Москве есть места, где уже нет кафе и ресторанов. Закрылись. Денег у населения тоже меньше становится с каждым днем, потому что наше государство делает действия наносящие максимальный урон МСБ во всех сферах их деятельности: от налогов до грузоперевозок и найма сотрудников. По итогу бизнес переходит на наличку, желая тупо выжить и удержать те крохи, которые еще кое как выживают. Я уж молчу вообще про отношение к предпринимателям как к скоту и мошенникам, а не как к людям, которые дают работу и деньги в бюджет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Вам уже написали, что у официантов зарплата часто меньше минималки официально, а всё остальное серая зона и чаевые.

Ответить

Key Lansky

Михаил
0

"Уже сейчас в Москве есть места, где уже нет кафе и ресторанов." где?

Ответить

Иванов Олег

Sergei
0

Это не совсем сетевые, они чисто под Москву 

Ответить

Sergei Timofeyev

Иванов
0

О, вы ещё изнанку не знаете по поставкам. )) Кстати, одна из причин, почему там встретить меня нельзя.

Ответить

Victor Axonoff

Sergei
0

В Якитории ничего не ломается

Ответить

Sergei Timofeyev

Victor
0

Ломается, увы. Ближе к ночи

Ответить

Bublikov Anton

Сергей
0

Нелогично. Если всё упало, как раз "видимый" бы и зарезали

Ответить

Сидор

15

Рестораторы раскачивают лодку.  
Предлагаю запретить рестораторам Москвы давать любые интервью и комментарии до особо распоряжения Мэра.

Эти провокаторы мешают добровольной вакцинации граждан и получении qr кодов на жизнь. 

Ответить

M S

Сидор
1

Да как они посмели!

Ответить

Даниил Поляков

11

Рестораны тоже виноваты) Молча схавали и даже не попытались.

Ответить

Bulat Ziganshin

Даниил
10

когда били навальнят, они молчали :)  некоторые ещё и иски выкатывали

Ответить

sunriseagain

Даниил
1

Дождёшься и за тобой придут и ты тоже будешь сам виноват, что «схавал»

Ответить

Clif

8

наконец-то власти москвы сказали правду: "власти видят «совершенно иную картину»."

Ответить

Денис Бурков

6

Конечно, тебе же гаду статистику портить нельзя, а то слетишь, ска 🤬🤬🤬

Ответить

kei gelfer

4

Вецера вторника и среды на фудкорте ТРЦ Columbus. Видно, что заполняемость всего на 15-20% ниже обычной

Ответить

kei gelfer

kei
5

Хотя, до этого он две недели не работал, так что технически выручка даже подросла

Ответить

Евгений Васильков

4

Ну вот, всё в порядке значит. Завтра ждём анонс куаркодов в супермаркеты.

Ответить

Andrei Mesherjakov

3

Ааа вот как))

Ответить

Roman Shar

2

А откуда власти Москвы почерпнули данные о выручке?

Ответить

Александр Якунин

Roman
2

Офд данные

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

А сколько работают не совсем легально? :)

Ответить

Елистратишка Простой

Александр
0

А данные каждый день сдаются? Я думал раз в месяц/квартал.

Ответить

Юрий Павшуков

Елистра…
0

В офд обычно в реальном времени. В худшем случае раз месяц. 

Ответить

Igor Sergeevich

2

Владимиру Ефимову, по ходу, админы в конце дня выручки тоже скидывают

Ответить

Силовой завод

2

«Злоупотребляют математикой»: выручка сокращалась и до QR кодов.

Ответить

Stas Sokolov

Силовой
0

Это отрицательный рост!

Ответить

Всемирный Орзэмэс

2

Верю каждому слову.
PS. Нет

Ответить

Andrei Mesherjakov

1

Аааа вот как)🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Сергей Иванов

Andrei
2

Дааа вот так 🤷🏿‍♂️

Ответить

Илья Шишкунов

0

15-20% 

Лишь 

Как далеко правительство от бизнеса 

Ответить

Силовой завод

Илья
3

Вообще-то, если ты чиновник/госслужащий, то ты автоматически успешный бизнесмен ;) Правда у них там рентабельность конечно другая, поэтому 15-20% для них это херня.

Ответить

Mikhail Batukhtin

1

И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года

Надо было с апрелем 2020 сравнивать, было бы ещё круче!

Ответить

Начальный инструмент

1

Вместо того, чтобы размышлять о цифровизации цивилизации, коде и блокчейне, подрачивать втихомолку на священную теслу и ваять новый фейсбук, сообщество VC.RU каждый день разводит срач о жратве, как какое-то колхозное быдло.

Ответить

Акционерный единорожек88

0

Эм. А как власти Москвы это видят?

Ответить

Дмитрий Гвозданный

Акционерный
1

Через чеки и отсет налоговой

Ответить

Bulat Ziganshin

Дмитрий
1

а это законно?

Ответить

Юрий

Bulat
4

смешной вопрос

Ответить

Андрей Суслов

0

Аааа вот как🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Оксана Вихрова

0

Ну властям то, конечно, виднее

Ответить

Dmitriy Frolov

0

Злоупотребления здравым смыслом! Совсем распустились!

Ответить

Nick Name

0

ПиzDешььь. Это вам не мешки ворочать

Ответить

Olegga Folomeev

0

Битый не битого везёт или наоборот?

Ответить

Oleg Arkhangelsky

0

По https://index.tinkoff.ru/ тоже не получается 80%. Может не 15%, но и даже не 50% точно (если что, я смотрел понедельник-к-понедельнику).

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Oleg
0

Либо да, как верно писали выше, в первую очередь просела выручка, что идет мимо POS-терминала.

Ответить

Товарищ

0

Да, просто бумажку с отчетом зачитал для журналистов, которую принесла секретутка. 

Ответить

Stas Sokolov

0

Властям же виднее, чем владельцам. Ясно понятно.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

"Все 500 миллионов человек, которые взяли ипотеку, по-прежнему ходят в рестораны".

Ответить

Passteam

–5

А мы, кстати, придумали, как эти QR-коды в Apple Wallet/Google Pay загнать. Если интересно – читайте в статье в нашем профиле)

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«Злоупотребляют мнением общества»: власти Москвы сообщили о падении выручки кафе лишь на 15-20% после введения QR-кодов Статьи редакции

Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала от 50% до 90%.

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