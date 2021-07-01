«Злоупотребляют мнением общества»: власти Москвы сообщили о падении выручки кафе лишь на 15-20% после введения QR-кодов Статьи редакции
Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала от 50% до 90%.
- Выручка ресторанов, кафе и других заведений общепита питания в Москве после введения системы прохода по QR-кодам сократилась на 15-20%, она выше среднегодовой за 2020 год, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
- «Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Например, рестораторы, которые в первый же день заявили о сокращении выручки на 80%», — заявил Ефимов. По его словам, власти видят «совершенно иную картину».
- «Выручка сократилась, но, соответственно, сократилась на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», — уточнил он.
- Московские рестораторы рассказывали, что выручка заведений общепита в первый день после перевода на «бесковидный» режим сократилась на 50-90% в зависимости от наличия веранды. Предприниматели столкнулись с пустыми залами и непониманием посетителей — не все знали, что нужны QR-коды.
- С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел в последние полгода. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 1 млн рублей.
«Злоупотребляют мнением общества»: власти Москвы сообщили...
самокритичненько
заявил Ефимов. По его словам, власти видят «совершенно иную картину»
кто бы сомневался...
Они и инфляцию так же считают. Видят иную картину.
Неверный Валера
Зря в так. Вчера за день население минимум на 500 миллионов увеличилась. Никаким Америкам и Китая такое не снилось. Нам все завидуют.
Даже не знаю кому верить?🤔 ну власть же врать не будет
Забавно конечно, думаю среди рестораторов были и яростные прививочники, которые с пеной у рта тут утверждали, что власти врать не будут и про цифры врать не будут. Интересно, когда их хорошо поимели, они поменяли свою точку зрения или все еще считают принуждение правильной мерой?))
Ждём от них писем начинающихся, типа: товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!
Каждый день работаю из разных ресторанов Москвы. Больше 2-х человек внутри ресторана, включая меня, еще ни разу не встречал. Сейчас сижу в Кофемании на Белорусской - первый раз вижу АЖ 3-и человека внутри. Это учитывая, что обычно тут не протолкнуться.
Так что да, 15-20%... только это цифры выручки... они просто перепутали цифры в релизе.
Наглый пиздеж! Достаточно просто посмотреть на фото пустых ресторанов и кафе, чтобы оценить масштаб бедствия, или почитать профильные форумы. Ну, или, загляните на страничку к Татуловой в FB, где она просто кричит от безнадеги. Вот, например:
Анастасия Татулова
28 июня, 21:41 ·
Коротенечко напишу что в сухом остатке на сегодня.
😡1. Обещали рестораторам бесплатную вакцинацию мигрантов много раз на зумах - я публиковала все протоколы , они есть у всех.
Результат - вышедшее сегодня постановление о вакцинации мигрантов с суммой и фразой - оплата за счёт работодателя. Ну вы помните, того самого, жадного, у которого денег до жопы ещё с предыдущей волны
😡2. Просили мобильные бригады - результат - отказ.
Я попросила партнёрскую клинику за деньги приехать чтобы моих сотрудников кто хочет привиться - привили.
Так вы думаете это сильно просто получить на это вакцину? Щас. Пока нам это не удалось. Ни мне ни клинике.
😡3. Днём вышло потрясающее: рестораны готовы оплачивать пцр тесты своим гостям… даже комментировать не буду.
😡4. Потом пара Губернаторов решили у себя тоже самое вводить - правда у них вакцины нет, кончилась . Но их это не останавливает. Главное что? Не думать. Просто действовать. Сказали стимулировать вакцинацию - стимулирую. Закрываю . Отчитываюсь.
😡5. На прошлой неделе был хоровод интереснейших официальных мнений :
один видный государственный деятель сказал - вакцинация добровольная.
Второй сказал - добровольная, но за счёт работодателя.
Третий уточнил - Отстранять работников в случае отказа от вакцинации — это законная мера, однако сотрудник может обжаловать данное решение в суде.
Четвёртый пояснил, что привить обязаны работодатели сотрудников. Под угрозой закрытия.
Ну а потом в суд, на оставшиеся деньги - судиться с сотрудниками, которые третьего слушали.
😡5. Ввели коды - в одной единственно взятой отрасли в одном единственном городе - Москва , рестораны .
Именно там бушует ковид . Его нет на Алых парусах, футболе и концертах до 499 человек. В транспорте нет и не было. И не будет 😂.
Сегодня первый день кодов - ничего негде не работает, заполняемость в среднем 10- 20%, что для ресторанов убыток глухой.
С кодами не справился даже Макдональдс.
Отрасль на грани нервного срыва.
😡6. Люди на всякий случай перестали ходить.
Тем рестораторам которые пытались что-то сказать своим гостям и попросить все же сделать коды и не подставлять под удар и закрытие свои любимые места - достался ушат говна.
😡7. В пятницу всерьёз обсуждали на зуме полчаса куда и как ходить в туалет без кода. Писать ещё ладно - можно около веранды. А если вот другая потребность .
😡8. Фудкорты нельзя по прежнему - но в торговых центрах куча народу. Никто ничего не соблюдает. Нет масок даже.
Закрыты частные прокаты в парках.
Но на пляжах переполнено все.
😡😡😡9. Аэропорты по прежнему выпускают в город всех кто прилетел. И внутренними и внешними рейсами. Никаких пцр . Мы одни такие гостеприимные во всем мире . Нам индусы штамм новый привезли, думаете мы закрыли свободный вход?
Нет . Не думайте. Как был пцр 3 дня срок так и есть .
Переполненные автобусы к самолётам. Дикие очереди на регистрацию. Люди стоят по часу .
😡10. Бенефициары закрытия ресторанной отрасли - все те же и там же : Яндекс с Деливери.
Доставка разгоняется с двукратным ростом каждый день , никого не смущает что возят непривитыми курьерами без всяких кодов. Там вирус тоже умирает.
😡11. Вишенка на тортике - каждая управа хочет выслужиться. Каждый придумывает свои новенькие правила и ограничения .
Фудкорты не открыли до сих пор -
они третий раз выкидывают заготовки. В указе про них опять забыли.
😡Ах да, вы наверное думаете меры поддержки будут? Мы тоже думали. Но скорее всего получится как с мигрантами.
✅А мне вот знаете даже полегчало. Просто это настолько запредельно идиотически, что в целом есть ощущение как в игре «дженга» что следующая палочка может угробить все это безумие.
Сначала было удивительно, потом страшно, потом раздражение, а теперь если честно даже любопытно посмотреть чем этот абсурд закончится.
✅🆘 прошу всех услышать : нападать на предпринимателей - это гадко.
Уровень ненависти и озлобления зашкаливает.
Предприниматели делают все что могут чтобы в этом дерьме и их и вас не вырвало.
При всей моей антипатии к этой персоне, она в данном случае почти не врёт. Всё так и есть.
Я тоже не ее фанат, как, впрочем, и Патапенко, Титова и т.д. Но, если она говорит такое, то что творится у других, менее известных владельцев кафе и ресторанов? Я подозреваю, что там совсем ЖОПА. О чем, собственно, и писал несколькими постами ранее. Нет посетителей - нет выручки - неминуемое банкротство. Идет целенаправленная атака именно на этот сектор. Только не совсем ясно, почему именно этот сегмент был выбран как сакральная жертва.
Идет просто планомерное уничтожение МСБ. С другими секторами ситуация не сильно лучше. Всех к чему-то готовят. Видимо к краху капитализма или к чему-то еще.
Неверный Валера
Запилят государственные столовки вместо кафешек и ресторанов? Дайте две! Хочу вспомнить вкус тех блевотных котлет и разваренных макарон.
Почти не врет... Зачем ты пишешь этот бред?
Она не раскачивает лодку, она прям дыры топором в ней рубит. Не пора ли ее в места не столь отдаленные отдохнуть отправить. А если серьезно, говорит она конечно по делу. Но это прям похоже на "обиделась", и за Собянина душу рвала, а в команду не взяли.
Она там вроде не к ССС, а к ВВП рвалась.
Неверный Валера
Забавно. Лизала Настя, лизала кому надо что надо - и на тебе, нежданчик от них. Чего ж ты теперь возмущаться-то? Любишь медок - люби и холодок. Сходи обними ещё раз Собянина, он там заждался.
В общепите есть два потока денег. Видимый для государства и другой. Так вот «другой» и сократился на эти 80%
У сетевых давно все четко и просели они знатно.
Это у каких-каких сетей? У Якитории где резко ломается терминал или в Тапчане?
А ты не думал, что терминал ломается, потому что государство навесило свои 48% налогов на оклад каждого сотрудника, а заемные деньги не привлечь, потому что отдавать потом будешь и свою квартиру/дачу/машину, так как потянуть такие проценты нормальный бизнес без откатов и бюджетных денег из схем не сможет. Вот и получается, что скоро весь малый бизнес тупо закроется благодаря нашим высокоэффективным менеджерам из правительства. И в первую очередь Мишустина который отвечал за налоговую реформу с самыми жесткими в мире условиями.
У официантов оклады 10-15 тыс максимум, остальное чаевые.
Терминал ломается с пятницы по воскресенье, потому что наличку продавать выгоднее, чем карбонару.
И сначала постим Ролексы-Панамеры-Луи, а потом "продаю Майбах чтобы заплатить зарплаты", рестораторы такие рестораторы
То есть государство внезапно навесило 30,2%? ;)
Раньше были клиенты и хоть какие-то деньги. Сейчас клиентов в разы меньше, где-то нет вообще. Уже сейчас в Москве есть места, где уже нет кафе и ресторанов. Закрылись. Денег у населения тоже меньше становится с каждым днем, потому что наше государство делает действия наносящие максимальный урон МСБ во всех сферах их деятельности: от налогов до грузоперевозок и найма сотрудников. По итогу бизнес переходит на наличку, желая тупо выжить и удержать те крохи, которые еще кое как выживают. Я уж молчу вообще про отношение к предпринимателям как к скоту и мошенникам, а не как к людям, которые дают работу и деньги в бюджет.
Вам уже написали, что у официантов зарплата часто меньше минималки официально, а всё остальное серая зона и чаевые.
Это не совсем сетевые, они чисто под Москву
О, вы ещё изнанку не знаете по поставкам. )) Кстати, одна из причин, почему там встретить меня нельзя.
В Якитории ничего не ломается
Рестораторы раскачивают лодку.
Предлагаю запретить рестораторам Москвы давать любые интервью и комментарии до особо распоряжения Мэра.
Эти провокаторы мешают добровольной вакцинации граждан и получении qr кодов на жизнь.
Рестораны тоже виноваты) Молча схавали и даже не попытались.
когда били навальнят, они молчали :) некоторые ещё и иски выкатывали
Дождёшься и за тобой придут и ты тоже будешь сам виноват, что «схавал»
Вецера вторника и среды на фудкорте ТРЦ Columbus. Видно, что заполняемость всего на 15-20% ниже обычной
Хотя, до этого он две недели не работал, так что технически выручка даже подросла
Ну вот, всё в порядке значит. Завтра ждём анонс куаркодов в супермаркеты.
А откуда власти Москвы почерпнули данные о выручке?
Офд данные
А данные каждый день сдаются? Я думал раз в месяц/квартал.
Аааа вот как)🤦🏻♂️🤦🏻♂️
15-20%
Лишь
Как далеко правительство от бизнеса
Силовой завод
Вообще-то, если ты чиновник/госслужащий, то ты автоматически успешный бизнесмен ;) Правда у них там рентабельность конечно другая, поэтому 15-20% для них это херня.
И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года
Надо было с апрелем 2020 сравнивать, было бы ещё круче!
Через чеки и отсет налоговой
По https://index.tinkoff.ru/ тоже не получается 80%. Может не 15%, но и даже не 50% точно (если что, я смотрел понедельник-к-понедельнику).
Либо да, как верно писали выше, в первую очередь просела выручка, что идет мимо POS-терминала.
Да, просто бумажку с отчетом зачитал для журналистов, которую принесла секретутка.
"Все 500 миллионов человек, которые взяли ипотеку, по-прежнему ходят в рестораны".
А мы, кстати, придумали, как эти QR-коды в Apple Wallet/Google Pay загнать. Если интересно – читайте в статье в нашем профиле)
«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.
Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала от 50% до 90%.
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