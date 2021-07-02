«Яндекс.Еда» запустила доставку роботами-курьерами в Ленобласти Статьи редакции
До этого они доставляли заказы только в Москве и Иннополисе.
«Роверы» начали работать в городе Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас они возят заказы из «Яндекс.Еды» и скоро начнут доставлять товары из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.
Список ресторанов, откуда привозят еду роботы-курьеры, доступен в приложении — среди них местные кафе и рестораны.
Выбрать доставку «Ровером» можно на этапе оплаты — а затем отслеживать его перемещения на карте. Когда он приедет, пользователь получит уведомление, а в приложении появится кнопка «открыть крышку».
В Москве также расширили зону доставки — «Роверы» возят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в районах Сокол и Аэропорт, Белой Площади, на Ходынском поле и в Хамовниках.
- «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
- Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса, а также в Москве.
Мурино - кремниевая долина России
Главное что бы он не звонил и не переспрашивал, а как к вам пройти. А какой код домофона))
И как он поднимется без лифта мне интересно))
К нему нужно спуститься конечно же
А да? А у него чего шасси отвалятся подняться ко мне на 9 этаж?
Тут уже теряются привилегии доставки)
Если нужно одеваться и спускаться вниз.
К примеру с 5 этажа.
Это если сравнивать с бесплатным курьером, а они со временем станут всегда платными, а Ровер так и останется бесплатным
Ровер дешевле и безопаснее, особенно интровертам понравится.
Нахой не нужон ваш робот, пока не научится забираться в лифт. Окей он не достаёт до кнопок лифта, домофона и квартиры. Так сделайте выдвижную палку-нажиматель.
Жесть люди ленивые. Их просит робот всего лишь спуститься за едой, а не идти в сам ресторан за километр. Но они недовольны все равно.
В любом случае для службы доставки ровер выгоднее живого самозанятого сотрудника за зп.
Когда не в теме и ждёшь ровер: Глаша смотри в окно, там Range Rover от Яндекса должен приехать...
Видел их на районе, суши ждали стояли.Реально бесполезно,они сами не поднимутся
А где-то есть точный список ресторанов/магазинов, из которых он доставляет, а также зона доставки? Район Аэропорт — слишком размыто)
Ровер с открытой крышкой выглядит как унитаз на колесах.
Стопудово он управляется оператором.
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