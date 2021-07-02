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Еда
Евгения Евсеева

«Яндекс.Еда» запустила доставку роботами-курьерами в Ленобласти Статьи редакции

До этого они доставляли заказы только в Москве и Иннополисе.

23 23 комментария
1214 просмотров

«Роверы» начали работать в городе Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас они возят заказы из «Яндекс.Еды» и скоро начнут доставлять товары из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.

Список ресторанов, откуда привозят еду роботы-курьеры, доступен в приложении — среди них местные кафе и рестораны.

«Ровер» в Мурино «Яндекс»

Выбрать доставку «Ровером» можно на этапе оплаты — а затем отслеживать его перемещения на карте. Когда он приедет, пользователь получит уведомление, а в приложении появится кнопка «открыть крышку».

В Москве также расширили зону доставки — «Роверы» возят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в районах Сокол и Аэропорт, Белой Площади, на Ходынском поле и в Хамовниках.

  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
  • Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса, а также в Москве.

#новость #яндекс #ровер

23 23 комментария
5
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Alex

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Мурино - кремниевая долина России

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MegaIniesta

Alex
0

Мурино это Детройт.

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Alex

MegaIniesta
0

дестройт

Ответить

Balanced Day

5

Главное что бы он не звонил и не переспрашивал, а как к вам пройти. А какой код домофона))
И как он поднимется без лифта мне интересно))

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Ерофей Смирнов

Balanced
6

К нему нужно спуститься конечно же

Ответить

MegaIniesta

Ерофей
3

А да? А у него чего шасси отвалятся подняться ко мне на 9 этаж?

Ответить

Катерина

MegaIni…
0

😄😄😄

Ответить

Balanced Day

Ерофей
1

Тут уже теряются привилегии доставки)
Если нужно одеваться и спускаться вниз.
К примеру с 5 этажа.

Ответить

Катерина

Balanced
0

Зато он молчит)))

Ответить

Balanced Day

Катерина
1

Это плюс

Ответить

Ерофей Смирнов

Balanced
0

Это если сравнивать с бесплатным курьером, а они со временем станут всегда платными, а Ровер так и останется бесплатным

Ответить

Artemiy

Balanced
0

можно не одеваться

Ответить

Для закладок

Balanced
0

Ровер дешевле и безопаснее, особенно интровертам понравится.

Ответить

- -

Для
0

До тех пор пока у него хулиганы не отломают крышку, заберут еду и насрут в нутро.

Ответить

MegaIniesta

2

Нахой не нужон ваш робот, пока не научится забираться в лифт. Окей он не достаёт до кнопок лифта, домофона и квартиры. Так сделайте выдвижную палку-нажиматель.

Ответить

Для закладок

0

Жесть люди ленивые. Их просит робот всего лишь спуститься за едой, а не идти в сам ресторан за километр. Но они недовольны все равно.

В любом случае для службы доставки ровер выгоднее живого самозанятого сотрудника за зп.

Ответить

Алексей Штейн

Для
1

сейчас бы в 2к21 пользоваться ногами

Ответить

Artemy

0

В моем детстве были только Ровербуки

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Василий Буров

0

Когда не в теме и ждёшь ровер: Глаша смотри в окно, там Range Rover от Яндекса должен приехать...

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Алексей Штейн

0

Видел их на районе, суши ждали стояли.Реально бесполезно,они сами не  поднимутся

Ответить

Алексей Штейн

0

у нас еще тестируют такси беспилот

Ответить

Александр Щепилов

0

А где-то есть точный список ресторанов/магазинов, из которых он доставляет, а также зона доставки? Район Аэропорт — слишком размыто)

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- -

0

Ровер с открытой крышкой выглядит как унитаз на колесах.
Стопудово он управляется оператором.

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