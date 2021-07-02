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Еда
Евгения Евсеева

«Яндекс» запустил доставку еды роботами-курьерами в Ленобласти Статьи редакции

До этого они доставляли заказы только в Москве и Иннополисе.

46 46 комментариев
2498 просмотров

«Роверы» начали работать в городе Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас они возят заказы из «Яндекс.Еды» и скоро начнут доставлять товары из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.

Список ресторанов, откуда привозят еду роботы-курьеры, доступен в приложении — среди них местные кафе и рестораны.

«Ровер» в Мурино «Яндекс»

Выбрать доставку «Ровером» можно на этапе оплаты — а затем отслеживать его перемещения на карте. Когда он приедет, пользователь получит уведомление, а в приложении появится кнопка «открыть крышку».

В Москве также расширили зону доставки — «Роверы» возят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в районах Сокол и Аэропорт, Белой Площади, на Ходынском поле и в Хамовниках.

  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
  • Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса, а также в Москве.

#новость #яндекс #ровер

46 46 комментариев
9
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46 комментариев
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Alex

15

Мурино - кремниевая долина России

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MegaIniesta

Alex
4

Мурино это Детройт.

Ответить

Alex

MegaIniesta
3

дестройт

Ответить

Михаил Желтухин

Alex
2

устройт

Ответить

Михаил Гельм

Alex
2

Хмурино

Ответить

Balanced Day

6

Главное что бы он не звонил и не переспрашивал, а как к вам пройти. А какой код домофона))
И как он поднимется без лифта мне интересно))

Ответить

Ерофей Смирнов

Balanced
12

К нему нужно спуститься конечно же

Ответить

MegaIniesta

Ерофей
20

А да? А у него чего шасси отвалятся подняться ко мне на 9 этаж?

Ответить

Катерина

MegaIni…
0

😄😄😄

Ответить

Balanced Day

Ерофей
2

Тут уже теряются привилегии доставки)
Если нужно одеваться и спускаться вниз.
К примеру с 5 этажа.

Ответить

Катерина

Balanced
2

Зато он молчит)))

Ответить

Balanced Day

Катерина
2

Это плюс

Ответить

Для закладок

Balanced
1

Ровер дешевле и безопаснее, особенно интровертам понравится.

Ответить

- -

Для
1

До тех пор пока у него хулиганы не отломают крышку, заберут еду и насрут в нутро.

Ответить

Животный звук

-
0

Это повод поставить камеру на крыжку (если ее там нет) и не переловить хулиганов.

Ответить

Для закладок

-
0

И их поймает полиция, гениально.
Что то я не вижу, что бы хулиганы срали в припаркованные машины/мопеды.

Ответить

Ерофей Смирнов

Balanced
1

Это если сравнивать с бесплатным курьером, а они со временем станут всегда платными, а Ровер так и останется бесплатным

Ответить

Животный звук

Ерофей
0

С хрена ли ровер бесплатный? А заправка, мойка, тех. осмотр, полировка, диски литые это все что нахаляву?

Ответить

Artemiy

Balanced
0

можно не одеваться

Ответить

Для закладок

3

Жесть люди ленивые. Их просит робот всего лишь спуститься за едой, а не идти в сам ресторан за километр. Но они недовольны все равно.

В любом случае для службы доставки ровер выгоднее живого самозанятого сотрудника за зп.

Ответить

Алексей Штейн

Для
13

сейчас бы в 2к21 пользоваться ногами

Ответить

Andrey Dolg

Для
3

"В любом случае для службы доставки ровер выгоднее живого самозанятого сотрудника за зп."

Вот совсем не факт, дальше будет видно если перейдёт из эксперемента в постоянную практику.

"Жесть люди ленивые. Их просит робот всего лишь спуститься за едой, а не идти в сам ресторан за километр."

Можем сразу перейти к добыче пищи своими руками с копьём на перевес. )))

Ответить

Для закладок

Andrey
0

Ты и так используешь людей для доставки еды людям. Каменный век.

Ответить

Товарищ

Для
0

В этом вся и фишка доставки. Сидишь на своей попке за компьютером, весь такой занятой it-хипстер-мамкин-компьютерщик и тебе прям к двери доставляют пищу богов.

Ответить

Sergei Timofeyev

Для
0

QR-код нужен теперь

Ответить

Животный звук

Sergei
0

С другой стороны считай, что ресторан что ровер нужен код. А с другой стороны можно представить ресторан как большой ровер без колес и крыжкой сбоку :)

Ответить

MegaIniesta

4

Нахой не нужон ваш робот, пока не научится забираться в лифт. Окей он не достаёт до кнопок лифта, домофона и квартиры. Так сделайте выдвижную палку-нажиматель.

Ответить

Александр Наумович

MegaIniesta
2

поохуевали

Ответить

Вася Пражкин

MegaIniesta
2

В Мурино вместо палки пригодилась бы бита.

Ответить

Denis Novikov

MegaIniesta
0

Для такого нужен робот от Boston Dynamic

Ответить

Вася Пражкин

Denis
1

Ему каждый будет пытаться вломить, как на видосах это разработчики делали.

Ответить

Dmitry Kiselev

MegaIniesta
0

Мало ли куда он этой палкой полезет - вдруг с ним девушка в лифте поедет

Ответить

Василий Буров

1

Когда не в теме и ждёшь ровер: Глаша смотри в окно, там Range Rover от Яндекса должен приехать...

Ответить

Илья Волочков

1

Норм будет на улице заказывать. Типа сидишь в парке\на лавке и тебе еду подвозят.

Ответить

Dmitry Kiselev

1

Было бы круто робота в виде Валли замутить, и чтобы у него такая же мимика была.

Ответить

Artemy

0

В моем детстве были только Ровербуки

Ответить

Sergei Timofeyev

Artemy
2

и iRu... 

Ответить

Dmitry Kiselev

0

А клиент может сам вызвать ровера или это в яндексе решают, куда его послать?

Ответить

Amadeus

Dmitry
1

клиента?)

Ответить

Алексей Штейн

0

Видел их на районе, суши ждали стояли.Реально бесполезно,они сами не  поднимутся

Ответить

Алексей Штейн

0

у нас еще тестируют такси беспилот

Ответить

Александр Щепилов

0

А где-то есть точный список ресторанов/магазинов, из которых он доставляет, а также зона доставки? Район Аэропорт — слишком размыто)

Ответить

- -

0

Ровер с открытой крышкой выглядит как унитаз на колесах.
Стопудово он управляется оператором.

Ответить

Igor Kachura

0

Бываю в Мурино в час пик, по бульвару Менделеева не пройти. Робота просто затопчут.

Ответить

Alexey Ivanov

0

Мне интересно, а роботы не мешают пешеходам? Ну самокатчики мешают, а роботы?

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Yarro S

0

Неужели Яндекс так и не смог пролоббировать разрешение на доставку квадрокоптерами?

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