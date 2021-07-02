До этого они доставляли заказы только в Москве и Иннополисе.

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«Роверы» начали работать в городе Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас они возят заказы из «Яндекс.Еды» и скоро начнут доставлять товары из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.

Список ресторанов, откуда привозят еду роботы-курьеры, доступен в приложении — среди них местные кафе и рестораны.

«Ровер» в Мурино «Яндекс»

Выбрать доставку «Ровером» можно на этапе оплаты — а затем отслеживать его перемещения на карте. Когда он приедет, пользователь получит уведомление, а в приложении появится кнопка «открыть крышку».

В Москве также расширили зону доставки — «Роверы» возят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в районах Сокол и Аэропорт, Белой Площади, на Ходынском поле и в Хамовниках.