«Яндекс» запустил доставку еды роботами-курьерами в Ленобласти Статьи редакции
До этого они доставляли заказы только в Москве и Иннополисе.
«Роверы» начали работать в городе Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас они возят заказы из «Яндекс.Еды» и скоро начнут доставлять товары из «Лавки», рассказали vc.ru в компании.
Список ресторанов, откуда привозят еду роботы-курьеры, доступен в приложении — среди них местные кафе и рестораны.
Выбрать доставку «Ровером» можно на этапе оплаты — а затем отслеживать его перемещения на карте. Когда он приедет, пользователь получит уведомление, а в приложении появится кнопка «открыть крышку».
В Москве также расширили зону доставки — «Роверы» возят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в районах Сокол и Аэропорт, Белой Площади, на Ходынском поле и в Хамовниках.
- «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
- Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса, а также в Москве.
Мурино - кремниевая долина России
Мурино это Детройт.
Главное что бы он не звонил и не переспрашивал, а как к вам пройти. А какой код домофона))
И как он поднимется без лифта мне интересно))
К нему нужно спуститься конечно же
А да? А у него чего шасси отвалятся подняться ко мне на 9 этаж?
Тут уже теряются привилегии доставки)
Если нужно одеваться и спускаться вниз.
К примеру с 5 этажа.
Ровер дешевле и безопаснее, особенно интровертам понравится.
Животный звук
Это повод поставить камеру на крыжку (если ее там нет) и не переловить хулиганов.
И их поймает полиция, гениально.
Что то я не вижу, что бы хулиганы срали в припаркованные машины/мопеды.
Это если сравнивать с бесплатным курьером, а они со временем станут всегда платными, а Ровер так и останется бесплатным
Животный звук
С хрена ли ровер бесплатный? А заправка, мойка, тех. осмотр, полировка, диски литые это все что нахаляву?
Жесть люди ленивые. Их просит робот всего лишь спуститься за едой, а не идти в сам ресторан за километр. Но они недовольны все равно.
В любом случае для службы доставки ровер выгоднее живого самозанятого сотрудника за зп.
"В любом случае для службы доставки ровер выгоднее живого самозанятого сотрудника за зп."
Вот совсем не факт, дальше будет видно если перейдёт из эксперемента в постоянную практику.
"Жесть люди ленивые. Их просит робот всего лишь спуститься за едой, а не идти в сам ресторан за километр."
Можем сразу перейти к добыче пищи своими руками с копьём на перевес. )))
QR-код нужен теперь
Животный звук
С другой стороны считай, что ресторан что ровер нужен код. А с другой стороны можно представить ресторан как большой ровер без колес и крыжкой сбоку :)
Нахой не нужон ваш робот, пока не научится забираться в лифт. Окей он не достаёт до кнопок лифта, домофона и квартиры. Так сделайте выдвижную палку-нажиматель.
Для такого нужен робот от Boston Dynamic
Ему каждый будет пытаться вломить, как на видосах это разработчики делали.
Мало ли куда он этой палкой полезет - вдруг с ним девушка в лифте поедет
Когда не в теме и ждёшь ровер: Глаша смотри в окно, там Range Rover от Яндекса должен приехать...
Норм будет на улице заказывать. Типа сидишь в парке\на лавке и тебе еду подвозят.
Было бы круто робота в виде Валли замутить, и чтобы у него такая же мимика была.
В моем детстве были только Ровербуки
А клиент может сам вызвать ровера или это в яндексе решают, куда его послать?
Видел их на районе, суши ждали стояли.Реально бесполезно,они сами не поднимутся
А где-то есть точный список ресторанов/магазинов, из которых он доставляет, а также зона доставки? Район Аэропорт — слишком размыто)
Ровер с открытой крышкой выглядит как унитаз на колесах.
Стопудово он управляется оператором.
Бываю в Мурино в час пик, по бульвару Менделеева не пройти. Робота просто затопчут.
Мне интересно, а роботы не мешают пешеходам? Ну самокатчики мешают, а роботы?
Неужели Яндекс так и не смог пролоббировать разрешение на доставку квадрокоптерами?
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