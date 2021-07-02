Путин подписал закон об освобождении от НДС баров и ресторанов с годовой выручкой до 2 млрд рублей Статьи редакции
Их выручка от услуг общепита должна составлять минимум 70% от общей выручки.
От налога на добавленную стоимость также освобождаются услуги вне заведений, когда заказчик выбирает место выезда для обслуживания. Текст закона опубликован 2 июля на официальном сайте правовой информации.
Рестораны и кафе могут освободить от уплаты НДС, если:
- Годовая выручка организации или индивидуального предпринимателя не превысила 2 млрд рублей.
- Удельный вес выручки от услуг общепита в общей сумме выручки должен быть не менее 70%.
- Размер зарплаты и премий работникам был не ниже среднемесячной зарплаты в каждом регионе. Размер выплат и вознаграждений определяется расчётами по страховым взносам.
- Услугами общепита не считается реализация продукции отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли, а также ИП, которые делают заготовки.
- Налогоплательщики обязаны удерживать и уплачивать НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг) — иностранных организаций.
Освободить общепит от НДС при выручке до 2 млрд рублей с 2022 года Владимир Путин предложил на ПМЭФ.
Как отмечает ТАСС, этим же законом учреждения культуры освобождаются от авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах, а также не будет облагаться НДФЛ и НДС поддержка предпринимательства от регионов России.
Нет ресторанов, нет ндс
Заметьте - зарплаты сотрудников должны быть выше средних по региону! В Москве это нынче (по данным Росстата) ажно 100к рублей. Много вы знаете официантов с зарплатами за 100к?
Ну так Россия не только из Москвы состоит это раз, а потом хорошие офицанты могут получать вполне больше 100к за счёт чаевых и качества обсуживания. Если ресторан будет способен выплачивать работнику больше среднего, то тогда будет бонус для всего ресторана в виде халявных +20% к выручке.. Которую можно часть отдать для зарплаты персонала (опять же Россия не только из Москвы состоит, есть регионы где средняя 50 иди даже 30 тысяч рублей), а часть в доход ресторана.
Это так мое предположение, я не эксперт.. Да сначала строчку с тем что зарплата должна быть выше чем средняя по региону не увидел :)
В чём подвох?
А в том что людей не будет. С чего бы им забирать НДС с трёх человек? Нет бы вернуть часть НДС прошлых месяцев, короче как это должно помогать непонятно.
в том, что зп должна быть не ниже средней! Это обязательное условие.
Если я правильно понял, самое тонкое из условий - размер зп сотрудников не ниже средней по региону. Она складывается и из дохода высокопроизводительного разработчика, и кассирши в пятёрочке. Как официальная зарплата официанта/повара без чаевых может быть не ниже средней в регионе?
Я бы понял, если сравнивалось среднее хотя бы в данном сегменте
Может хотят чтобы чаевые включали в счёт?) так в США делают, может у нас так же будут делать)) и да, думаю не сильно упадет качество обслуживания если перевести чаевые в зарплату, как думаете?) будет как в СССР оклад большой и хамское отношение) хотя думаю хамское отношение уже в прошлом. Ну и да, от места будет зависеть, где хороший поток клиентов там можно сделать зарплату официантов выше. На окраине оклад высокий будет смертелен для предприятия.
Географический блик
Как раз таки наоборот с 1 января 2021 года запретили включать автоматически в счёт чаевые.
Означает ли это, что чек сократится на 20%? :)
Налоги не так работают. Цену на товар и услугу устанавливает не предприниматель, а рынок.
То есть при введении налога в 20% цена не вырастит на 20%, иначе бы она была бы повышена до введения налога.
Налог в 20% предприниматель переложит частично на свою прибыль, частично уволит часть персонала и увеличит нагрузку на оставшийся, частично снизит качество и количество блюда в ресторане, частично надавит на оптовика, с которым работает.
И соответственно, с отменой НДС пойдут противоположные процессы
Сначала мы "убъем" всех мелких рестораторов, а потом отменим им НДС. Шикарно!
Упс!!!
До 2 млрд руб.
А, скосоглазил, звиняюсь, сотру свой позор)))
А я всё видел!!! Буду тебя шантажировать, если что!
Это что ж получается, все рестораны не будут платить НДС???
Или у нас у каждой кафешки 2 ярда в год?)
Я думаю этот налог не относится к сетям магазинов, такие как Макдональдс. Это же ресторан быстрого питания? Ресторан. У него выручка свыше 2 млрд. То же относится к KFC, потом бургер Кинг и другим сетевым магазинам.
Ну тогда вопрос, что это за рестораны такие с выручкой свыше 2 млрд рублей)
там условие, что среднемесячная зп должна быть не ниже средней. Так что большинство в пролете со своими серыми схемами оформления
Вообще да и не все места прибыльные. Видимо хотят перевести персонал с чаевых на ставку :) как в СССР на оклад. Но там где возможно, реально перевести персонал на оклад, тогда будет бонус в виде +20% к выручке.
очень рада за рестораны, им сейчас действительно не легко.
Очень надеюсь, что уйдет в прошлое теперь предупреждение, что "не работает терминал по приёму карт".
"Размер зарплаты и премий работникам был не ниже среднемесячной зарплаты в каждом регионе. Размер выплат и вознаграждений определяется расчётами по страховым взносам."
привет бизнесменам, которые платят зп в конверте.
У официантов львиная доля зп - чаевые.
да. Но в некоторых заведениях чаевые перечисляются на счет организации, поэтому учитываются в зп
О, давно об этом слушок ходил. Интересно, цена упадет в ресторанах на 20%? Думаю нет, выручки то нет, люди не ходят в такие рестораны. Вот и статейку свежую подвезли: "https://www.gazeta.ru/business/2021/06/29/13684280.shtml";
Позволю себе проецировать небольшую часть.
- "Алексей Майшев/РИА «Новости»"
У ресторанов без летних веранд выручка упала в восемь-десять раз, оценил Небольсин. Для тех, у кого веранды есть, ситуация выглядит пока лучше, отмечает он. Но пускать туда посетителей без QR-кодов будут только до 12 июля, а продлят ли послабления – неизвестно, отмечает эксперт. В Москве, по примерной оценке Небольсина, не больше 2,5 тыс. летних веранд, а всего точек общепита – около 14 тыс.
По его словам, весь июль и август «будут весьма напряженные»: часть заведений может оказаться под угрозой закрытия.
«Я боюсь, что к началу осени рынок очень сильно просядет. Я думаю, где-то 25% точно [могут закрыться], если не будет улучшений, и если с 12 числа на летние веранды будут пускать по QR-коду. Большая часть уже не имеет летних веранд, они просто встанут»,
— считает Алексей Небольсин.
Он сообщил, что некоторые заведения уже решили закрыться, чтобы не платить аренду, и ведут на этот счет переговоры. «Уже пошел фактически отток», — добавил член президиума правления «Опоры России».
Как ограничения ударили по выручке
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сообщил «Коммерсанту», что выручка у заведений в основном упала на 80–90%, у объектов с верандой — в пределах 60%.
По данным оператора онлайн-касс «Эвотор», выручка московских кафе за 28 июля в среднем сократилась на треть по сравнению с 21 июня (предыдущий понедельник). Средний чек составил 933 руб., что на 4% ниже, чем неделей ранее, сообщили «Газете.Ru» в компании.
Средний чек у ресторанов и кафе 28 июня в Москве снизился на 30%, подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики оператора фискальных данных OFD.ru.
«Пока мы не видим падения в пределах 50-70%, как многие ожидали, скорее всего, по нескольким причинам. Во-первых, многие заведение оборудовали веранды и принимают гостей там, а для их посещения QR-код пока что не требуется. Во-вторых, многие рестораны, кафе (даже в торговых центрах), принимают заказы от посетителей у входа и организовали меню «на вынос», — сообщили в OFD.ru.
Аналитики предполагают, что те, кто привык ходить рестораны и проводить там встречи, просто перешли на веранды – по крайней мере, пока. Они считают, что многим тяжело отказаться от общепита летом. Как изменится средний чек в более долгосрочной перспективе, в течение одной-четырех недель, покажет время: тогда больше посетителей смогут получить QR-коды.
По данным аналитиков CloudPayments, 28 июня, по сравнению с 21 июня, оборот онлайн-чаевых, отправленных гостями кафе и ресторанов, упал в 1,6 раз, при этом количество транзакций сократилось практически в два раза. Это может говорить о том, что число посетителей ресторанов и кафе значительно снизилось, отметили в компании.
«При этом гости стали щедрее на чаевые официантам и барменам: средняя сумма онлайн-чаевых за одну транзакцию выросла на 20%: с 295 руб. до 362 руб.», — добавили в CloudPayments.
Доставка достигла объемов локдауна
После введения ограничений в Москве ожидаемо выросла доставка. По данным CloudPayments, в первый день введения QR-кодов объем онлайн-доставки готовой еды вырос на 32% по сравнению с 21 июня. Средняя сумма покупки также выросла с 1420 руб. до 1718 руб.
«Это может говорить о том, что в первый день действия QR-кодов он был далеко не у всех желающих посетить рестораны, поэтому посещение ресторанов и кафе они предпочли заменить на заказ привычных блюд на дом», — рассказал «Газете.Ru» сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
При этом в самом начале пандемии, когда кафе и рестораны были закрыты, рост доставки был сопоставим с сегодняшними темпами: в апреле 2020 года оборот по онлайн-доставке еды вырос на 24% по сравнению с мартом, в мае — еще на 11%. Однако средняя стоимость заказа была существенно ниже: в апреле 2020 года — 1 152 руб., в мае — 1152 руб., отметил Спиридонов.
Вообще не понятно зачем этим ребятам налоги. Они же всегда могут напечатать бабло. Может для того, чтобы люди не богатели.
Следующий этап (в целом логичный и правильный) - сеткам начнут бить по рукам, за то, что они размазывают выручку по куче фиктивных ИП.
Ну и логично и правильно начать бить по рукам строительным компаниям, которые плодят ООО-шки для постройки домов и потом их сливают, чтобы не отвечать по гарантии.
Круто,вот бы еще добавили и остальные виды бизнеса.Так лет за 10 дойдем до единого налога на транзакции и отмены остальных налогов вообще.
круто, что хотя бы такие законы начинают появляться. Но нужно охватить большую часть заведений, кальянные например.
Зачем столько поблажек рыгаловкам? Лучше бы повысили им ндс, а деньги вложили в производство.
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