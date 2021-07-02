Бизнес через экран ноутбука: как российские компании и сотрудники адаптируются к ограничениям

Более 82% работающих россиян смогли приспособиться к новым условиям работы во время пандемии, 37% компаний в процессе адаптации пришлось пойти на кардинальные меры и сократить расходы на офис в 2020 году, и только 17% компаний отметили, что смогли поднять выручку и оборот только в 2021 году.