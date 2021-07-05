«Сбер» открыл первую «Шоколадницу» в своём отделении в Воронеже с кофе и едой навынос Статьи редакции
В трёх отделениях «Сбера» уже работают точки McDonald’s для заказа кофе и доставки еды.
- Пока кофейня работает только в одном филиале банка, в августе планируется открытие во второй точке города, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Шоколадницы». В «Сбере» подтвердили информацию о сотрудничестве.
- Кофейня в банке занимает 10 м², в ней можно купить 70 видов продукций, в том числе напитки, выпечку, сэндвичи. Средний чек будет составлять 300 рублей. Компания инвестировала в открытие одной точки 2,5 млн рублей, других условий сделки стороны не раскрыли.
- В декабре 2019 года «Сбер» открыл в своём отделении McDonald’s, в котором можно было заказать кофе и оформить доставку из ближайшего кафе.
- В McDonald’s сообщили «Ъ», что сейчас в отделениях «Сбера» работают три экспериментальные точки и это число будет расти. В банке изданию ответили, что новых совместных точек пока не предвидится. В «Шоколаднице» считают, что из-за разных целевых аудиторий они не будут конкурировать с McDonald’s.
- Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что кофейни не могут зависеть только от клиентов банка, поэтому они будут заинтересованы открывать точки в банках, расположенных на центральных улицах или в бизнес-центрах с высоким трафиком.
- По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, точки «Шоколадницы» будут эффективны в некоторых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов, так как уровень цен кафе слишком высокий для основных клиентов «Сбера».
- Поэтому либо «Шоколаднице» придется изменить цены, либо банку найти другого партнёра, считает Бурмистров.
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- мне это ничего не надо. Мне надо сделать пару платежей.
- а, вы решили, что если на здание вывеска "Сбербанк", то тут финансовые услуги. Сбербанк этим уже давно не занимается
О, я тут живу!
Беги
Сбер упускает огромную нишу - туалеты. С ними всегда беда в городах,а у сбера куча отделений в любом зажопинске, не говоря о миллиониках. Если бы они организовали бы чистые уютные туалеты в отделениях(отдельная дверь), где прикладываешь карту и за 30руб идешь в туалет(ну или за бонусы спасибо), было бы огонь. Огромнейшая сеть дешевых туалетов
Ну а когда Сбер начнет и нормальные банковские услуги ещё предоставлять, вообще супер новость будет.
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В трёх отделениях «Сбера» уже работают точки McDonald’s для заказа кофе и доставки еды.
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