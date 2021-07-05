Сейчас веранды без QR-кода можно посещать до 12 июля.

«Продление режима работы летних веранд — неизбежно, по-другому всё не выдержит», — приводят «РИА Новости» слова вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова. По его мнению, это надо сделать «бессрочно, пока погода позволяет».

Он также заявил о необходимости дополнительных мер финансовой поддержки для ресторанов. По его словам, сейчас идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о встрече с рестораторами по вопросам поддержки.

Миронов отметил, что нельзя одинаково оценивать весь сектор. По его словам, после введения QR-кодов прибыль растёт у заведений, занимающихся доставкой пиццы или суши, у ресторанов с большими летними верандами, а также у столовых и кафе в бизнес-центрах, где для посещения не требуется QR-код.

C 28 июня кафе и рестораны начали пускать по QR-кодам. До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.

16 июня власти Москвы обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.