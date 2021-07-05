Еда
Nazigul Jusupova

Рестораторы попросили «бессрочно» продлить посещение веранд в Москве без QR-кодов Статьи редакции

Сейчас веранды без QR-кода можно посещать до 12 июля.

«Продление режима работы летних веранд — неизбежно, по-другому всё не выдержит», — приводят «РИА Новости» слова вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова. По его мнению, это надо сделать «бессрочно, пока погода позволяет».

Он также заявил о необходимости дополнительных мер финансовой поддержки для ресторанов. По его словам, сейчас идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о встрече с рестораторами по вопросам поддержки.

Миронов отметил, что нельзя одинаково оценивать весь сектор. По его словам, после введения QR-кодов прибыль растёт у заведений, занимающихся доставкой пиццы или суши, у ресторанов с большими летними верандами, а также у столовых и кафе в бизнес-центрах, где для посещения не требуется QR-код.

  • C 28 июня кафе и рестораны начали пускать по QR-кодам. До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
  • 16 июня власти Москвы обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.
  • За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.

#новости #третьяволна

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Сергей А.

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А что, отметить Новый год на веранде это сильно! Главное не заснуть под телевизор)

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Stan 1

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Было ожидаемо. Собрали статистику. И показали, что QR-коды ввели, а влияния на заболеваемость - нет. Ни в большую, ни в меньшую сторону. И с этим уже можно выходить на власти. С одной стороны - лобби с потерей выручки, с другой стороны - отсутствие аргументации у власти.

Можно конечно, говорить, что власти аргументация не нужна. Но это против отдельных малых компаний. А вот в общении с бизнес-площадками еще как нужна.

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kei gelfer

Stan
0

Можно повернуть под другим углом: влияния нет потому, что все вместо кодов все ходят на веранды, и их теперь нужно закрыть именно для изменения тренда

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Alex Choy

0

В Лондоне так ранней весной и проводили на верандах. Холодно было однако 🥶

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Татьяна Сапрыкина

0

Просьба не поможет, нужно требовать. Рестораны будут закрываться каждый день, один за другим.

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Ярик Тильченко

0

Та да.Забудем существование их.

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Дмитрий

0

Как это по-русски - бессрочно продлить 😁

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kei gelfer

0

Коды ввели для увеличения процента привитых. Если веранды продлевать, то придётся ещё что-нибудь закрыть для стимулирования

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Азиатский Таксист

0
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Сергей

0

Еще чего, затягивайте пояса потуже, готовимся к погружения на ДНО

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