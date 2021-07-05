Рестораторы попросили «бессрочно» продлить посещение веранд в Москве без QR-кодов Статьи редакции
Сейчас веранды без QR-кода можно посещать до 12 июля.
«Продление режима работы летних веранд — неизбежно, по-другому всё не выдержит», — приводят «РИА Новости» слова вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова. По его мнению, это надо сделать «бессрочно, пока погода позволяет».
Он также заявил о необходимости дополнительных мер финансовой поддержки для ресторанов. По его словам, сейчас идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о встрече с рестораторами по вопросам поддержки.
Миронов отметил, что нельзя одинаково оценивать весь сектор. По его словам, после введения QR-кодов прибыль растёт у заведений, занимающихся доставкой пиццы или суши, у ресторанов с большими летними верандами, а также у столовых и кафе в бизнес-центрах, где для посещения не требуется QR-код.
- C 28 июня кафе и рестораны начали пускать по QR-кодам. До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
- 16 июня власти Москвы обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.
- За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
А что, отметить Новый год на веранде это сильно! Главное не заснуть под телевизор)
Было ожидаемо. Собрали статистику. И показали, что QR-коды ввели, а влияния на заболеваемость - нет. Ни в большую, ни в меньшую сторону. И с этим уже можно выходить на власти. С одной стороны - лобби с потерей выручки, с другой стороны - отсутствие аргументации у власти.
Можно конечно, говорить, что власти аргументация не нужна. Но это против отдельных малых компаний. А вот в общении с бизнес-площадками еще как нужна.
Можно повернуть под другим углом: влияния нет потому, что все вместо кодов все ходят на веранды, и их теперь нужно закрыть именно для изменения тренда
Просьба не поможет, нужно требовать. Рестораны будут закрываться каждый день, один за другим.
Коды ввели для увеличения процента привитых. Если веранды продлевать, то придётся ещё что-нибудь закрыть для стимулирования
Yota составила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры. Большую долю заняли видеосервисы. Так, один YouTube составляет 22% от общего объема трафика.
Yota составила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры. Большую долю заняли видеосервисы. Так, один YouTube составляет 22% от общего объема трафика.
Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Джесси.
По прогнозам на ближайшие годы будет наблюдаться положительная динамика по снижению негативного воздействия на климат. И у каждого мегаполиса свой путь.
Разработчики также ввели ограничение на использование приложения детям моложе 13 лет.
Техзадание хорошее и проект интересный. Без иронии, потому что мы в Mojo весь лимит потратили на логотип.
Много обновлений, связанных с WhatsApp: WhatsApp-кнопки в чат-ботах и автоворонках, улучшения в разделе «Шаблоны WhatsApp», каталог шаблонных сообщений и другие.
По заявлению источника Rest World, у молодого "WhatsApp учителя" Максвелл Чимедза был только бюджетный стартфон Samsung Galaxy A10S c 32Gb памяти и приложение WhatsApp, благодаря которому он начал обучать студентов. Особую популярность обрёл онлайн учитель, когда 64 ученика сдали экзамен, из которых 41 ученик получил оценку A.
Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, и служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru представили результаты исследования рынка продакт-менеджмента России. Исследование показало, что спрос на специалистов по продукту…
Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
Discord задумывался как сервис для геймеров, но за шесть лет им заинтересовалась широкая аудитория — от инфлюенсеров и офисных работников до фан-клубов и школьных кружков. У приложения более 140 млн активных пользователей в месяц, в него инвестировали почти полмиллиарда долларов, а компанию оценивают в $18 млрд.