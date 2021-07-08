«Мегафон»: абонентская плата была списана в минус, но услуги при это не предоставлялись

Я переехал в другой район города, где увы, интернет от мобильных операторов нормальный только у «Мегафона». Был вынужден взять их сим карту с безлимитным интернет тарифом и с абон платой в 400 руб (только интернет, без звонков). Хотя прошлый мой опыт пользования «Мегафоном» закончился уходом от них всей семьёй.