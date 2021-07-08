Власти Москвы разрешили работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа Статьи редакции
Ситуация с коронавирусом в столице «внушает осторожный оптимизм».
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об изменении некоторых коронавирусных ограничений.
Кафе смогут обслуживать посетителей на летних верандах без QR-кода до 1 августа, ранее было до 12 июля. «Бессрочно» продлить посещение веранд в Москве без QR-кодов просили рестораторы.
Также указ снимает ограничения на использование детских, спортивных площадок и беседок в парках, введённые 22 июня.
В документе также указано, что с 8 июля приостанавливается посещение зданий и любых помещений на территории зоопарков.
«Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», — добавил Собянин.
Нельзя, но можно.
Можно, но не совсем.
Не совсем, но не стоит.
Слоганы правительства Москвы.
Нельзя, но можно. Можно, но не совсем. Не совсем, но не стоит.
... и все это исключительно добровольно.
Обязательно добровольно!
А как нужно?
Просто для справки:
Рестораны - потери от 50, до 90%. Реально, проверено.
Московские власти - вы все врете, потери не больше 10-15%
Как интересно я должен верить в статистику про заваленные больницы и доверие к вакцине, когда тут в наглую и откровенно лгут, подгоняя цифры под нужные параметры?! А иногда и просто рисуя от балды.
Вывод из всего этого простой, вторая волна точно такая же, как и официальные заявления о потерях ресторанов 10-15%. Важно нагнать как можно больше жути, лишь бы сделали укольчик
Может даже и не в самом укольчике дело. Я тут вспомнил, кто у нас сейчас главнюк вместо медведева. Уже начинают мысли закладываться, что под предлогом прививок и кодов просто вообще всех кого только можно выводят из тени, чтобы почву для нового налогообложения подготовить
Обычно, в таких масштабных операциях, идут еще около 20-30 подопераций. Так что да, вы абсолютно правы. Хотя и в укольчике тоже дело. Тут полное комбо разыгрывают
Основная укольчик
Подоперации:
Удар по ресторанной сфере
Цифровизация
Удар по другим компаниям, которые связаны с ресторанным бизнесом
Удар по пенсионерам
Пересчитать мигрантов, ведь без этих кодов для них дорога заказана
Заработать на вакцине
Проредить население
Вызвать побочки для заработка фармкомпаниям в будущем
Подготовить плацдарм для будущих ограничений
Подготовить законодательную базу
Подготовить морально для следующих вакцинаций
Подготовить морально и законодательно для чипизации населения в будущем
Провести проверку и обкатку будущей чипизации
Вывести из тени компании и ИП, чтобы обложить налогами
И т.д.
Все сейчас смеются и говорят о теориях заговора, но кто и что реально сможет сделать, если придумать событие, для которого понадобится чипировать население и крайний срок будет до 15 сентября иначе будете отстранены от работы. А ничего не сможем сделать, пойдете чипироваться, как миленькие. Причем сделаете это добровольно))
"Подготовить морально и законодательно для чипизации населения в будущем
Провести проверку и обкатку будущей чипизации"
а, так вы из этих...
земля стекловатой, так сказатб
нет, я не из этих.
Я из реалистов. И напеши я в 2019 году, что через несколько месяцев весь мир будет сидеть дома, а позже нас всех отправят на принудительную вакцинацию, как стадо, то большинство бы тут посоветовало одеть шапочку из фольги и смотреть меньше видосики про плоскую землю. Это нормально. Большинство людей не видят дальше собственного носа и не могут проанализировать настоящие и будущие события
Получается в день ВДВ десантуру тоже только по QR будут за «догонкой» пускать?
То что всех выгоняют на летние террассы это заебись. Во-первых, люди начнут привыкать к такому формату, к тому что на улице сидеть это кайф. Во-вторых все начнут обращать внимание, что неплохо бы эту улицу и прибрать, тротуары нормально отмыть от пыли, нормально озеленить. Дальше - больше, развиваем тратуры, пешеходную инфраструктуру, сужаем дороги, делаем пиздатый общественный транспорт и так далее как нам завещал Варламов.
Очень плохо
вас печалит, что заболеваемость короной спадает ? Не переживайте, будет 4 волна :)
В Лондоне все разрешили уже без масок и тем более QR
Здесь вам не тут
Хотите как в Лондоне?
Уже — это 19-го июля, к слову об осведомлённости Славы Грищенко по эпидемиологической обстановке в Англии.
Комментарий удален
ну всё, теперь по тротуарам не пройти будет, каждый себе отхапает минимум половину ширины под веранду
В европах все сидят на улице и ничего. То что тротуары узкие, так надо сужать дороги.
То чувство, когда за 2 года пандемии закрылись все любимые кафе и рестораны. =( Доставки и "ссобойки" не помогли.
Самая быстрая переобувка у правительства города Москвы, а не болидов "Формулы 1".
Борьба с ковидом закончится ровно тогда когда ровно тогда когда ровно тогда
Мда, колбасит нашего бордюрыча не по-детски. То - запрещает, то - разрешает. Никакой стратегии, моделей прогнозирования - все с «колёс». Как работать людям? Все как на вулкане.
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