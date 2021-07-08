Еда
Маша Цепелева

Власти Москвы разрешили работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа Статьи редакции

Ситуация с коронавирусом в столице «внушает осторожный оптимизм».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об изменении некоторых коронавирусных ограничений.

Кафе смогут обслуживать посетителей на летних верандах без QR-кода до 1 августа, ранее было до 12 июля. «Бессрочно» продлить посещение веранд в Москве без QR-кодов просили рестораторы.

Также указ снимает ограничения на использование детских, спортивных площадок и беседок в парках, введённые 22 июня.

В документе также указано, что с 8 июля приостанавливается посещение зданий и любых помещений на территории зоопарков.

«Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», — добавил Собянин.

#новость #москва #третьяволна

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44 44 комментария
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44 комментария
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Airat Kafman

21

Нельзя, но можно.
Можно, но не совсем.
Не совсем, но не стоит.

Слоганы правительства Москвы.

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Иванка Сегодина

Airat
4

Нельзя, но можно. Можно, но не совсем. Не совсем, но не стоит.

... и все это исключительно добровольно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Иванка
4

Обязательно добровольно!

Ответить

Вероника

Sergei
5

Обязательно добровольно!

От создателей Отрицательного роста и Осторожного оптимизма.

Ответить

Александр Королёв

Airat
0

А как нужно?

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Алекс И

Александр
0

как можно так и нельзя но по другому закону

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Маркетологов к стенке

8

Просто для справки:
Рестораны - потери от 50, до 90%. Реально, проверено.
Московские власти - вы все врете, потери не больше 10-15%

Как интересно я должен верить в статистику про заваленные больницы и доверие к вакцине, когда тут в наглую и откровенно лгут, подгоняя цифры под нужные параметры?! А иногда и просто рисуя от балды.

Вывод из всего этого простой, вторая волна точно такая же, как и официальные заявления о потерях ресторанов 10-15%. Важно нагнать как можно больше жути, лишь бы сделали укольчик

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Hoken PWNZ

Маркетологов
0

Может даже и не в самом укольчике дело. Я тут вспомнил, кто у нас сейчас главнюк вместо медведева. Уже начинают мысли закладываться, что под предлогом прививок и кодов просто вообще всех кого только можно выводят из тени, чтобы почву для нового налогообложения подготовить

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Маркетологов к стенке

Hoken
0

Обычно, в таких масштабных операциях, идут еще около 20-30 подопераций. Так что да, вы абсолютно правы. Хотя и в укольчике тоже дело. Тут полное комбо разыгрывают

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One Geek

Маркето…
0

.. и на каждую подоперацию приходятся ещё 40-50 подподопераций. Я вот только не пойму, вы про рекурсию или декомпозицию? ;)

Ответить

Маркетологов к

One
0

Основная укольчик
Подоперации:
Удар по ресторанной сфере
Цифровизация
Удар по другим компаниям, которые связаны с ресторанным бизнесом
Удар по пенсионерам
Пересчитать мигрантов, ведь без этих кодов для них дорога заказана
Заработать на вакцине
Проредить население
Вызвать побочки для заработка фармкомпаниям в будущем
Подготовить плацдарм для будущих ограничений
Подготовить законодательную базу
Подготовить морально для следующих вакцинаций
Подготовить морально и законодательно для чипизации населения в будущем
Провести проверку и обкатку будущей чипизации
Вывести из тени компании и ИП, чтобы обложить налогами
И т.д.
Все сейчас смеются и говорят о теориях заговора, но кто и что реально сможет сделать, если придумать событие, для которого понадобится чипировать население и крайний срок будет до 15 сентября иначе будете отстранены от работы. А ничего не сможем сделать, пойдете чипироваться, как миленькие. Причем сделаете это добровольно))

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Никита Чурин

Маркето…
0

"Подготовить морально и законодательно для чипизации населения в будущем
Провести проверку и обкатку будущей чипизации"

а, так вы из этих...
земля стекловатой, так сказатб 

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Маркетологов к

Никита
0

нет, я не из этих.
Я из реалистов. И напеши я в 2019 году, что через несколько месяцев весь мир будет сидеть дома, а позже нас всех отправят на принудительную вакцинацию, как стадо, то большинство бы тут посоветовало одеть шапочку из фольги и смотреть меньше видосики про плоскую землю. Это нормально. Большинство людей не видят дальше собственного носа и не могут проанализировать настоящие и будущие события

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ivan krapivin

2

Получается в день ВДВ десантуру тоже только по QR будут за «догонкой» пускать?

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Кигхриль Vselensky

ivan
0

Наливайки и кб без куаров работают

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Hoken PWNZ

ivan
0

Как на алые паруса. Только для только что дембельнувшихся+ 1

Ответить

One Geek

ivan
0

Вы беспокоитесь или прорабатывает варианты? :)

Ответить

Пит Подлый

2

То что всех выгоняют на летние террассы это заебись. Во-первых, люди начнут привыкать к такому формату, к тому что на улице сидеть это кайф. Во-вторых все начнут обращать внимание, что неплохо бы эту улицу и прибрать, тротуары нормально отмыть от пыли, нормально озеленить. Дальше - больше, развиваем тратуры, пешеходную инфраструктуру, сужаем дороги, делаем пиздатый общественный транспорт и так далее как нам завещал Варламов.

Ответить

Hoken PWNZ

Пит
0

Ты не ту таблетку выбрал, Нео. Это утопия

Ответить

Misha Zakarin

0

Очень плохо

Ответить

Leo Uvarov

Misha
–3

вас печалит, что заболеваемость короной спадает ? Не переживайте, будет 4 волна :)

Ответить

Hoken PWNZ

Leo
1

Лучше б не волна, а дождичек

Ответить

Misha Zakarin

Leo
1

Как похорошела заболеваемость при открытых верандах

Ответить

Alexander Marfitsin

1

🤦🏻

Ответить

слава Грищенко

0

В Лондоне все разрешили уже без масок и тем более QR

Ответить

Hoken PWNZ

слава
0

Здесь вам не тут

Ответить

слава Грищенко

Hoken
0

Ну тут делают liked англичанам , по этому указ получат и юху

Ответить

Инокентий Смирнов

слава
0

Хотите как в Лондоне?

Ответить

слава Грищенко

Инокентий
0

Xochu😂

Ответить

Misha Zakarin

слава
0

Уже — это 19-го июля, к слову об осведомлённости Славы Грищенко по эпидемиологической обстановке в Англии.

Ответить

Комментарий удален

Загадочный турник

0

Хоть что-то... 

Ответить

sardelkin

0

ну всё, теперь по тротуарам не пройти будет, каждый себе отхапает минимум половину ширины под веранду

Ответить

Пит Подлый

sardelkin
0

В европах все сидят на улице и ничего. То что тротуары узкие, так надо сужать дороги.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Пит
0

Если дороги будут узкие, то как по ним поедут танки на парад?

Ответить

Hoken PWNZ

sardelkin
0

И плакаты во все поля с балтикой, ммм

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Konstantin_Andreevich

0

То чувство, когда за 2 года пандемии закрылись все любимые кафе и рестораны. =( Доставки и "ссобойки" не помогли.

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Антоха

0

Самая быстрая переобувка у правительства города Москвы, а не болидов "Формулы 1". 

Ответить

Кристина Толочко

Антоха
0

никогда такого не было и вот опять 

Ответить

Кристина Толочко

0

ковид вышел из чата кафе до 1 августа

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

Борьба с ковидом закончится ровно тогда когда ровно тогда когда ровно тогда 

Ответить

Adam Christ

0

Какая щедрость 

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Bender Rodriguez

0

спасибо

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Влад Петров

0

Мда, колбасит нашего бордюрыча не по-детски. То - запрещает, то - разрешает. Никакой стратегии, моделей прогнозирования - все с «колёс». Как работать людям? Все как на вулкане. 

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слава Грищенко

–1

Вас всех нае б н у ли )))))

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