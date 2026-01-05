Великобритания запретила рекламу вредной еды в интернете и ограничила её на ТВ

Меры приняли для борьбы с распространением ожирения среди детей.Источник: PA Media / BBCВ Великобритании вступил в силу запрет на рекламу вредной еды: на телевидении её нельзя показывать до 21:00, в интернете — всё время. Местный Минздрав поблагодарил производителей продуктов и напитков, которые добровольно начали придерживаться новых правил ещё с октября 2025 года.Под запрет попали 13 категорий товаров, которые содержат большое количество сахара, жира и соли, пишет The Guardian. Среди них — лимонады с добавленным сахаром, чипсы, шоколадные батончики и прочие. За выполнением требований будет следить Управление по стандартам рекламы.Издание отмечает, что список продуктов содержит большой список исключений и оговорок. Кроме того, по словам директора Food Foundation Анны Тейлор, законодательство позволяет компаниям рекламировать если не товар, то свой бренд.Поэтому крупные компании вроде PepsiCo или McDonald's могут меньше пострадать от новых ограничений, отметил директор по стратегии бренда в маркетинговом агентстве Initials CX Джош Тилли в беседе с BBC. О конкретных же продуктах обычно рассказывают небольшие бренды, и теперь они не смогут этого делать.#новости