Таня Боброва
Еда

Великобритания запретила рекламу вредной еды в интернете и ограничила её на ТВ

Меры приняли для борьбы с распространением ожирения среди детей.

Источник: PA Media / BBC
  • В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу вредной еды: на телевидении её нельзя показывать до 21:00, в интернете — всё время. Местный Минздрав поблагодарил производителей продуктов и напитков, которые добровольно начали придерживаться новых правил ещё с октября 2025 года.
  • Под запрет попали 13 категорий товаров, которые содержат большое количество сахара, жира и соли, пишет The Guardian. Среди них — лимонады с добавленным сахаром, чипсы, шоколадные батончики и прочие. За выполнением требований будет следить Управление по стандартам рекламы.
  • Издание отмечает, что список продуктов содержит большой список исключений и оговорок. Кроме того, по словам директора Food Foundation Анны Тейлор, законодательство позволяет компаниям рекламировать если не товар, то свой бренд.
  • Поэтому крупные компании вроде PepsiCo или McDonald's могут меньше пострадать от новых ограничений, отметил директор по стратегии бренда в маркетинговом агентстве Initials CX Джош Тилли в беседе с BBC. О конкретных же продуктах обычно рассказывают небольшие бренды, и теперь они не смогут этого делать.

#новости

