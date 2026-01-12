Гендиректор Heineken уйдёт в отставку после шести лет на посту на фоне снижения продаж

Акции производителя падают на 5% на бирже в Амстердаме.Источник: ReutersДольф ван ден Бринк покинет пост 31 мая 2026 года, до этого времени совет директоров должен найти ему преемника, пишет Reuters. В течение восьми месяцев, начиная с июня, ван ден Бринк будет оставаться в компании в качестве консультанта.Он пришёл в Heineken в 1998 году стажёром, а возглавил компанию в середине 2020 года — на фоне пандемии Covid-19 и связанных с ней закрытий ресторанов, пишет The Wall Street Journal. Пытаясь восстановиться, компания уволила 8000 сотрудников (примерно 9% штата).Также при ван ден Бринке она продала семь пивоваренных заводов и другие активы в России. Убыток оценила в €300 млн.Heineken испытывает трудности с продажами в Северной и Южной Америке, отмечает газета. Среди причин — «сдержанные потребительские настроения», неопределённость в торговых отношениях и инфляционное давление.Будущее пивоваренных компаний, пишет Reuters, омрачают также появление новых конкурентов, изменение отношения потребителей к алкоголю, особенно среди молодёжи, а также разработки препаратов для похудения, которые могут негативно сказаться на продажах продуктов и напитков.Тому, кто займёт пост главы компании, предстоит решить задачи, которые Heineken поставила в октябре 2025 года — тогда она представила стратегию развития до 2030 года. Компания, в частности, обещала сосредоточиться на развитии бизнеса на 17 рынках и расширить линейку безалкогольных напитков.#новости #heineken