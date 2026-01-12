Популярное
Полина Лааксо
Еда

Клиенты My Food и Level Kitchen пожаловались на задержки заказов — оба сервиса доставки готовых рационов входят в Performance Group

Некоторые пользователи в соцсетях пишут, что техподдержка молчит.

Скриншот vc.ru от 17:41 мск. Комментарии на странице My Food
Скриншот vc.ru от 17:41 мск. Комментарии на странице My Food
  • На жалобы на My Food обратила внимание редакция «Осторожно, новости». Некоторые якобы ждут еду и возвраты с конца декабря 2025 года.
  • Неназванный собеседник канала рассказал, что оформил доставку на утро 12 января 2026 года ещё 9 января, но заказ почти на 35 тысяч рублей так и не пришёл, а поддержка не ответила. По его словам, раньше сервис исправно доставлял рационы и предупреждал даже о получасовых опозданиях курьера.

Сегодня 12 января, доставка, перенесённая с 1 января, не приехала. Может, стоит всё-таки начать что-то делать?

Александр Боровиков, 12 января, 8:47 мск

Доставка на две персоны. Оплачено ещё недели две-три. Ни ответа, ни привета, ни извинений. Поддержка молчит.

Галина Кострыкина, 12 января, 17:02 мск

Самое худшее — ты не знаешь, доставят они заказ или не сделают этого, предварительно не уведомив. Ситуация: 2 января стояла плановая доставка, заказ не привезли, поддержка не отвечала на телефон и мессенджеры. Ответили 3 января какой-то брехнёй, в итоге диалог состоит из их отписок раз в сутки, чаще не считают нужным на связь выходить.

Обещали, что позвонят, но забили. В итоге заказ не то что отложился, они решили, что раз он не состоялся 2 января, то и пофиг, переходим к следующей доставке, назначенной на 5. Итого: три дня я без еды. Ок, схавала. И вот сегодня интервал доставки истёк, а они снова ничего не привезли. Они видимо считают, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить человека без еды.

Elena, 11 января
  • В своем Telegram-канале My Food 9 января сообщил, что рационы задерживаются из-за «сбоев в логистике», а поддержка отвечает «медленнее», потому что «обращений в разы больше обычного». Тех, кто ещё не писал в клиентскую службу, попросили оставить номер заказа в комментариях, но на момент публикации этой заметки комментарии уже закрыты.
  • Про компенсацию затронутым пользователям My Food ничего не уточняет, но один из клиентов написал во «ВКонтакте», что сервис пообещал вернуть деньги за «недополученную» доставку.
Скриншот vc.ru от 18:00 мск. Комментарии на странице My Food
Скриншот vc.ru от 18:00 мск. Комментарии на странице My Food
  • Аналогичные жалобы пользователи оставляют на Level Kitchen — сервис вместе с My Food входит в холдинг Performance Group.
  • Некоторые клиенты Level Kitchen не получили заказы в срок и по-прежнему не могут достучаться до поддержки ни по телефону, ни в чате. Кто-то сумел связаться с компанией и оформить возврат денег «в течение десяти дней». Кому-то Level Kitchen позвонила сама.
  • В комментариях сервис, как и My Food, ссылается на «сбой в работе курьерской службы» и высокую нагрузку на поддержку. Когда ситуация разрешится — не говорят. Зато новые заказы принимают.
  • Редакция vc.ru обратилась за комментариями в My Food и Performance Group.
Скриншот vc.ru на 18:15 мск. Комментарии на странице Level Kitchen
Скриншот vc.ru на 18:15 мск. Комментарии на странице Level Kitchen
  • По данным «Контур.Фокус», выручка ООО «Моя еда», указанного в оферте My Food, составила на конец 2024 года 1,3 млрд рублей. Чистая прибыль — 4,5 млн рублей.
  • У ООО «Левел МСК», указанного в оферте Level Kitchen, на тот же период было 3,2 млрд рублей выручки и 37,5 млн рублей чистого убытка.
  • Управляющая компания обоих сервисов — ООО «Верде». Выручка на конец 2024 года — 524,6 млн рублей. Чистый убыток — 7,2 млн рублей. 100% во всех трёх структурах принадлежат кипрской Pflk Group.

#новости

1
1
1
11 комментариев