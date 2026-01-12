Клиенты My Food и Level Kitchen пожаловались на задержки заказов — оба сервиса доставки готовых рационов входят в Performance Group

Самое худшее — ты не знаешь, доставят они заказ или не сделают этого, предварительно не уведомив. Ситуация: 2 января стояла плановая доставка, заказ не привезли, поддержка не отвечала на телефон и мессенджеры. Ответили 3 января какой-то брехнёй, в итоге диалог состоит из их отписок раз в сутки, чаще не считают нужным на связь выходить.

Обещали, что позвонят, но забили. В итоге заказ не то что отложился, они решили, что раз он не состоялся 2 января, то и пофиг, переходим к следующей доставке, назначенной на 5. Итого: три дня я без еды. Ок, схавала. И вот сегодня интервал доставки истёк, а они снова ничего не привезли. Они видимо считают, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить человека без еды.