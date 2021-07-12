Еда
Nazigul Jusupova

Wildberries запустил продажу блюд из ресторанов Статьи редакции

Пока услуга доступна только для московских ресторанов.

  • Первым партнером маркетплейса стала сеть «Бакинский бульвар», у которой девять точек в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Wildberries. В ресторане подтвердили информацию.
  • Меню появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries. Доставлять блюда будут сами точки общепита, а компания оформит заказ и оплатит. Услуга доступна только для московских ресторанов. До конца лета в приложении появится отдельная категория и будут подключены еще 50 точек. С кем ведутся переговоры, в компании не уточнили.
  • В «Бакинском бульваре» рассказали, что уже сотрудничают с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, а также занимаются доставкой через собственное приложение. Долю выручки от доставки в ресторане не назвали.
  • По данным Wildberies, партнёрство с ресторанами расширит предложения для клиентов, но и поможет рестораторам. Они получат доступ к базе покупателей, где сейчас зарегистрированы 46 млн человек, и низкую комиссию, которая составит 5% от суммы заказа.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что эта комиссия ниже, чем у Delivery Club и «Яндекс.Еды». В Delivery Club сообщили, что стандартная комиссия для размещения ресторана составляет 20%, а доставка курьерами – 35%. Представитель «Яндекс.Еды» данные не предоставил.
  • По словам экспертов, слабое развитие сегмента доставки у самих ресторанов может помешать подключению новых партнёров к маркетплейсам. В то же время, они отмечают, что из-за коронавирусных ограничений доля доставки в продажах сети стала расти и чем больше дополнительных каналов продаж, тем лучше.

#новости #wildberries

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5 5 комментариев
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S V

3

Надеюсь можно заказать несколько блюд, и непонравившееся вернуть?

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Владимир

S
0

Попробовать, а если не понравилось, вернуть. Видимо так)

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Yury Grinev

1

Надеюсь не будет подмены товара, когда вместо борща придет свекольник.

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Владимир

0

Что происходит?! Маркетплэйс запустил доставку еды из ресторанов.... Что-то не так с маркетплэйсами нынче.

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Денис Галимьзянов

0

Пора делать свой сервис

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Еда
Nazigul Jusupova
Wildberries запустил продажу блюд из ресторанов Статьи редакции

Пока услуга доступна только для московских ресторанов.

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