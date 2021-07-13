{"id":4517,"title":"\u0421\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=4517&url=https:\/\/vc.ru\/special\/datacorp&hash=7b8c8275a4134e2d0e96f3a9a8e31d52788f2a81107e52e9199a92957a19d401","isPaidAndBannersEnabled":false}
Еда
Маша Цепелева

«Кухня на районе» сменила цвет формы курьеров на лаймовый — это первый этап ребрендинга Статьи редакции

Для стирки и ремонта экипировки сервис открыл собственную прачечную.

5 5 комментариев
731 просмотров

В новую экипировку курьеров вошли непромокаемые демисезонные куртки, худи, футболки, сумки с логотипом «Кухни» и светоотражающими элементами, рассказали vc.ru в компании.

Новая форма курьеров «Кухня на районе»

Компания выбрала лаймовый цвет, потому что он «более заметен в городской среде, особенно в непогоду или в темноте, и на тротуарах или дорогах». Также он похож на цвет формы городских служб в разных странах.

Для стирки и восстановления формы курьеров «Кухня на районе» открыла прачечную «Washing-ton», площадью 400 м². Туда курьеры раз в неделю смогут отдавать форму, где за ночь её постирают, починят или заменят.

Обновление формы и запуск прачечной — первый этап ребрендинга сервиса, который работает в Москве и Подмосковье. Осенью 2021 года «Кухня на районе» обновит приложение.

Так раньше выглядела форма «Кухня на районе»

#новость #кухнянарайоне

5 5 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0443\u0445\u043d\u044f\u043d\u0430\u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 269189, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Jul 2021 10:00:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Артём Парушкевич

4

В Питере открывайтесь, пожалуйста

Ответить

Pekelnyy Mikhail

3

Как же я люблю кухню, идея изи «столовка с доставкой», но как они её красиво преподносят.
Уважаю ребят!!!!

Ответить

Олег Стаин

2

Ну цвет норм, кстати

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Новость века

Ответить

Andrey Zykov

0

Не очень понял про стирку. Форму раз в неделю всего стирают?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
GenerationS
Milestone для GenerationS: о результатах и перспективах развития в 2021 году
GenerationS на пороге перезагрузки
Платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS, вместе с Российской венчурной компанией…
www.comnews.ru
0 Обсудить
1
Приёмная
Александр Лопатин
Голосовой помощник «Сбера» — персональные данные попали к злоумышленникам

Сегодня 12.07.2021 года в 18:14 поступил звонок от мошенников "Служба безопасности СберБанка" с номера +74959665374. Мне периодически поступают подобные звонки от "СберБанка". Было свободное время, и я начал диалог с " младшим специалистом". История обычная, попытка перевода на 3000 рублей (остаток по картам меньше 50 рублей, это я знал точно),…

182 182 комментария
378
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
О важности привлечения хороших эдвайзеров

Публикуем интересные отрывки из нашей встречи с предпринимателем, венчурным инвестором и выпускником НИУ ВШЭ, Николаем Давыдовым

0 Обсудить
1
Открытие Брокер
Программа лояльности «O.InveStore!» теперь в вашем мобильном приложении

Рекомендуем обновить мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции» до последней версии – теперь в нем доступен раздел программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O.InveStore!».

1 1 комментарий
0
Торговля
Евгения Евсеева
АКИТ предложила регистрировать самозанятых на маркетплейсах Статьи редакции

Минпромторг хочет упростить регистрацию самозанятых для работы на маркетплейсах — АКИТ предлагает делать это через Госуслуги.

12 12 комментариев
2
Финансы
Евгения Евсеева
Baring Vostok вложил $6 млн в сервис по бронированию туров Level.Travel Статьи редакции

Стороны не разглашают условия сделки, но фонд мог получить до 25% сервиса.

10 10 комментариев
3
Еда
Маша Цепелева
«Кухня на районе» сменила цвет формы курьеров на лаймовый — это первый этап ребрендинга Статьи редакции

Для стирки и ремонта экипировки сервис открыл собственную прачечную.

Новая форма курьеров «Кухня на районе»
5 5 комментариев
Право
Евгения Евсеева
«Уважаю суд, но не вас»: Илон Маск в суде заявил, что не пытался нажиться на покупке SolarCity за $2,6 млрд Статьи редакции

Суд должен решить, использовал ли Маск своё влияние, чтобы протолкнуть сделку вопреки интересам акционеров.

15 15 комментариев
17
Приёмная
Арсений Кочетков
«Делимобиль» — взял в аренду неисправное ТС

Одним жарким днем решили с девушкой съездить в Сестрорецк искупаться

59 59 комментариев
23
Маркетинг
Click2Money
Теория поколений (X, Y, Z) в Интернет-маркетинге

Одной из важнейших задач маркетолога является изучение целевой аудитории. Пока вы не поймете, что представляет из себя ваш потребитель, вы не сможете определить, какой контент будет воспринят им на ура. Есть множество критериев, по которым можно анализировать аудиторию: пол, возраст, место проживания, уровень дохода и тд. В этой статье мы хотим…

1 1 комментарий
2
БКС Мир инвестиций
Упустил шанс заработать. Что такое FOMO: теория и практика

«А вот купил бы я акции Сбербанка по 200 руб. в конце 2020 г. и продал бы в мае по 320 руб., поехал бы в отпуск». «Почему я не купил Virgin Galactic по $15?» «А одноклассник успел на крипте заработать».

2 2 комментария
1
Больше статей
null