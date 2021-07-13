«Кухня на районе» сменила цвет формы курьеров на лаймовый — это первый этап ребрендинга Статьи редакции
Для стирки и ремонта экипировки сервис открыл собственную прачечную.
В новую экипировку курьеров вошли непромокаемые демисезонные куртки, худи, футболки, сумки с логотипом «Кухни» и светоотражающими элементами, рассказали vc.ru в компании.
Компания выбрала лаймовый цвет, потому что он «более заметен в городской среде, особенно в непогоду или в темноте, и на тротуарах или дорогах». Также он похож на цвет формы городских служб в разных странах.
Для стирки и восстановления формы курьеров «Кухня на районе» открыла прачечную «Washing-ton», площадью 400 м². Туда курьеры раз в неделю смогут отдавать форму, где за ночь её постирают, починят или заменят.
Обновление формы и запуск прачечной — первый этап ребрендинга сервиса, который работает в Москве и Подмосковье. Осенью 2021 года «Кухня на районе» обновит приложение.
Как же я люблю кухню, идея изи «столовка с доставкой», но как они её красиво преподносят.
Уважаю ребят!!!!
Сегодня 12.07.2021 года в 18:14 поступил звонок от мошенников "Служба безопасности СберБанка" с номера +74959665374. Мне периодически поступают подобные звонки от "СберБанка". Было свободное время, и я начал диалог с " младшим специалистом". История обычная, попытка перевода на 3000 рублей (остаток по картам меньше 50 рублей, это я знал точно),…
Публикуем интересные отрывки из нашей встречи с предпринимателем, венчурным инвестором и выпускником НИУ ВШЭ, Николаем Давыдовым
Рекомендуем обновить мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции» до последней версии – теперь в нем доступен раздел программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O.InveStore!».
Минпромторг хочет упростить регистрацию самозанятых для работы на маркетплейсах — АКИТ предлагает делать это через Госуслуги.
Стороны не разглашают условия сделки, но фонд мог получить до 25% сервиса.
Для стирки и ремонта экипировки сервис открыл собственную прачечную.
Суд должен решить, использовал ли Маск своё влияние, чтобы протолкнуть сделку вопреки интересам акционеров.
Одним жарким днем решили с девушкой съездить в Сестрорецк искупаться
Одной из важнейших задач маркетолога является изучение целевой аудитории. Пока вы не поймете, что представляет из себя ваш потребитель, вы не сможете определить, какой контент будет воспринят им на ура. Есть множество критериев, по которым можно анализировать аудиторию: пол, возраст, место проживания, уровень дохода и тд. В этой статье мы хотим…
«А вот купил бы я акции Сбербанка по 200 руб. в конце 2020 г. и продал бы в мае по 320 руб., поехал бы в отпуск». «Почему я не купил Virgin Galactic по $15?» «А одноклассник успел на крипте заработать».