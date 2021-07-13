Теория поколений (X, Y, Z) в Интернет-маркетинге

Одной из важнейших задач маркетолога является изучение целевой аудитории. Пока вы не поймете, что представляет из себя ваш потребитель, вы не сможете определить, какой контент будет воспринят им на ура. Есть множество критериев, по которым можно анализировать аудиторию: пол, возраст, место проживания, уровень дохода и тд. В этой статье мы хотим…