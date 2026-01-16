«Вкусвилл» перезапустил проект придорожных кафе под названием «Вкусвилл в пути» и открыл первую точку

Первая попытка в 2024 году оказалось неудачной.Источник: «Вкусвилл»Первая точка открылась на 35-м км Минского шоссе, пишет Forbes. Объект размещается в двухэтажном павильоне площадью около 35 м² и объединяет зону питания и торговое пространство.Еду и напитки продают через автоокно. В меню есть завтраки, горячие блюда, супы, салаты, десерты и напитки. Средняя стоимость напитка составляет около 250 рублей, комбо — 390 рублей, а завтрака или обеда — 300-450 рублей.В минимаркете доступно около 360 позиций — от снеков до косметики и товаров «в дорогу».В течение 2026 года компания планирует открыть 15-20 аналогичных точек разных форматов — фудтраки, павильоны и другие строения площадью от 30 до 50 м².В апреле 2025 года «Вкусвилл» закрыл кафе «Бодрю», которые вместе с партнёром начал тестировать в июне 2024-го. Всего было четыре точки — на Симферопольском и Минском шоссе, в Наро-Фоминске и одно передвижное кафе без постоянного адреса.Проект не показал «высокой ценности для покупателей». Компания в итоге решила «пересобрать» концепцию на «основе полученных метрик».#новости #вкусвилл