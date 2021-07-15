Российский производитель искусственного мяса Welldone привлек $1,5 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на расширение линейки продуктов и наращивание производства.
Инвесторами стали российский фонд Phystech Ventures и международный Lever VC, пишет Forbes. Оценку компании стороны не раскрывают.
По словам инвестдиректора Skolkovo Ventures Сергея Соболева, в похожих раундах инвесторы забирают примерно 15-25% компании. С учётом ранней стадии проекта его оценка до получения денег может находиться в диапазоне $5-7 млн. Источник Forbes, близкий к Welldone, назвал эту оценку до закрытия раунда близкой к правде.
Инвестиции пойдут на расширение продуктовой линейки и создание нового производственного комплекса. В планах основателей — наращивание дистрибуции в Москве и регионах и международная экспансия.
Управляющий партнёр фонда Fuel for growth Андрей Зюзин рассказал vc.ru, что привлеченных средств будет недостаточно ни для выхода за рубеж, ни для значимого расширения производства в России. По его мнению, инвестиции нужны для продвижение на российском рынке и повышения узнаваемости бренда.
Welldone летом 2019 года придумала команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НЖМК, производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка») во главе с бывшим начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселёвым.
Эта команда до этого перешла в акселератор Mabius. По словам Киселёва, с 2019 года акселератор получил около 80 млн рублей на запуск и развитие Welldone от инвестфонда Aintrigud.
В сентябре 2020 года Welldone выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей. По словам Киселёва, за полгода проект нарастил продажи с нескольких десятков килограммов до нескольких тонн в месяц. Искусственное мясо под брендом Welldone продается в «Азбуке вкуса», «Ашане», «Ленте», а также в «Самокате» и «Лавке».
По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Welldone (ООО «Пинакта») в 2020 году составила 2,6 млн рублей, убыток — 23,3 млн рублей.
Российские медовые ярмарки в шоке. Ведь они это делают уже лет 20.
что делают?
Перевожу на простой язык: ГМО соя, отруби и пальмовое масло.
О боже мой, только не ГМО!!! Ведь ГМО такое вредное, в отличии от тысяч сортов, появившихся в результате искусственной селекции человеком!!
Какая в сущности разница? Меня в данной ситуации больше беспокоит другое - зачем в названии этой "белково-клетчатковой смеси" вообще применять слово "мясо"? У них 3Д принтер который печатает составом аминокислот, эквивалентным реальному мясу? Тогда с какого бубна это "искусственное мясо"?
Ну назови это вкусным и полезным растительным белковым продуктом и не морочь людям голову.
Долбанный маркетинг....
Сухарики со вкусом семги скоро назовут искусственной семгой....
Отличный состав, кокосовое масло отличное, если будет в составе нут или чечевица это топ 🧨
Да нет, это основа всего искусственного мяса, ну плюс ароматизаторы, свекольный сок для цвета и тд
бобовая каша с ароматизаторами и красителями
казалось бы, причём здесь мсяо
Ну все, Мираторг прибрал всех производителей реального мяса чтобы его экспортить (преимущественно в Китай), а в РФ теперь создается заменитель. Чтобы не бухтели за отсутствие мяса в продаже.
Заменитель как раз таки на экспорт на ура пойдет
Ирония засчитана! Всё понимаем, инверсия от рождения
Какая ирония?
Сейчас основные рынки потребители подобной продукции это западные развитые экономики.
Жду с нетерпением отчета об экспорте подобного продукта, ага. Прям под этим девизом. Пока кое-кто тихой сапой наращивает экспорт из России настоящего мяса...
Пробовал кто-нибудь?
Я лет 20 назад как-то решил попробовать т.н. соевое мясо, специально в каком-то диетическом магазине купил. Ну так, чисто ради эксперимента.
Приготовил, попробовал, и выкинул всё в мусорку.
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