Инвестиции пойдут на расширение линейки продуктов и наращивание производства.

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Инвесторами стали российский фонд Phystech Ventures и международный Lever VC, пишет Forbes. Оценку компании стороны не раскрывают.

По словам инвестдиректора Skolkovo Ventures Сергея Соболева, в похожих раундах инвесторы забирают примерно 15-25% компании. С учётом ранней стадии проекта его оценка до получения денег может находиться в диапазоне $5-7 млн. Источник Forbes, близкий к Welldone, назвал эту оценку до закрытия раунда близкой к правде.

Инвестиции пойдут на расширение продуктовой линейки и создание нового производственного комплекса. В планах основателей — наращивание дистрибуции в Москве и регионах и международная экспансия.

Управляющий партнёр фонда Fuel for growth Андрей Зюзин рассказал vc.ru, что привлеченных средств будет недостаточно ни для выхода за рубеж, ни для значимого расширения производства в России. По его мнению, инвестиции нужны для продвижение на российском рынке и повышения узнаваемости бренда.

Welldone летом 2019 года придумала команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НЖМК, производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка») во главе с бывшим начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселёвым.

Эта команда до этого перешла в акселератор Mabius. По словам Киселёва, с 2019 года акселератор получил около 80 млн рублей на запуск и развитие Welldone от инвестфонда Aintrigud.

В сентябре 2020 года Welldone выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей. По словам Киселёва, за полгода проект нарастил продажи с нескольких десятков килограммов до нескольких тонн в месяц. Искусственное мясо под брендом Welldone продается в «Азбуке вкуса», «Ашане», «Ленте», а также в «Самокате» и «Лавке».