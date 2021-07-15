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Еда
Евгения Евсеева

Российский производитель искусственного мяса Welldone привлек $1,5 млн Статьи редакции

Инвестиции пойдут на расширение линейки продуктов и наращивание производства.

27 27 комментариев
1301 просмотров

Инвесторами стали российский фонд Phystech Ventures и международный Lever VC, пишет Forbes. Оценку компании стороны не раскрывают.

По словам инвестдиректора Skolkovo Ventures Сергея Соболева, в похожих раундах инвесторы забирают примерно 15-25% компании. С учётом ранней стадии проекта его оценка до получения денег может находиться в диапазоне $5-7 млн. Источник Forbes, близкий к Welldone, назвал эту оценку до закрытия раунда близкой к правде.

Инвестиции пойдут на расширение продуктовой линейки и создание нового производственного комплекса. В планах основателей — наращивание дистрибуции в Москве и регионах и международная экспансия.

Управляющий партнёр фонда Fuel for growth Андрей Зюзин рассказал vc.ru, что привлеченных средств будет недостаточно ни для выхода за рубеж, ни для значимого расширения производства в России. По его мнению, инвестиции нужны для продвижение на российском рынке и повышения узнаваемости бренда.

Welldone летом 2019 года придумала команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НЖМК, производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка») во главе с бывшим начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселёвым.

Эта команда до этого перешла в акселератор Mabius. По словам Киселёва, с 2019 года акселератор получил около 80 млн рублей на запуск и развитие Welldone от инвестфонда Aintrigud.

В сентябре 2020 года Welldone выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей. По словам Киселёва, за полгода проект нарастил продажи с нескольких десятков килограммов до нескольких тонн в месяц. Искусственное мясо под брендом Welldone продается в «Азбуке вкуса», «Ашане», «Ленте», а также в «Самокате» и «Лавке».

По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Welldone (ООО «Пинакта») в 2020 году составила 2,6 млн рублей, убыток — 23,3 млн рублей.

#новость #welldone

27 27 комментариев
5
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27 комментариев
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Дмитрий Порожняков

7

Российские медовые ярмарки в шоке. Ведь они это делают уже лет 20.

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Олег Ивахнов

Дмитрий
0

что делают?

Ответить

A V

Олег
9

искусственный мёд наверное 😀

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Артем Голендберг

Дмитрий
0

Что делают?

Ответить

Лев Щенин

Дмитрий
0

Россия ответила противным пиндосам с их искусственным мясом 
Бейонг Мит !

Ответить

Специализированный цветок

3

Хм, состав, конечно, таксе. Кто-то что-то не договаривает  :-\

Ответить

Alex Destiny

Специализирован…
7

Перевожу на простой язык: ГМО соя, отруби и пальмовое масло.

Ответить

Arkadiy K

Alex
4

Кокосовое масло это не пальмовое. Но ход мысли видимо правильный :)

Ответить

Александр Полевой

Alex
2

О боже мой, только не ГМО!!! Ведь ГМО такое вредное, в отличии от тысяч сортов, появившихся в результате искусственной селекции человеком!!

Ответить

Alex Destiny

Алексан…
3

Какая в сущности разница? Меня в данной ситуации больше беспокоит другое - зачем в названии этой "белково-клетчатковой смеси" вообще применять слово "мясо"? У них 3Д принтер который печатает составом аминокислот, эквивалентным реальному мясу? Тогда с какого бубна это "искусственное мясо"? 
Ну назови это вкусным и полезным растительным белковым продуктом и не морочь людям голову.
Долбанный маркетинг....
Сухарики со вкусом семги скоро назовут искусственной семгой....

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Aleksey Murashko

Alex
1

Там же баунти!! И твикс в одном флаконе

Ответить

Дмитрий Веселов

Специализирован…
2

Отличный состав, кокосовое масло отличное, если будет в составе нут или чечевица это топ 🧨

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Roman Moskovskiy

Специализирован…
1

Да нет, это основа всего искусственного мяса, ну плюс ароматизаторы, свекольный сок для цвета и тд

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Валик Торсионный

1

бобовая каша с ароматизаторами и красителями

казалось бы, причём здесь мсяо

Ответить

Артём Степанов

0

Сколково- молодцы!!! Опять отличились!

Ответить

Alex Destiny

–1

Ну все, Мираторг прибрал всех производителей реального мяса чтобы его экспортить (преимущественно в Китай), а в РФ теперь создается заменитель. Чтобы не бухтели за отсутствие мяса в продаже.

Ответить

Олег Ивахнов

Alex
1

Заменитель как раз таки на экспорт на ура пойдет

Ответить

Alex Destiny

Олег
0

Ирония засчитана! Всё понимаем, инверсия от рождения

Ответить

Олег Ивахнов

Alex
3

Какая ирония?
Сейчас основные рынки потребители подобной продукции это западные развитые экономики.

Ответить

Alex Destiny

Олег
1

Жду с нетерпением отчета об экспорте подобного продукта, ага. Прям под этим девизом. Пока кое-кто тихой сапой наращивает экспорт из России настоящего мяса...

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Пробовал кто-нибудь?

Я лет 20 назад как-то решил попробовать т.н. соевое мясо, специально в каком-то диетическом магазине купил. Ну так, чисто ради эксперимента.

Приготовил, попробовал, и выкинул всё в мусорку.

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Alex Choy

Амбиент
0

Я пробовал beyond meat 🥩 очень вкусно! Предпочитаю искусственную говядину теперь.

Ответить

Валик Торсионный

Alex
3
Ответить

Jack Hammer

0

О, кiбермясо.

Ответить

A V

0

По чем мясцо-то?

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Ринат Хафизов

0

Well done, Welldone!

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Aziz Temurkhan

0

Будут соперничать с Beyond Meat за отечественного покупателя?)

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