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Еда
Маша Цепелева

В Москве отменят систему QR-кодов с 19 июля Статьи редакции

Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников, сообщили в мэрии.

91 91 комментарий
8414 просмотров

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля система QR-кодов для входа в кафе, рестораны и фуд-корты будет отменена. Также с 19 июля отменяется система в Подмосковье, принял решение губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Владельцы заведений будут сами решать, проверять ли QR-кодов у посетителей. Если оставляют систему, то термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции становятся необязательными.

Также с 19 июля возобновляется:

  • Работа фуд-кортов и кафе по ночам.
  • Работа детских игровых комнат.
  • Проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

«За последний месяц привито первой компонентой вакцины более двух миллионов человек, за всё предыдущее время — 1,6 млн человек. Было много обращений от общественных организаций, хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к совместной работе», — заявил Собянин.

  • Система QR-кодов для посещения заведений общепита начала работать в Москве и Подмосковье 28 июня. Коды могли получить только привитые, переболевшие в последние полгода или посетители с отрицательным ПЦР-тестом.
  • Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала на 50-90%. Власти Москвы заявили, что это злоупотребление общественным мнением, и выручка упала на 15-20%.
  • К 15 июля компаниям сферы общепита, торговли, транспорта и других было необходимо привить не менее 60% работников первой компонентой вакцины от коронавируса. К 15 августа — второй.
  • 6 июля ритейлеры и поставщики попросили мэрию продлить срок обязательной вакцинации — требование не успевали выполнить из-за очередей в пунктах и проблем с поставками препаратов.

#новость #третьяволна

91 91 комментарий
20
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91 комментарий
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Владислав

59

Что ж ты фраер сдал назад.
Ждём отчет о небывалом успехе политики QR, которая оздоровила всех москвичей.

Ответить

Pushkareva Ekaterina

Владислав
3

Так на работодателей всё переложили. Так что всё равно всех вакцинируют. Ну почти всех, свои 80% получат.

Ответить

Игорь Кольцов

Pushkareva
–19

Без принудиловки никто своих рабов вакцинировать не будет. Рабы то что бы от работы отвинтиться на часок хоть сто вакцин поставить готовы в рабочее время, но они тем самым у хозяина деньги воруют своими перекурами и вакцинациями. Пусть в нерабочее время вакцинируются если им надо где хотят

Ответить

Kuper Bad

Игорь
0

Ты похоже что-то куришь.
Требуют любой бизнес до 60% вакцинировать. Если у тебя бизнес, то его закроют, пока 60% не сделают это.
Получается, ты будешь выделываться? И бизнес твой будет стоять?
Там премии выписывают и выходные дают сотрудникам.
P.s. у меня чувак знакомый сходил, и 2 дня не мог себя хорошо чувствовать. Слег с температурой.

Ответить

Заработный крюк

Владислав
0

Черным по белом же написано, что это из-за темпов вакцинации, которые спровоцировал в том числе QR.

Ответить

Leo Uvarov

Заработный
1

количество зараженных падает со страшной силой (сейчас около 4 тыс против 9 на пике и снижается линейно)
вся эта QR вакханалия просто бессмысленна.

Ответить

Pushkareva Ekaterina

Заработный
0

QR-код ничего не спровоцировал. Только принудиловка на предприятиях ажиотаж создала.

Ответить

Заработный крюк

Pushkar…
0

Ну, таких данных у нас нет. В любом случае, сути дела не меняет. Хорошо, что можно отменять.

Ответить

Pushkareva

Заработ…
0

У кого у вас? Очереди на вакцинацию появились только после указа о 60% вакцинированных работников. Всё.

Ответить

Заработный крюк

Pushkar…
0

Новости об очередях по времени появились после QR-кодов.

Ответить

Маркетологов к стенке

Владислав
0

Так все прекрасно. Более 200 ресторанов в Москве закрылось, остальные набрали долгов. Вакцинация, прошла с успехом)

Ответить

Pepe Smoke

28

не опять, а снова!

Ответить

Константин Суворов

Pepe
26

Ровно за 2 месяца до выборов, пора начинать побеждать. 19 сентября победа, а 20 сентября детей колоть. Пока всё по таймлайну :D

Ответить

- -

Pepe
6

В честь этого необходимо провести парад. 

Ответить

A V

-
1

еще салют и запуск человека в космос 😀

Ответить

Андрей Геращенко

A
7

я не против. Даже знаю, какого бы человека многие хотели туда отправить, и не его одного

Ответить

Ivan Zamorev

Андрей
0

в один конец

Ответить

Sergey Luzgin

22

У курса биткоина в последнее время волатильность и то меньше, чем у курса правительства Москвы.

Ответить

Ничего личного, но

16

Продолжаю плакать по заведениям, которые уже закрылись, не дотянув до понедельника

Ответить

Pavel Loginov

14

Вы чего делаете? Зачем люди тату делали с QR кодом?

Ответить

hakhagmon

11

Система QR-кодов, введенная в Москве, свою задачу выполнила, благодарю москвичей - Собянин

Ответить

Игорь Кольцов

hakhagmon
1

Второй пузырек рабам можно не колоть теперь

Ответить

A V

Игорь
0

Этого пока не отменяли

Ответить

Alex Choy

7

Абсолютная непоследовательность и непредсказуемость решений очень «помогает» бизнесам расти планомерно и успешно.

Ответить

Alexey Ivanov

7

Решения в мэрии Москвы принимает генератор случайных чисел.

Ответить

Евгений Дроздов

Alexey
0

Ага. Никакой последовательности действий.

Ответить

Konstantin_Andreevich

6

Пха, это Россия, - тут не может быть хороших новостей. Раз отменяют коды, то с августа введут обязательную вакцинацию для всего населения. Если начнут с августа, то к выбором как раз все успеют дважды уколоться.

Ответить

Andrey Kim

Konstantin_Andr…
1

Согласен. У нас никогда хорошего не бывает просто так.

Ответить

Danial Ogurliev

Konstantin_Andr…
1

Объясните, что будет если все кольнутся до выборов? Что-то поменяется?

Ответить

Konstantin_Andreevich

Danial
0

Да, власти постелят себе соломку.

Ответить

Yarro S

Konstantin_Andr…
0

В госах уже сотрудников добровольно-принудительно вакцинируют

Ответить

Александр Вербицкий

Yarro
0

И не только в госах, в полугосах типа кое-каких дочек газпрома тоже. Не привился - хрен, а не премия, а там сам добровольно решай )

Ответить

Анастасия Семенчинская

6

Фишка нашего правительства - внезапность и непредсказуемость. Им, наверное, таракашки шепчут на ушко веселые идейки. 

Ответить

- -

Анастасия
2

Да уже после знаменитого "гуляния домами" впринципе понятно, что Собянин вообще не думает, когда что-то озвучивает. Ну как бы понятно, консультанты, советники, замы. Текст напишут. Но хотя бы надо понимать что ты говоришь, чтобы совсем идиотом не выглядеть...

Ответить

Evgeniy Zorin

6

Бродят люди в масках, бодрые на вид. Сразу и не скажешь у кого ковид.

Ответить

Озабоченный теркин30см

6

То есть, моя привилегированность в виде наличия сертифика переболевшего скоро перестанет существовать? Я ведь покупал людям бургеры в макдаке, я в ресторане просил с собой, ведь девушка не ИМЕЕТ право зайти.
А теперь, моя власть закончится? Вот зачем вы так...

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Озабоченный
0

Как же мало человеку нужно, чтобы почувствовать свою привилегированность!

Ответить

A V

5

Что-то VC лагает.Эта новость положила?

Ответить

ivan krapivin

4

АХАХАХА

Ответить

Вася Пражкин

4
Ответить

Григорий Иоффе

4

Самый прикол в том, что если была хотя бы какая-то проблема с получением qr кода - извини, ты сам по себе. Поликлиника проверять отказывается, депздрав не читает, что ему пишут, а тупо пишет один и тот же текст на вопросы. Специализированная форма не работает. 

Ответить

Syzygy

0

Мне Собянина даже жаль немного - с одной стороны, надо показать рвение, с другой - он понимает весь этот дебилизм.

Ответить

- -

Syzygy
0

Бедняжка. Его наверное насильно заставляют быть мэром.

Ответить

Успешный ГОСТ

3

Интересно увидеть реакцию людей, которые сделали себе тату, пусть и временное, с QR кодом... Были тут новости на днях.

Ответить

Ann Partovi

2

ЭТО РОССИЯ! 

ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах

Ответить

- -

Ann
1

20 предлагаю провести парад победы над коронавирусом  впредь отмечать его каждый год.

Ответить

Юрий Другач

Ann
1

Это всё на одном дыхании?

Ответить

Кирилл Живицкий

2

У уважаемых людей походу просел кешфло

Ответить

Юрий Другач

Кирилл
2

Он просел даже у неуважаемых

Ответить

Денис Педан

2

Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников, сообщили в мэрии. Жизнь удалась))

Ответить

Никита Королёв

2

Вот так вот коронавирус сразу отступил после введения 1/2 вакцины и сразу стало можно кушац? 

Ответить

Danial Ogurliev

Никита
0

Первый компонент даёт тебе антитела если что))) Так что да, этого достаточно, чтобы себя минимально обезопасить. Второй компонент лишь увеличит кол-во антител.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Никита
0

У первых привитых из-за qr-кодов как раз примерно сегодня появились хоть какие-то антитела

Ответить

Johnny Vorony

2

Вот и хряпнем бургер за здоровье Собянина!

Ответить

Владислав Акимов

2

Собянин отменяет QR-коды, а я кричу, потому что не смогу посидеть в рестике в тишине
Я ЕЩЕ ДО МОСКВЫ НЕ ДОЕХАЛ В СВОЙ ОТПУСК А СТЛИЦА МЕНЯ УЖЕ ОПРОКИНУЛА.

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Не надо открывать! Прошу! Я за всё это время ни разу не смог попасть ни в одну из забегаловок! Это очень полезный опыт для меня!

Ответить

ЯжПрограммист

2

В целом манёвр, конечно, подлый, но приходится признать что по-своему эффективный. В мск вакцинировались как сумасшедшие, как в последний раз 🤣 кто повёлся тот селёдка.

Ответить

- -

ЯжПрограммист
0

А теперь вопрос - зачем? Эта страшно заразная и ужасная эпидемия (без маски и перчаток сразу заражаешься) длится уже скоро как почти 2 года. За все время по статистике (куда включали по максимуму, т.к. врачам это выгодно) умерло 140 000 человек в РФ.
Это 0.1% населения России.

Ответить

Пабы старой Руси

-
0

Во-первых, у вас неправильные цифры. Во-вторых, вы не с тем сравниваете

Ответить

Тимофей Айрих

1

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля система QR-кодов для входа в кафе, рестораны и фуд-корты будет отменена. Также с 19 июля отменяется система в Подмосковье, принял решение губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Нечего делать было , вводить

Ответить

- -

Тимофей
3

Все теперь в ожидании - успеет ли сегодня Краснодарский край вслед за Москвой отменить свои требования или опять будут слоупочить?

Ответить

Nick Name

1

#дебилыбля

Ответить

Игорь Протасов

1

Не понимаю. 

За последний месяц привито первой компонентой вакцины более двух миллионов человек, за всё предыдущее время — 1,6 млн человек. 

Население: 11,92 миллиона (2012 г.). Сейчас думаю больше. 

У нас получается около 4 млн безработных в Москве? 

 

Ответить

A V

Игорь
1

Это все самозанятые программисты, им не надо прививку делать

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Игорь
0

Тоже удивился, когда увидел занятость по Мск. Каждый третий ~распиздяй~

портрет москвича.xlsx
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
disk.yandex.ru
Ответить

Александр Вербицкий

Игорь
0

Да, 4 миллиона тех самых безработных, у которых из бентли сумки с деньгами воруют постоянно )

Ответить

Одуванчик Полевой

1

В этой новости прекрасно всё)

Ответить

Исторический Женя

1

ЗОГбавно

Ответить

k. p.

1

вот это поворот. ну я так и думал, что через несколько времени объявят о достижении планки вакцинации и снимут эту бредовую затею. учитывая дутую статистику за "заражённым", совершенно несложно проедъявить более хорошие и правильные цифры по спаду "заражения" после вакцинации (не буду брать в ковычки, чтоб собянин не потерял лицо)

Ответить

Andry

1

интересно получается, внедрение системы QR-кодов не бесплатное же было... плюс еще потери за счет сокращения посетителей...

Ответить

Hoken PWNZ

1

Ну или просто они осознали, что предприятия и ИП настолько задушили, что работать, а значит и налоги платить просто не выходит. И тут хуяк хуяк, корону победили, население привито. Клоуны

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Выыыборы, выборыыыы!
Скоро будут выборыыыы!

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

1

Ну собственно ожидаемо. Ждём теперь обязательной вакцинации для всех без исключения

Ответить

Андрей Волхонский

1

Таким образом признали изначальный идиотизм этой меры. 

Ответить

ЯжПрограммист

Андрей
0

Скорее опробовали, так как корона никуда не денется и через год, то нужно будет ещё регулярно загонять на ревакцинацию и другие штаммы подвезут, так что это только начало.

Ответить

A V

1

Не знают они притчу про волков и мальчика...
В следующий раз народ забьет и будет ждать когда все же начнут кого-нибудь наказывать за неисполнение и вот тогда может быть весело

Ответить

Hoken PWNZ

A
0

Да народ может быть и так забил уже. Мало ли че они там пишут. Причина отмены кодов может быть вообще любая

Ответить

Станислав Назаров

1

Знакомая моей мамы работает в больнице, и когда началась эта хуйня в начале лета, сразу сказала что у этого всего одна объективная причина. У первых партий вакцины кончается срок годности (пол года). И нужно быстро всех привить... 
Ну что сказать, Собянин красавчик, опять. 

Ответить

Андрей Геращенко

0

Клоуны. Как им можно вообще верить?

Ответить

Ann Partovi

Андрей
0

Ахахахахаххах, это началось еще с 2004 года, как народ может прозябать в этой вере столько лет???

Ответить

- -

Ann
1

Лет? Веками может.

Ответить

Юрий Другач

Андрей
0

А зачем?

Ответить

Сергей Галин

0

Быстро однако 

Ответить

Николай Синицын

0

кек

Ответить

Марго Фельдшер

0

Новости каждый раз все прекраснее и прекраснее.

Ответить

Аружан Аманжол

0

Ожиданием теперь отмены в Казахстане

Ответить

Полина Ищенко

0

План по вакцинации уже выполнен?)

Ответить

Юрий

0

Закончился балаган

Ответить

Валентина Фомичева

0

Не понимала изначально смысла введения этого запрета!? Вот теперь ясно стало)

Ответить

Артем Вайт

0

тут две стороны медали:
1)в кафешках пусто, приятно, ты сидишь один и спокойно кушаешь без толп и шума.
2)некоторые кафешки закрыты полностью (муму, например), дешево и вкусно не покушать.

с отменой qr произойдет реверс этих пунктов :(((((((((((((((

Ответить

Игорь Кольцов

–1

Обманули дурака на четыре кулака!

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