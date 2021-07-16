Решили рассказать людям, что знает, помнит и чувствует вода. И вот, что из этого вышло

Ниже – наш рассказ о том, как мы делали спецпроект «Чистая вода: как это получается», что в нём интересного, и как им пользоваться, а также много полезной и важной информации о воде и тому, как и зачем ее экономить.