В Москве отменят систему QR-кодов с 19 июля Статьи редакции
Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников, сообщили в мэрии.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля система QR-кодов для входа в кафе, рестораны и фуд-корты будет отменена. Также с 19 июля отменяется система в Подмосковье, принял решение губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Владельцы заведений будут сами решать, проверять ли QR-кодов у посетителей. Если оставляют систему, то термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции становятся необязательными.
Также с 19 июля возобновляется:
- Работа фуд-кортов и кафе по ночам.
- Работа детских игровых комнат.
- Проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.
«За последний месяц привито первой компонентой вакцины более двух миллионов человек, за всё предыдущее время — 1,6 млн человек. Было много обращений от общественных организаций, хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к совместной работе», — заявил Собянин.
- Система QR-кодов для посещения заведений общепита начала работать в Москве и Подмосковье 28 июня. Коды могли получить только привитые, переболевшие в последние полгода или посетители с отрицательным ПЦР-тестом.
- Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала на 50-90%. Власти Москвы заявили, что это злоупотребление общественным мнением, и выручка упала на 15-20%.
- К 15 июля компаниям сферы общепита, торговли, транспорта и других было необходимо привить не менее 60% работников первой компонентой вакцины от коронавируса. К 15 августа — второй.
- 6 июля ритейлеры и поставщики попросили мэрию продлить срок обязательной вакцинации — требование не успевали выполнить из-за очередей в пунктах и проблем с поставками препаратов.
Что ж ты фраер сдал назад.
Ждём отчет о небывалом успехе политики QR, которая оздоровила всех москвичей.
Так на работодателей всё переложили. Так что всё равно всех вакцинируют. Ну почти всех, свои 80% получат.
Без принудиловки никто своих рабов вакцинировать не будет. Рабы то что бы от работы отвинтиться на часок хоть сто вакцин поставить готовы в рабочее время, но они тем самым у хозяина деньги воруют своими перекурами и вакцинациями. Пусть в нерабочее время вакцинируются если им надо где хотят
Ты похоже что-то куришь.
Требуют любой бизнес до 60% вакцинировать. Если у тебя бизнес, то его закроют, пока 60% не сделают это.
Получается, ты будешь выделываться? И бизнес твой будет стоять?
Там премии выписывают и выходные дают сотрудникам.
P.s. у меня чувак знакомый сходил, и 2 дня не мог себя хорошо чувствовать. Слег с температурой.
Заработный крюк
Черным по белом же написано, что это из-за темпов вакцинации, которые спровоцировал в том числе QR.
количество зараженных падает со страшной силой (сейчас около 4 тыс против 9 на пике и снижается линейно)
вся эта QR вакханалия просто бессмысленна.
QR-код ничего не спровоцировал. Только принудиловка на предприятиях ажиотаж создала.
Ну, таких данных у нас нет. В любом случае, сути дела не меняет. Хорошо, что можно отменять.
У кого у вас? Очереди на вакцинацию появились только после указа о 60% вакцинированных работников. Всё.
Так все прекрасно. Более 200 ресторанов в Москве закрылось, остальные набрали долгов. Вакцинация, прошла с успехом)
не опять, а снова!
Ровно за 2 месяца до выборов, пора начинать побеждать. 19 сентября победа, а 20 сентября детей колоть. Пока всё по таймлайну :D
я не против. Даже знаю, какого бы человека многие хотели туда отправить, и не его одного
У курса биткоина в последнее время волатильность и то меньше, чем у курса правительства Москвы.
Продолжаю плакать по заведениям, которые уже закрылись, не дотянув до понедельника
Система QR-кодов, введенная в Москве, свою задачу выполнила, благодарю москвичей - Собянин
Второй пузырек рабам можно не колоть теперь
Абсолютная непоследовательность и непредсказуемость решений очень «помогает» бизнесам расти планомерно и успешно.
Решения в мэрии Москвы принимает генератор случайных чисел.
Пха, это Россия, - тут не может быть хороших новостей. Раз отменяют коды, то с августа введут обязательную вакцинацию для всего населения. Если начнут с августа, то к выбором как раз все успеют дважды уколоться.
Объясните, что будет если все кольнутся до выборов? Что-то поменяется?
В госах уже сотрудников добровольно-принудительно вакцинируют
И не только в госах, в полугосах типа кое-каких дочек газпрома тоже. Не привился - хрен, а не премия, а там сам добровольно решай )
Фишка нашего правительства - внезапность и непредсказуемость. Им, наверное, таракашки шепчут на ушко веселые идейки.
Как же мало человеку нужно, чтобы почувствовать свою привилегированность!
Самый прикол в том, что если была хотя бы какая-то проблема с получением qr кода - извини, ты сам по себе. Поликлиника проверять отказывается, депздрав не читает, что ему пишут, а тупо пишет один и тот же текст на вопросы. Специализированная форма не работает.
Мне Собянина даже жаль немного - с одной стороны, надо показать рвение, с другой - он понимает весь этот дебилизм.
ЭТО РОССИЯ!
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У уважаемых людей походу просел кешфло
Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников, сообщили в мэрии. Жизнь удалась))
Вот так вот коронавирус сразу отступил после введения 1/2 вакцины и сразу стало можно кушац?
Первый компонент даёт тебе антитела если что))) Так что да, этого достаточно, чтобы себя минимально обезопасить. Второй компонент лишь увеличит кол-во антител.
У первых привитых из-за qr-кодов как раз примерно сегодня появились хоть какие-то антитела
Собянин отменяет QR-коды, а я кричу, потому что не смогу посидеть в рестике в тишине
Я ЕЩЕ ДО МОСКВЫ НЕ ДОЕХАЛ В СВОЙ ОТПУСК А СТЛИЦА МЕНЯ УЖЕ ОПРОКИНУЛА.
Не надо открывать! Прошу! Я за всё это время ни разу не смог попасть ни в одну из забегаловок! Это очень полезный опыт для меня!
В целом манёвр, конечно, подлый, но приходится признать что по-своему эффективный. В мск вакцинировались как сумасшедшие, как в последний раз 🤣 кто повёлся тот селёдка.
А теперь вопрос - зачем? Эта страшно заразная и ужасная эпидемия (без маски и перчаток сразу заражаешься) длится уже скоро как почти 2 года. За все время по статистике (куда включали по максимуму, т.к. врачам это выгодно) умерло 140 000 человек в РФ.
Это 0.1% населения России.
Во-первых, у вас неправильные цифры. Во-вторых, вы не с тем сравниваете
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля система QR-кодов для входа в кафе, рестораны и фуд-корты будет отменена. Также с 19 июля отменяется система в Подмосковье, принял решение губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Нечего делать было , вводить
Не понимаю.
За последний месяц привито первой компонентой вакцины более двух миллионов человек, за всё предыдущее время — 1,6 млн человек.
Население: 11,92 миллиона (2012 г.). Сейчас думаю больше.
У нас получается около 4 млн безработных в Москве?
Тоже удивился, когда увидел занятость по Мск. Каждый третий ~распиздяй~
Да, 4 миллиона тех самых безработных, у которых из бентли сумки с деньгами воруют постоянно )
вот это поворот. ну я так и думал, что через несколько времени объявят о достижении планки вакцинации и снимут эту бредовую затею. учитывая дутую статистику за "заражённым", совершенно несложно проедъявить более хорошие и правильные цифры по спаду "заражения" после вакцинации (не буду брать в ковычки, чтоб собянин не потерял лицо)
интересно получается, внедрение системы QR-кодов не бесплатное же было... плюс еще потери за счет сокращения посетителей...
Ну или просто они осознали, что предприятия и ИП настолько задушили, что работать, а значит и налоги платить просто не выходит. И тут хуяк хуяк, корону победили, население привито. Клоуны
Ну собственно ожидаемо. Ждём теперь обязательной вакцинации для всех без исключения
Таким образом признали изначальный идиотизм этой меры.
Скорее опробовали, так как корона никуда не денется и через год, то нужно будет ещё регулярно загонять на ревакцинацию и другие штаммы подвезут, так что это только начало.
Не знают они притчу про волков и мальчика...
В следующий раз народ забьет и будет ждать когда все же начнут кого-нибудь наказывать за неисполнение и вот тогда может быть весело
Да народ может быть и так забил уже. Мало ли че они там пишут. Причина отмены кодов может быть вообще любая
Знакомая моей мамы работает в больнице, и когда началась эта хуйня в начале лета, сразу сказала что у этого всего одна объективная причина. У первых партий вакцины кончается срок годности (пол года). И нужно быстро всех привить...
Ну что сказать, Собянин красавчик, опять.
Клоуны. Как им можно вообще верить?
Ахахахахаххах, это началось еще с 2004 года, как народ может прозябать в этой вере столько лет???
Не понимала изначально смысла введения этого запрета!? Вот теперь ясно стало)
тут две стороны медали:
1)в кафешках пусто, приятно, ты сидишь один и спокойно кушаешь без толп и шума.
2)некоторые кафешки закрыты полностью (муму, например), дешево и вкусно не покушать.
с отменой qr произойдет реверс этих пунктов :(((((((((((((((
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