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Еда
Виктория Степанова

Кто в России производит растительное мясо и сколько привлекает денег Статьи редакции

Два года назад производители ходили по магазинам и «уговаривали поставить продукт на полку». Теперь «альтернативное мясо» можно встретить во всех крупных сетях и сервисах доставки.

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За июль в России было два объявления об инвестициях в растительное мясо: двухлетний стартап Welldone привлёк $1,5 млн, а крупный производитель удобрений «Уралхим» вложил 300 млн рублей в переработку жёлтого гороха.

Рынок привлекает и небольшие стартапы, и крупные агрохолдинги, готовые инвестировать миллионы, а иногда миллиарды рублей.

В 2020 году россияне потратили на «альтернативное мясо» 2,6 млрд рублей, подсчитали аналитики Deloitte.

Welldone

  • Кто и когда запустил: летом 2019 года команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НМЖК), который производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка».
  • Инвестиции: более 190 млн рублей.
  • Что выпускают: растительные котлеты и фарш.
  • Где продают: в магазинах «Азбука вкуса», «Ашан», «Лента», сервисах «Самокат» и «Яндекс.Лавка».
  • Куда поставляют: в кафе и рестораны Москвы.
  • Финансовые показатели: по данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Welldone (ООО «Пинакта») в 2020 году составила 2,6 млн рублей, убыток — 23,3 млн рублей.

Welldone дважды привлекал инвестиции. В начале 2020 года через свой фонд Aintrigud в проект вложили 80 млн рублей совладелец Нижегородского масложирового комбината Иван Сидорок и президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко.

15 июля 2021 года Welldone привлёк $1,5 млн от российского фонда Phystech Ventures и международного Lever VC. Конкурентным преимуществом компании инвесторы считают собственное производство полного цикла.

В 2020 году компания продала 3 тонны готовой продукции, а в первом полугодии 2021 года — 30 тонн. На привлечённые деньги Welldone построит новое производство мощностью 130–150 тонн растительного мяса в месяц.

Основатели также рассчитывают расширить ассортимент и нарастить продажи в Москве, регионах России и выйти на международный рынок.

Компания производит растительное мясо из бобовых культур, клечатки и кокосового масла. Упаковка котлет в магазинах стоит 150-240 рублей за 200 г

Hi!

  • Кто и когда запустил: в 2020 году группа компаний «Эфко», которая производит растительное масло, майонез и йогурты «Слобода», а также масло и молочные продукты Altero.
  • Инвестиции: 4,1 млрд рублей.
  • Что выпускают: бургеры, домашние котлеты, фарш, наггетсы из сои, риса, гороха и подсолнечника.
  • Где продают: в торговых сетях «Перекрёсток», «Вкусвилл», «Глобус», сервисах «Утконос» и Ozon Express.
  • Куда поставляют: дистрибьюторской компании «Восток-Запад», в кофейни Starbucks, «Шоколадница» и другие заведения в разных городах России.
  • Финансовые показатели: по данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Hi! (ООО «ИЦ "БИРЮЧ-НТ"») за 2020 год составила 25,7 млн рублей, прибыль — 900 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года «Эфко» запустила венчурный фонд Fuel for growth объёмом $50 млн, который рассматривал инвестиции в израильский стартап по производству растительного мяса.

С тех пор «Эфко» начала исследовать рынок альтернативного белка и в 2020 году создала первый соевый продукт в своём научном центре «Бирюч-НТ» в деревне Алексеевка Белгородской области.

В августе 2020 года компания вложила 100 млн рублей в разработку мяса и за месяц произвела первые 500 кг растительных бургеров и домашних котлет под брендом Hi! (Healthy Innovation).

В сентябре того же года «Эфко» инвестировала 4 млрд рублей в производство мяса из подсолнечника — это первый подобный проект на мировом рынке, утверждают в компании. В течение трёх лет производитель планирует увеличить мощность до 40 тысяч тонн мяса в год и расширить ассортимент.

В первую очередь, мы работали с бренд-шефами. Исходя из их отклика, мы приняли решение масштабировать производство.

Почему наша компания в пандемию взялась за эту историю? На фоне происходящего потребление растительных аналогов как раз радикально выросло. Многие люди видят в коронавирусе зоологическую природу.

Возвращаясь к российскому рынку, мы считаем, что у него хороший потенциал. Уже сейчас у нас достаточно большое количество заказов.

Андрей Зюзин
генеральный директор «Эфко Инновация» в разговоре с «Коммерсантом»

Задача компании выйти со своими продуктами на европейский рынок и конкурировать с американским брендом Beyond Meat в России, чьи котлеты продаются по 1000 рублей за две штуки. По оценкам «Эфко», объём мирового рынка растительного мяса к 2030 году может составить $100 млрд.

Свои растительные бургеры «Эфко» называет «хайбургерами». Котлеты стоят 250 рублей за 200 г и около 500 рублей — за 10 штук

Greenwise

  • Кто и когда запустил: в 2017 году Юлия Марсель и Артём Пономарёв на базе завода «Партнёр-М» в Малоярославце Калужской области. Позже к проекту присоединился выходец из винной компании Simple Георгий Железный.
  • Инвестиции: около 30 млн рублей.
  • Что выпускают: заменители куриного и говяжьего филе, джерки (вяленое мясо) и стрипсы.
  • Где продают: в магазинах «Вкусвилл», «Азбука вкуса», «Перекрёсток», сервисах Wildberries, Ozon, «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Утконос» и в специализированных магазинах.
  • Финансовые показатели: по данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Greenwise (ООО «Гринвайз») за 2020 год составила 16,8 млн рублей, прибыль — 1 млн рублей.

Greenwise арендует цех на предприятии «Партнёр-М», которым владеет отец сооснователя — Василий Пономарёв. Он разрешил партнёрам занять лабораторию и пользоваться экструдером — аппаратом для производства растительного мяса.

Они экспериментировали с продуктом почти год и за это время испробовали более 300 вкусовых сочетаний.

На наши эксперименты все смотрели косо. Типа сын директора опять какую-то пакость в лаборатории смешивает, а потом еще и жарит. Потом, правда, приходили, принюхивались и сами просили попробовать.

Артём Пономарёв
сооснователь Greenwise в разговоре с Forbes

В 2018-2019 годах Марсель и Пономарёв возили свои продукты по европейским выставкам растительной еды. Greenwise заметили в Берлине, где компания попала в инкубатор стартапов ProVeg и заняли второе место в финальном отборе.

Денег они в итоге не получили, но переняли опыт лидеров рынка альтернативных белков, рассказала Forbes соосновательница компании Юлия Марсель. В 2019 году партнёры вернулись в Россию, чтобы запустить свои растительные котлеты в розничную продажу.

Мы, как торговые представители начала 1990-х, с чемоданчиками, полными продукции, ездили по небольшим московским магазинам и предлагали товар на реализацию. Уговаривали просто поставить на полку, без денег, а если покупателям понравится, обещали привезти ещё. Вопросов была куча: а что это? а разве это едят?

Юлия Марсель
соосновательница Greewise в разговоре с Forbes

В итоге мясо купил «Вкусвилл», представители которого сами вышли на Greenwise. В 2021 году их филе, джерки и стрипсы продаются в крупных городах России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Латвии.

В 2020 компания планировала открыть второй цех и нарастить производство до 120 тонн готовой продукции в месяц. По словам основателей Greenwise, они платят «Партнёр-М» за аренду цеха и закупают у компании сырьё. В будущем совладельцы рассматривают продажу доли стратегическому инвестору.

Greenwise рассчитывает в ближайшее время выпустить растительные котлеты и колбасу, а также запустить производство альтернативного молока, яиц и тунца.

Компания использует для мяса две рецептуры: соево-пшеничную и гороховую. Джерки Greenwise стоят от 150 до 200 рублей за упаковку

Кто ещё производит растительное мясо в России

Tashir Food

Компания выпускает растительные котлеты, сардельки, сосиски, колбасу, пельмени, фарш, фрикадельки, наггетсы и другие полуфабрикаты под брендом «Не мясо» и растительные сыры торговой марки «Не сыр».

Они продаются в «Ленте», «Азбуке вкуса», «Глобусе», в «Перекрёстке Впрок», на Ozon, в «СберМаркете» и «Утконосе».

Колбаса «Не мясо» стоит в магазине веганских продуктов «Сойка» 425 рублей за 500 г, а фарш — 400 рублей за полкило. Сосиски бренда в «Азбуке вкуса» продаются за 328 рублей за 250 г

«Наро-Фоминский мясокомбинат»

Подмосковное предприятие с 2019 года выпускает растительную линейку колбас, сосисок и котлет для бургеров под брендом «Не мясо». В основе продуктов комбината — гороховый белок.

Изделия продаются в «Пятёрочке», «Ленте», «Глобусе», «Светофоре» и других магазинах.

В «СберМаркете» сосиски стоят 219 рублей за 250 г

Vego

Компания производит растительные котлеты, колбасы, сосиски, ветчину, стейки и шашлыки для гриля, а также консервы — тушёнку и фрикадельки. Заказать продукты с доставкой можно на сайте компании.

По данным «Контур.Фокус», выручка юрлица Vego (ООО «Вего») за 2020 год — 142,6 млн рублей, а прибыль — 13,4 млн.

Интернет-магазин Vego

«Очаковский комбинат пищевых ингредиентов»

В сентябре 2019 года производитель добавок для пищевой промышленности выпустил котлету из постного фарша массой 40 грамм. На создание первой порции искусственного мяса у комбината ушло два года разработок и 900 тысяч рублей.

Мяса от «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» нет в продаже, а сам производитель предлагает только текстурированный соевый белок.

«Уралхим»

В июле 2021 года производитель удобрений «Уралхим» инвестировал около 300 млн рублей в переработку жёлтого гороха для производства искусственного мяса. После получения первых партий компания будет тестировать гороховый белок вместе с производителями продуктов питания.

#растительноемясо

6 6 комментариев
10
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A V

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Вокруг только и есть что «Не Молоко», «не сыр», «не колбаса», «не сосиски», «не дружба», «не любовь».Маркетологи опять перевернули все вверх дном.Теперь вот самую дешёвую растительную пищу выдают за что-то особенное.На гороховом белке мышцу не накачаешь ).

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VK

A
1

https://www.youtube.com/watch?v=V35YYvfieM4&ab_channel=Sportfaza%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0

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Ivan Zenkov

0

А можно из дерьма делать мясо? Срут вроде везде много, а продукт пропадает зря. Ну не прям дерьмом людей кормить, а маркетологов нанять, чтоб придумали новое мясо будущего

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Hoken PWNZ

Ivan
0

Можно. Читал как то статейку, что, мол, японцы из говна колбасу слепили. И не абы как, как все, а типа под мясо

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Nikolai

0

Чисто напомнило

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Сергей Никитин

–1

Ешь альтернативное мясо - Избавится от мучений на пенсии.

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