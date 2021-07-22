Кто в России производит растительное мясо и сколько привлекает денег Статьи редакции
Два года назад производители ходили по магазинам и «уговаривали поставить продукт на полку». Теперь «альтернативное мясо» можно встретить во всех крупных сетях и сервисах доставки.
За июль в России было два объявления об инвестициях в растительное мясо: двухлетний стартап Welldone привлёк $1,5 млн, а крупный производитель удобрений «Уралхим» вложил 300 млн рублей в переработку жёлтого гороха.
Рынок привлекает и небольшие стартапы, и крупные агрохолдинги, готовые инвестировать миллионы, а иногда миллиарды рублей.
В 2020 году россияне потратили на «альтернативное мясо» 2,6 млрд рублей, подсчитали аналитики Deloitte.
Welldone
- Кто и когда запустил: летом 2019 года команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НМЖК), который производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка».
- Инвестиции: более 190 млн рублей.
- Что выпускают: растительные котлеты и фарш.
- Где продают: в магазинах «Азбука вкуса», «Ашан», «Лента», сервисах «Самокат» и «Яндекс.Лавка».
- Куда поставляют: в кафе и рестораны Москвы.
- Финансовые показатели: по данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Welldone (ООО «Пинакта») в 2020 году составила 2,6 млн рублей, убыток — 23,3 млн рублей.
Welldone дважды привлекал инвестиции. В начале 2020 года через свой фонд Aintrigud в проект вложили 80 млн рублей совладелец Нижегородского масложирового комбината Иван Сидорок и президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко.
15 июля 2021 года Welldone привлёк $1,5 млн от российского фонда Phystech Ventures и международного Lever VC. Конкурентным преимуществом компании инвесторы считают собственное производство полного цикла.
В 2020 году компания продала 3 тонны готовой продукции, а в первом полугодии 2021 года — 30 тонн. На привлечённые деньги Welldone построит новое производство мощностью 130–150 тонн растительного мяса в месяц.
Основатели также рассчитывают расширить ассортимент и нарастить продажи в Москве, регионах России и выйти на международный рынок.
Hi!
- Кто и когда запустил: в 2020 году группа компаний «Эфко», которая производит растительное масло, майонез и йогурты «Слобода», а также масло и молочные продукты Altero.
- Инвестиции: 4,1 млрд рублей.
- Что выпускают: бургеры, домашние котлеты, фарш, наггетсы из сои, риса, гороха и подсолнечника.
- Где продают: в торговых сетях «Перекрёсток», «Вкусвилл», «Глобус», сервисах «Утконос» и Ozon Express.
- Куда поставляют: дистрибьюторской компании «Восток-Запад», в кофейни Starbucks, «Шоколадница» и другие заведения в разных городах России.
- Финансовые показатели: по данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Hi! (ООО «ИЦ "БИРЮЧ-НТ"») за 2020 год составила 25,7 млн рублей, прибыль — 900 тысяч рублей.
В сентябре 2019 года «Эфко» запустила венчурный фонд Fuel for growth объёмом $50 млн, который рассматривал инвестиции в израильский стартап по производству растительного мяса.
С тех пор «Эфко» начала исследовать рынок альтернативного белка и в 2020 году создала первый соевый продукт в своём научном центре «Бирюч-НТ» в деревне Алексеевка Белгородской области.
В августе 2020 года компания вложила 100 млн рублей в разработку мяса и за месяц произвела первые 500 кг растительных бургеров и домашних котлет под брендом Hi! (Healthy Innovation).
В сентябре того же года «Эфко» инвестировала 4 млрд рублей в производство мяса из подсолнечника — это первый подобный проект на мировом рынке, утверждают в компании. В течение трёх лет производитель планирует увеличить мощность до 40 тысяч тонн мяса в год и расширить ассортимент.
Задача компании выйти со своими продуктами на европейский рынок и конкурировать с американским брендом Beyond Meat в России, чьи котлеты продаются по 1000 рублей за две штуки. По оценкам «Эфко», объём мирового рынка растительного мяса к 2030 году может составить $100 млрд.
Greenwise
- Кто и когда запустил: в 2017 году Юлия Марсель и Артём Пономарёв на базе завода «Партнёр-М» в Малоярославце Калужской области. Позже к проекту присоединился выходец из винной компании Simple Георгий Железный.
- Инвестиции: около 30 млн рублей.
- Что выпускают: заменители куриного и говяжьего филе, джерки (вяленое мясо) и стрипсы.
- Где продают: в магазинах «Вкусвилл», «Азбука вкуса», «Перекрёсток», сервисах Wildberries, Ozon, «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Утконос» и в специализированных магазинах.
- Финансовые показатели: по данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица Greenwise (ООО «Гринвайз») за 2020 год составила 16,8 млн рублей, прибыль — 1 млн рублей.
Greenwise арендует цех на предприятии «Партнёр-М», которым владеет отец сооснователя — Василий Пономарёв. Он разрешил партнёрам занять лабораторию и пользоваться экструдером — аппаратом для производства растительного мяса.
Они экспериментировали с продуктом почти год и за это время испробовали более 300 вкусовых сочетаний.
В 2018-2019 годах Марсель и Пономарёв возили свои продукты по европейским выставкам растительной еды. Greenwise заметили в Берлине, где компания попала в инкубатор стартапов ProVeg и заняли второе место в финальном отборе.
Денег они в итоге не получили, но переняли опыт лидеров рынка альтернативных белков, рассказала Forbes соосновательница компании Юлия Марсель. В 2019 году партнёры вернулись в Россию, чтобы запустить свои растительные котлеты в розничную продажу.
В итоге мясо купил «Вкусвилл», представители которого сами вышли на Greenwise. В 2021 году их филе, джерки и стрипсы продаются в крупных городах России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Латвии.
В 2020 компания планировала открыть второй цех и нарастить производство до 120 тонн готовой продукции в месяц. По словам основателей Greenwise, они платят «Партнёр-М» за аренду цеха и закупают у компании сырьё. В будущем совладельцы рассматривают продажу доли стратегическому инвестору.
Greenwise рассчитывает в ближайшее время выпустить растительные котлеты и колбасу, а также запустить производство альтернативного молока, яиц и тунца.
Кто ещё производит растительное мясо в России
Tashir Food
Компания выпускает растительные котлеты, сардельки, сосиски, колбасу, пельмени, фарш, фрикадельки, наггетсы и другие полуфабрикаты под брендом «Не мясо» и растительные сыры торговой марки «Не сыр».
Они продаются в «Ленте», «Азбуке вкуса», «Глобусе», в «Перекрёстке Впрок», на Ozon, в «СберМаркете» и «Утконосе».
«Наро-Фоминский мясокомбинат»
Подмосковное предприятие с 2019 года выпускает растительную линейку колбас, сосисок и котлет для бургеров под брендом «Не мясо». В основе продуктов комбината — гороховый белок.
Изделия продаются в «Пятёрочке», «Ленте», «Глобусе», «Светофоре» и других магазинах.
Vego
Компания производит растительные котлеты, колбасы, сосиски, ветчину, стейки и шашлыки для гриля, а также консервы — тушёнку и фрикадельки. Заказать продукты с доставкой можно на сайте компании.
По данным «Контур.Фокус», выручка юрлица Vego (ООО «Вего») за 2020 год — 142,6 млн рублей, а прибыль — 13,4 млн.
«Очаковский комбинат пищевых ингредиентов»
В сентябре 2019 года производитель добавок для пищевой промышленности выпустил котлету из постного фарша массой 40 грамм. На создание первой порции искусственного мяса у комбината ушло два года разработок и 900 тысяч рублей.
Мяса от «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» нет в продаже, а сам производитель предлагает только текстурированный соевый белок.
«Уралхим»
В июле 2021 года производитель удобрений «Уралхим» инвестировал около 300 млн рублей в переработку жёлтого гороха для производства искусственного мяса. После получения первых партий компания будет тестировать гороховый белок вместе с производителями продуктов питания.
Вокруг только и есть что «Не Молоко», «не сыр», «не колбаса», «не сосиски», «не дружба», «не любовь».Маркетологи опять перевернули все вверх дном.Теперь вот самую дешёвую растительную пищу выдают за что-то особенное.На гороховом белке мышцу не накачаешь ).
А можно из дерьма делать мясо? Срут вроде везде много, а продукт пропадает зря. Ну не прям дерьмом людей кормить, а маркетологов нанять, чтоб придумали новое мясо будущего
Можно. Читал как то статейку, что, мол, японцы из говна колбасу слепили. И не абы как, как все, а типа под мясо
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Два года назад производители ходили по магазинам и «уговаривали поставить продукт на полку». Теперь «альтернативное мясо» можно встретить во всех крупных сетях и сервисах доставки.