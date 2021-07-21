Пока он только один на весь город.

Фудтрак работает в городе меньше недели — его запустили в экспериментальном режиме, сообщили vc.ru в компании.

Пока фудтрак открыт только на одной точке. «О масштабировании говорить пока рано», — рассказали vc.ru во «Вкусвилле». В компании не рассказали, планируют ли расширяться в будущем и что ждут от эксперимента.

Какое именно меню в кафе-фургоне, в компании не сообщили, но апреле 2021 Forbes писал, что «Вкусвилл» будет продавать через фудтраки фастфуд — бургеры, хот-доги и сэндвичи.

Фудтрак «Вкусвилл» «Вкусвилл»

«ВкусВилл» развивает сеть кафе в своих магазинах, а также продаёт снеки, сладости и напитки через вендинговые автоматы и киоски.