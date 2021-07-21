Еда
Nazigul Jusupova

«Вкусвилл» начал тестировать в Петербурге фудтрак-бистро Статьи редакции

Пока он только один на весь город.

Фудтрак работает в городе меньше недели — его запустили в экспериментальном режиме, сообщили vc.ru в компании.

Пока фудтрак открыт только на одной точке. «О масштабировании говорить пока рано», — рассказали vc.ru во «Вкусвилле». В компании не рассказали, планируют ли расширяться в будущем и что ждут от эксперимента.

Какое именно меню в кафе-фургоне, в компании не сообщили, но апреле 2021 Forbes писал, что «Вкусвилл» будет продавать через фудтраки фастфуд — бургеры, хот-доги и сэндвичи.

Фудтрак «Вкусвилл» «Вкусвилл»

#новости #вкусвилл

2411 просмотров
45 45 комментариев
2
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b"], "comments": 45, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 272443, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Jul 2021 19:37:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Азиатский Таксист

20

В регионах:
Вкусвил это чё

Ответить

Pepe Smoke

Азиатский
2

он уже есть в регионах 

Ответить

Азиатский Таксист

Pepe
0

Тюмень? Новосибирск? 
Нету. Впринципе и не нужен, я притензий не имею

Ответить

Gidevan

Азиатск…
1

Впринципе и не нужен

Если в Новосибе ещё нет, то скоро появится. И уже от второго знакомого из города миллионника  слышу что когда вкусвил открывается то у них доставка не справляется первое время и полки под конец дня пустые. Так что люди с вами не согласятся. 

Ответить

Дмитрий

Азиатский
0

лол, изучи вопрос сначала

Ответить

MaxPower220

–7

Пахаххаха, а чего не ЛГБТ грузовик?
У меня после их рекламы все знакомые отказались туда ходить!

Ответить

Александр Дунаев

MaxPower220
10

Ну да, представители ЛГБТ же только туда ходят. Вашим боязливым знакомым тогда вообще из дома небезопасно выходить. 

И во все заведения тоже не стоит. Вдруг там руками что натерли на столе или надышали….

Ответить

Канищев Максим

Александр
–8

Причем тут боязность и брезгливость. Вкусвилл пропагандирует содомитов, вот пусть там содомиты и закупаются.

Ответить

Алексей Штейн

MaxPower220
–7

+1
Не хочется трогать их прилавки 

Ответить

Denis L

MaxPower220
6

Ну обделались и обделались с повесточкой. С самим магазином-то что не так? Или вы не пользуетесь софтом от Microsoft или Apple, которые тоже двигают повесточку?

Ответить

ur spam

Denis
0

А в чем суть обсёра, а то я не в курсе?

Ответить

Pavel Romanov

MaxPower220
2

На проекте с 21 июл 2021

Брат, ты даже не пытаешься

Ответить

Виктор Якунин

MaxPower220
1

У тебя все знакомые из лгбт? У меня возле дома 3 вкусвилла и примерно столько же точек у пятёрочки. Район ЮВАО далеко не богатый, но снижения очередей в магазине не заметил. Люди голосуют рублём так как по многим позициям качество там лучше, а цена примерно одинаковая с другими сетевыми магазинами.

Ответить

ur spam

MaxPower220
0

Да что вы за деревенщина! Новый миллениум! Гей, не гей, все давно уравнялись. Границ больше нет!

Ответить

Александр Дунаев

12

Это тот ВкусВилл, который за ЗОЖ и правильное питание? 

Или тот, который экспериментально газировку продавал? 

А может тот, который извиняется за рекламу и ведёт себя как нашкодивший мальчишка? 

Когда-то был хомяком-фанатом ВВ и готов был платить 2 цены за тоже самое как в соседнем Перекрёстке и Пятёрке. 

Большая любовь сменилась не меньшим разочарованием. 

Ответить

Gidevan

Александр
3

Большая любовь сменилась не меньшим разочарованием.

А в чем именно разочарование? Где ещё найти продукты без пальмового масла, глютомата, и всякой такой дряни? Лично меня в пятерке зебывает у каждого продукта состав искать мелким шрифтом. 

Ответить

Виктор Якунин

Александр
2

Очнись) по многим позициям там цена одинаковая с пятёрочкой, но при этом там не будет пальмы и овощи с фруктами свежие.

Ответить

Руслан Сабитов

Виктор
2

Это бы надо доказать:
1. Цена одинаковая
2. Не будет пальмы

С чего такая благотворительность?

Ответить

Виктор Якунин

Руслан
2

С того, что молочка там может продаётся с минимальной маржой под своей маркой и служит якорным продуктом, который и привлекает покупателей.

Если не ошибаюсь там пакет молока имеет цену 52р и объем в честный литр и стоит уже дешевле, чем у многих конкурентов. А качество гарантируется лицом компании, которая построила свою сеть на идеологии отказа от пальмы и тд

Ответить

Руслан Сабитов

Виктор
0

Да вон в Ашане у меня возле дома молоко за 39 рублей 7-дневной годности, и что? Этим не удивить сейчас.

Ответить

Михаил Макаров

Виктор
–1

Подруга там работала, рассказывала что с молочко наебывают. Везут с других регионов больше 3х суток фуры. Затем даты проставляют на день продаж, молоко распродают в течение недель. Так что молоко у них та ещё химоза. И не надо спорить со мной, там много чего рассказывали и в том числе как наебывают с зарплатой в Москве, она в районе 25к рублей за пятидневки по графику. А этот генеральный тот ещё квазимодо. Так что вкусвилл это полная лажа с таким же полным наебаловом. Может как будет время распишу все о вкус вилле, записи все остались которые я записывал на диктофон в свое время. Материал жаркий получиться. 

Ответить

ur spam

Михаил
0

Валяй - с удовольствием почитаем, а пока это лишь "одна бабка сказала".

Ответить

Сергей Милосердов

Александр
0

Кому вы хуже сделали?)

Ответить

Александр Дунаев

Сергей
2

Да никому, собственно. Но грустно, когда хороший маркетинг разбивается о непоследовательность.

Ответить

Чит Чат

Александр
0

это был маркетинг

Ответить

Pepe Smoke

11

Такое есть там?

Ответить

Амбиент Музыкантов

–3

Пытаются замылить свои радужные приключения. Но всё это похоже на агонию.

Ответить

Даниил Слесарчук

2

На фото оба сотрудника - одной расы!((( Ну как так-то, ВкусВилл?!?!? А как же повесточка?((
Ну держите из стока фотку.

Ответить

Руслан Сабитов

Даниил
2

Они ещё и разнополые! 

Ответить

Миша Магадан

0

Пока он только один на весь город.

всё по учебнику, надо чтобы в поиске при вводе "вкуссвилл" поисковики перестали добавлять "однополая семья"

Ответить

Комментарий удален

Канищев Максим

–7

Почему фудтраки не раскрашены в цвета лгбт? Особенно это было бы актуально в регионах - фудтраки Вкусвилла пользовались бы огненной популярностью!

Ответить

Необычный глобус

Канищев
2

Тебя что-то зациклило на геях, сходи подрочи, а потом уже комменты пиши

Ответить

Вадим Швальняк

1

Деньги на здоровую еду закончились. Пора конвертировать фан-базу в едоков джанк-фуда.

Ответить

Комментарий удален

Ivan Selin

0

Вы бы хоть написали где этот фуд-трак находится

Ответить

Часовой супер_стар

Ivan
0

Судя по фото, в бизнес-районе между PizzaPlaza и филиалом Armani.

Ответить

Семен Смирнов

Часовой
2

Пора за хот догами

Ответить

Rokia Acirbal

Ivan
0

Где-то на задворках "Садовода"

Ответить

Andrey Petrosyan

0

Блин, не знал. А основатель вроде норм поц - физтех закончил, а там мудаков не выпускают, ток норм элит технарей.

Ответить

Анастасия Браткова

0

это отлично, пусть развивают. Думаю у них быстро получится

Ответить

Andrew Freez

Анастасия
0

все фудтраки дохнут наперегонки
а у них получится
ето чюдо!

Ответить

Канищев Максим

Andrew
–2

Так это передвижные пункты пропаганды лгбт. 

Ответить

Валентина Пашинская

0

Ну почему и нет, часто вижу взаимопроникновение ритейла и HORECA, это нормально. Пятёрочка вон в новых форматах и выпечку и фреши, кофе и всё нормально. Мир меняется и очень стремительно просто меняются ниши

Ответить

Иван Лобанов

0

ВкусВилл выпустил одну статью у себя в блоге (в блоге продуктового магазина Карл). Его даже в их приложении нету, то есть за ним надо целенаправленно лезть на сайт. После этого резко возникает вопрос:
Кто-то читает блог магнита? Следит за сайтом пятёрочки?

Но этим одним постом подорвали пуканы всем странным людям которые бегают комментарии и однотипно срут в комментах. Так весело за этим наблюдать)

Ответить

Необычный глобус

Иван
0

У ВВ же есть аккаунты в соцсетях, там и публиковали, они в инсте активны

Ответить

Чит Чат

0

А почему он красный?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Техника
TJ
В России провели первые за два года испытания по отключению рунета от глобальной сети — РБК Статьи редакции

Организаторы предварительно назвали результат успешным.

86 86 комментариев
14
Апрель Капитал
Зачем центральные банки по всему миру создают собственные цифровые валюты

Простыми словами о том, что такое цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) и почему началась межгосударственная «гонка» национальных цифровых валют.

8 8 комментариев
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
РТЛабс
Многоквартирный дом в телефоне: как мы делали полезное приложение

РТЛабс больше десяти лет развивает сервисы электронного правительства, например, «Госуслуги». Один из самых перспективных проектов последнего времени — мобильное приложение «Дом». Оно заменит чаты в «вотсапе», звонки в ЖКХ и (мы надеемся) победит привычку жильцов спорить у подъезда.

Михаил Голев 
29 29 комментариев
13
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
No-code - что это и кому подходит?
0 Обсудить
1
Ростелеком
Основы программирования в школе: как начать путь ИТ-специалиста

Сфера ИТ сейчас востребована как никогда, а разработчики нужны всем компаниям: от крупных фирм до небольших стартапов. Эксперты онлайн-сервиса «Ростелеком Лицей» рассказывают как начать свой путь уже в школе, чтобы стать востребованным специалистом в будущем.

0 Обсудить
1
Финансы
Nazigul Jusupova
«Открытие» выкупит 40% банка для предпринимателей «Точка» у Qiwi Статьи редакции

Предварительная цена сделки — 4,95 млрд рублей, но она может измениться по результатам работы «Точки» в 2021 году

43 43 комментария
24
Крипто
Nazigul Jusupova
Ethereum подорожал на 12% на фоне заявления Илона Маска, что у него есть эта криптовалюта Статьи редакции

Он также рассказал, что владеет биткоинами и криптовалютой Dogecoin.

26 26 комментариев
6
Дизайн
Александр Орлов
What’s Next? Какими будут логотипы через 5-10-100 лет?

Я тут задизайнил кое-что, дабы времени навалом.) Представляю свое видение логотипов мировых брендов из будущего.

74 74 комментария
124
Крипто
Irina Schepetilnikova
«Пока вы доверяете блогерам и инвестируете, они этим пользуются и делают деньги»: кто и зачем рекламирует альткоины Статьи редакции

Ким Кардашьян, команда геймеров FaZe и другие инфлюенсеры массово рекламируют в соцсетях нестабильную криптовалюту. Пользователи прислушиваются к их советам и теряют деньги. Как организована эта мошенническая схема — в конспекте Mashable.

Скриншот рекламных «историй» Кардашьян
44 44 комментария
32
SberDevices
Четвёртый митап SmartMarket: секреты создания смартапов, NLP-платформы и опытных участников сообщества

На митапе нашей команды с сообществом разработчиков вы узнаете, как создавать, продвигать и монетизировать навыки для виртуальных ассистентов семейства Салют. Делать это можно без знания языков программирования.

1 1 комментарий
2
Больше статей
null