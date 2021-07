{"items":[{"comment_id":3058722,"subsite_id":199123,"user_id":687648,"type":"comment_add","id":3058722,"hash":"2730549ba001637fffac4ec8e2d2b27d","date":1626901808,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda?comment=3058722","text":"\u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 - \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u043d\u043e \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e - \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e. \u042f \u0441\u0430\u043c \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0441\u044c \u0444\u0440\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0434 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u043c, \u043c\u043d\u0435 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0436\u0430\u043b\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u043e \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e. \u0412\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0434\u0436\u0443\u043d\u043e\u043c \u0432\u043e \u0444\u0440\u043e\u043d\u0442\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687648,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687648-dima-staver","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bea0c1a6-5cca-5b6b-8ff0-2c8bd0674b81\/","name":"\u0414\u0438\u043c\u0430 \u0421\u0442\u0430\u0432\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":271926,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0433\u043e\u0441\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u0432 IT \u0432 34 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058724,"subsite_id":199123,"user_id":687648,"type":"comment_add","id":3058724,"hash":"998598e6ec89643d33cd5305ab46b9bb","date":1626901891,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda?comment=3058724","text":"\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b. \u041b\u0430\u0434\u043d\u043e, \u0443\u0441\u0442\u0430\u043b \u044f \u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e \u0432\u044b \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0438 \u043e \u0447\u0435\u043c \u044f \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e. \u0412\u0430\u043c \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u0443\u0439\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0442\u0443\u0434\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0442\u0430\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687648,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687648-dima-staver","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bea0c1a6-5cca-5b6b-8ff0-2c8bd0674b81\/","name":"\u0414\u0438\u043c\u0430 \u0421\u0442\u0430\u0432\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":271926,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0433\u043e\u0441\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u0432 IT \u0432 34 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058725,"subsite_id":199121,"user_id":225531,"type":"comment_add","id":3058725,"hash":"785e11432a7401e819589f2ff0930aad","date":1626901896,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber?comment=3058725","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 10 \u043b\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0443\u0431\u044b\u0442\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \ud83d\ude42","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":225531,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/225531-andrey-smalkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff987943-25e3-7c40-729c-f1df85c11a24\/","name":"Andrey Smalkov","isVerified":false},"content":{"id":272346,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043e Senior \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f FAANG \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 Uber"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058727,"subsite_id":199124,"user_id":797380,"type":"comment_add","id":3058727,"hash":"d9c73216a0940ddd0691bf534a40d1f2","date":1626901939,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272381-prilozhenie-tinkoff-nesankcionirovanno-ispolzuet-dannye-iz-bufera-obmena?comment=3058727","text":">\u00a0\u0425\u043e\u0442\u044c \u044f \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442 \u043f\u043e \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430, \u043d\u043e \u043f\u043e \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0430\u0448 \u0432\u0438\u0434 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e\u0438\u043a\u0430.



\u0410 \u0443 \u0442\u0438\u0442\u044c\u043a\u0438, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \"\u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435, \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0432\u0441\u0451\" - \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e\u0439\u044f? \u041a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043f\u0443\u043a\u0430\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u0438 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438: \"\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u0447\u0435\u0433\u043e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u0435\u043d \u0442\u0435\u0431\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\". \u041d\u0443 \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u043e\u044e\u0442 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b, \u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0436\u0435 \u043d\u0435\u0447\u0435\u0433\u043e, \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":797380,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/797380-valery-goondyaeff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58abb89c-7e5d-5d9d-a2a8-ad38484aa43b\/","name":"Valery Goondyaeff","isVerified":false},"content":{"id":272381,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272381-prilozhenie-tinkoff-nesankcionirovanno-ispolzuet-dannye-iz-bufera-obmena","title":"\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0435\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u0430 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058728,"subsite_id":199123,"user_id":47875,"type":"comment_add","id":3058728,"hash":"b309670e6adbf2cbe47f56f09e8b8de3","date":1626901957,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda?comment=3058728","text":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u0448\u0443\u0442\u043a\u0430, \u043d\u043e \u043d\u043e\u0440\u043e\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":47875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/47875-aleksandr-verbickiy","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/85\/f4\/3e\/e645d898f510cf.jpg","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0412\u0435\u0440\u0431\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":271926,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0433\u043e\u0441\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u0432 IT \u0432 34 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058729,"subsite_id":199120,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3058729,"hash":"e6fa8ad14b278d494878c829ab74e417","date":1626901970,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/271718-mincifry-zaplanirovalo-perekryt-platezhi-inostrannym-it-kompaniyam-bez-predstavitelstva-v-rossii?comment=3058729","text":"1771 \u0432 2000 10126 \u0432 2019 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 6% \u0432 \u0433\u043e\u0434, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 9,6%.

\u0421 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u0431\u0430\u043a\u0441\u0430\u0445 - \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0441 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u0435\u0439, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432\u043b\u0438\u044f\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0445\u0438\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u0441? \u0421\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u0430\u043a\u0441\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b (\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":271718,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/271718-mincifry-zaplanirovalo-perekryt-platezhi-inostrannym-it-kompaniyam-bez-predstavitelstva-v-rossii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058730,"subsite_id":199120,"user_id":413056,"type":"comment_add","id":3058730,"hash":"91e6ed1cabccead6de76a11b5137a7d8","date":1626901973,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/271718-mincifry-zaplanirovalo-perekryt-platezhi-inostrannym-it-kompaniyam-bez-predstavitelstva-v-rossii?comment=3058730","text":"-\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0441\u0442 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430



\u041f\u043e\u0432\u0435\u0441\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f, \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435. \u041f\u0440\u043e\u0444\u0438\u0442 \u0442\u0443\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0442\u043e \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u044b \u043f\u0438\u043b\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":413056,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/413056-stan-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fc466d9a-2392-f513-45e4-fee48afb706b\/","name":"Stan Smith","isVerified":false},"content":{"id":271718,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/271718-mincifry-zaplanirovalo-perekryt-platezhi-inostrannym-it-kompaniyam-bez-predstavitelstva-v-rossii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058731,"subsite_id":199124,"user_id":797380,"type":"comment_add","id":3058731,"hash":"894460122518958968255d7c193a0155","date":1626901976,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272381-prilozhenie-tinkoff-nesankcionirovanno-ispolzuet-dannye-iz-bufera-obmena?comment=3058731","text":"\u0412 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c, root + XPrivacyLua + \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u0430 - \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0431\u0440\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":797380,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/797380-valery-goondyaeff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58abb89c-7e5d-5d9d-a2a8-ad38484aa43b\/","name":"Valery Goondyaeff","isVerified":false},"content":{"id":272381,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272381-prilozhenie-tinkoff-nesankcionirovanno-ispolzuet-dannye-iz-bufera-obmena","title":"\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0435\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u0430 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058733,"subsite_id":199124,"user_id":734983,"type":"comment_add","id":3058733,"hash":"c485b9fbc8348bc78e7d375f82f78352","date":1626902029,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271667-sitimobil-problema-s-podachey-mashiny?comment=3058733","text":"\u0422\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e 30 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0430 7 \u0441\u0443\u0442\u043e\u043a \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043f\u043e 210 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432,\u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":734983,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/734983-lord-fabian","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47e8a239-669b-5cfe-8847-17c94aa81ebd\/","name":"Lord Fabian","isVerified":false},"content":{"id":271667,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271667-sitimobil-problema-s-podachey-mashiny","title":"\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u00bb: \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058734,"subsite_id":199123,"user_id":687648,"type":"comment_add","id":3058734,"hash":"2679786573e60102382463ac9c04cce7","date":1626902057,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda?comment=3058734","text":"\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c, \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u0430\u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0434\u0436\u0443\u043d\u0438\u043e\u0440\u043e\u043c. \u041d\u043e \u0442\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b \u043f\u043e \u0444\u0440\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0434 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435, \u043e \u043d\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687648,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687648-dima-staver","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bea0c1a6-5cca-5b6b-8ff0-2c8bd0674b81\/","name":"\u0414\u0438\u043c\u0430 \u0421\u0442\u0430\u0432\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":271926,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0433\u043e\u0441\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u0432 IT \u0432 34 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058736,"subsite_id":199121,"user_id":765893,"type":"comment_add","id":3058736,"hash":"e8d7f0e19fe3d1030a8a7969237b2ef5","date":1626902072,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber?comment=3058736","text":"\u0414\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0430\u0434\u043e\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u0430 \u044f \u0443\u0435\u0445\u0430\u043b \u044f \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0435\u0446. \u0411\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0430\u0445 \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438 \u0442\u0430 \u0436\u0435 \u0436\u043e\u043f\u0430 - \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441, \u043b\u0438\u0431\u043e \u0436\u0438\u0432\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u044c\u0435\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0431\u043e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430 20. \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0431\u0435. \u0411\u0435\u0437 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u044f\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0442\u044b \u0431\u0430\u043e\u0431\u0430\u0431. \u0412\u0441\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e. \u0417\u0430\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043a\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0435\u0437\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0438\u043c \u0442\u044b \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u043d\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":765893,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/765893-georgy-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/241b46fa-c6dd-54a3-9d51-bdbaa5f7bf38\/","name":"Georgy Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":272346,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043e Senior \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f FAANG \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 Uber"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058738,"subsite_id":199124,"user_id":119731,"type":"comment_add","id":3058738,"hash":"9ea97e3a92b702ffa1044609a266a6dc","date":1626902165,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach?comment=3058738","text":"\u0422\u044b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":119731,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/119731-evgeniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/40c488e4-766b-e7c9-b7d2-5c83a0fed184\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":270068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0426\u0411 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u044e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058743,"subsite_id":199119,"user_id":154737,"type":"comment_add","id":3058743,"hash":"0f1020a231b79216aa4560cf2587a992","date":1626902569,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/272294-otkrytie-vykupit-40-banka-dlya-predprinimateley-tochka-u-qiwi?comment=3058743","text":"\u00a0\u041d\u0443 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0431\u043e\u0442, \u043d\u043e \u044f \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0441\u044c \u0422\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439, \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439, \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0434\u043b\u044f \u044e\u0440 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f, \u0445\u0437 \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043c, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":154737,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/154737-evgeniy-bos","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/82b9551e-903b-540a-a6fe-91b3800a9079\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0411\u043e\u0441","isVerified":false},"content":{"id":272294,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/272294-otkrytie-vykupit-40-banka-dlya-predprinimateley-tochka-u-qiwi","title":"\u00ab\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435\u00bb \u0432\u044b\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 40% \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u00ab\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0443 Qiwi"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058744,"subsite_id":199123,"user_id":45660,"type":"comment_add","id":3058744,"hash":"87043cc7a3be01e6a50a53ed957bbd62","date":1626902646,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270766-primer-vladelec-magazina-komiksov-ulichil-detey-posetiteley-v-krazhe-i-razobralsya-v-situacii-bez-policii-i-skandala?comment=3058744","text":"\"\u0422\u0440\u043e\u043b\u043b\u044c, \u043b\u0436\u0435\u0446 \u0438 \u0434\u0435\u0432\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\" (c)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":45660,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/45660-nikita-hismatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8fa2d5b-e49d-d493-60e1-67ce46407f32\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u0425\u0438\u0441\u043c\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270766,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270766-primer-vladelec-magazina-komiksov-ulichil-detey-posetiteley-v-krazhe-i-razobralsya-v-situacii-bez-policii-i-skandala","title":"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440: \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0438\u043a\u0441\u043e\u0432 \u0443\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439-\u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043a\u0440\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058745,"subsite_id":199121,"user_id":625816,"type":"comment_add","id":3058745,"hash":"66c554cf0252de9737b9195f0550b16c","date":1626902653,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber?comment=3058745","text":"\u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f, \u0432\u044b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430 vc. \u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442 \u043b\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435? \u041d\u0435 \u0431\u043e\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b\u0436\u043c\u0443\u0442 \u0438\u0437 \u0432\u0430\u0441 \u0432\u0441\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u0431\u0430\u043d\u044f\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":625816,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/625816-ekaterina-popova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/66bd23a7-cf24-bc3a-b1df-16bdf2cdc2c1\/","name":"\u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043f\u043e\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":272346,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043e Senior \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f FAANG \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 Uber"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058748,"subsite_id":199124,"user_id":700704,"type":"comment_add","id":3058748,"hash":"d1a711c02e8d0b1721e6a1bcc7e5ac68","date":1626902765,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272381-prilozhenie-tinkoff-nesankcionirovanno-ispolzuet-dannye-iz-bufera-obmena?comment=3058748","text":"\u0414\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0439 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u044d\u0442\u0443 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0438 \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u043e\u043d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0435.

\u041d\u0443 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440 \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430, \u0442\u0430\u043c \u043f\u043e \u0438\u0434\u0435\u0438 \u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a... \u041a\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u044d\u0442\u0443 \u0438\u043d\u0444\u0443 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c? \u0414\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e?\u00a0 \u041d\u0443 \u0443\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442 \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e\u0445\u0430\u0431 \u0438 \u043f\u043e\u0444\u0438\u0433 \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b... \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u044c \u043b\u043e\u0433\u0438\u043d \u0438 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c \u043c\u0430\u043b\u043e \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e \u0442\u0440\u0438\u0436\u0434\u044b \u043d\u0430\u0434\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0444\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.

\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0441 \u0413\u0443\u0433\u043b\u043e\u043c \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442, \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e\u044f\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":700704,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/700704-evgeniy-bondarenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/04e7c8c0-db77-5a58-826a-da10698d6210\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0411\u043e\u043d\u0434\u0430\u0440\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":272381,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272381-prilozhenie-tinkoff-nesankcionirovanno-ispolzuet-dannye-iz-bufera-obmena","title":"\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0435\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u0430 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058749,"subsite_id":199120,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3058749,"hash":"8b9ea50e56ae5ba96cf2b828fb7b9958","date":1626902822,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/271718-mincifry-zaplanirovalo-perekryt-platezhi-inostrannym-it-kompaniyam-bez-predstavitelstva-v-rossii?comment=3058749","text":">\u0414\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u043c \u0441 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432 - \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u043e 20 \u043b\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0447\u0430\u0442 \u0443 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438. \u0421\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u044d\u043b\u0438\u0442\u044b \u0440\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f - \u0444\u043b\u0430\u0433 \u0432\u0430\u043c \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0438, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0441 \u043c\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e.

\u0432\u043e\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 - \u0432\u044b (\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438) \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0442\u043e \u0441\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0435\u0439 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b \u0432 \u0448\u0442\u0430\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0439 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u044b. \u0425\u043e\u0442\u044f \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0441\u0438\u043d\u0433\u0430\u043f\u0443\u0440\u0430, \u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u0445 \u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0432 \u0438 \u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043c \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u043e\u0439\u0442\u0438\u0441\u044c.

\u0415\u0449\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u044f, \u0442\u0443\u0434\u044b \u0435\u0451 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u043b\u044c. \u0415\u043c\u043d\u0438\u043f, \u0438\u0437 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u043d\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u0424 \u043f\u043e \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u044e \u0443\u0448\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0415\u043b\u044c\u0446\u0438\u043d \u0438 \u0438\u0432\u0430\u043d \u0413\u0440\u043e\u0437\u043d\u044b\u0439 (\u0438 \u0442\u043e \u043d\u0435\u043d\u0430\u0434\u043e\u043b\u0433\u043e, \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u043a \u0431\u0440\u0430\u043b) - \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0433\u043e \"\u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443\" \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e. \u0410 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430\u0445 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c - \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0440\u043e \u043d\u0430\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043d\u0443 10-20 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0430\u0442\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 60+ \u0436\u0435.

>\u0421\u043e\u043b\u043e\u0432\u044c\u0435\u0432 \u0443\u0436\u0435 \u0432 \u0421\u0418\u0417\u041e?

\u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435\u0442, \u043e\u043d \u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441 \u0440\u0435\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442.

\u0410 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0435 \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430, \u0424\u0411\u041a \u0438 \u043f\u0440. \u0434\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043f\u044f\u0449\u0435\u0433\u043e \u043c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u044f \u0441 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043e\u043a \u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 - \u0440\u0430\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":271718,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/271718-mincifry-zaplanirovalo-perekryt-platezhi-inostrannym-it-kompaniyam-bez-predstavitelstva-v-rossii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058750,"subsite_id":199124,"user_id":734983,"type":"comment_add","id":3058750,"hash":"a2e6ab9fd9f45cfcd466d3e925cde61f","date":1626902823,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271667-sitimobil-problema-s-podachey-mashiny?comment=3058750","text":"\u041a\u0430\u043a \u0442\u043e \u0434\u0451\u0448\u0435\u0432\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u043c\u0435\u043d\u0430,\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f 9.800 \u0421\u041f\u0431 \u0430 \u0442\u0443\u0442 3.300 ,\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":734983,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/734983-lord-fabian","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47e8a239-669b-5cfe-8847-17c94aa81ebd\/","name":"Lord Fabian","isVerified":false},"content":{"id":271667,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271667-sitimobil-problema-s-podachey-mashiny","title":"\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u00bb: \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058751,"subsite_id":199121,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3058751,"hash":"841becab2107978d0ffe80e6a3b887df","date":1626902839,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber?comment=3058751","text":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u043e\u0433\u043e\u043d\u044c, \u0440\u0430\u0437\u0432\u044f\u0437\u043a\u0430 \u044d\u043c\u044d\u0439\u0437\u0438\u043d\u0433. \u041d\u043e \u0430\u043f\u0434\u0435\u0439\u0442\u044b \u043f\u0435\u0447\u0430\u043b\u044c, 2021 \u0433\u043e\u0434 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0447\u0443\u0432\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0431\u0438\u0437\u044b \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":272346,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272346-kak-vyrasti-do-senior-v-kompanii-urovnya-faang-na-primere-uber","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043e Senior \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f FAANG \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 Uber"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3058753,"subsite_id":199125,"user_id":4292,"type":"comment_add","id":3058753,"hash":"666266155134ce4504c0c046c2b4ecca","date":1626902929,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/271754-programmirovanie-s-chego-nachat?comment=3058753","text":"\u041c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430: https:\/\/www.youtube.com\/playlist?list=PLHhi8ymDMrQZad6JDh6HRzY1Wz5WB34w0 (\u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 100 \u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u0439). \u0414\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c JavaScript, \u0442\u0430\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":4292,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/4292-roman-rodin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86e62e5b-d121-51b3-a0d1-5dd303d6f401\/","name":"Roman Rodin","isVerified":false},"content":{"id":271754,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/271754-programmirovanie-s-chego-nachat","title":"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0421 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c?"},"isAnonymous":false}]}