«Вкусвилл» начал тестировать в Петербурге фудтрак-бистро Статьи редакции
Пока он только один на весь город.
Фудтрак работает в городе меньше недели — его запустили в экспериментальном режиме, сообщили vc.ru в компании.
Пока фудтрак открыт только на одной точке. «О масштабировании говорить пока рано», — рассказали vc.ru во «Вкусвилле». В компании не рассказали, планируют ли расширяться в будущем и что ждут от эксперимента.
Какое именно меню в кафе-фургоне, в компании не сообщили, но апреле 2021 Forbes писал, что «Вкусвилл» будет продавать через фудтраки фастфуд — бургеры, хот-доги и сэндвичи.
- «ВкусВилл» развивает сеть кафе в своих магазинах, а также продаёт снеки, сладости и напитки через вендинговые автоматы и киоски.
В регионах:
Вкусвил это чё
он уже есть в регионах
Тюмень? Новосибирск?
Нету. Впринципе и не нужен, я притензий не имею
Пахаххаха, а чего не ЛГБТ грузовик?
У меня после их рекламы все знакомые отказались туда ходить!
Ну да, представители ЛГБТ же только туда ходят. Вашим боязливым знакомым тогда вообще из дома небезопасно выходить.
И во все заведения тоже не стоит. Вдруг там руками что натерли на столе или надышали….
Причем тут боязность и брезгливость. Вкусвилл пропагандирует содомитов, вот пусть там содомиты и закупаются.
Ну обделались и обделались с повесточкой. С самим магазином-то что не так? Или вы не пользуетесь софтом от Microsoft или Apple, которые тоже двигают повесточку?
У тебя все знакомые из лгбт? У меня возле дома 3 вкусвилла и примерно столько же точек у пятёрочки. Район ЮВАО далеко не богатый, но снижения очередей в магазине не заметил. Люди голосуют рублём так как по многим позициям качество там лучше, а цена примерно одинаковая с другими сетевыми магазинами.
Да что вы за деревенщина! Новый миллениум! Гей, не гей, все давно уравнялись. Границ больше нет!
Это тот ВкусВилл, который за ЗОЖ и правильное питание?
Или тот, который экспериментально газировку продавал?
А может тот, который извиняется за рекламу и ведёт себя как нашкодивший мальчишка?
Когда-то был хомяком-фанатом ВВ и готов был платить 2 цены за тоже самое как в соседнем Перекрёстке и Пятёрке.
Большая любовь сменилась не меньшим разочарованием.
Очнись) по многим позициям там цена одинаковая с пятёрочкой, но при этом там не будет пальмы и овощи с фруктами свежие.
Это бы надо доказать:
1. Цена одинаковая
2. Не будет пальмы
С чего такая благотворительность?
С того, что молочка там может продаётся с минимальной маржой под своей маркой и служит якорным продуктом, который и привлекает покупателей.
Если не ошибаюсь там пакет молока имеет цену 52р и объем в честный литр и стоит уже дешевле, чем у многих конкурентов. А качество гарантируется лицом компании, которая построила свою сеть на идеологии отказа от пальмы и тд
Да вон в Ашане у меня возле дома молоко за 39 рублей 7-дневной годности, и что? Этим не удивить сейчас.
Подруга там работала, рассказывала что с молочко наебывают. Везут с других регионов больше 3х суток фуры. Затем даты проставляют на день продаж, молоко распродают в течение недель. Так что молоко у них та ещё химоза. И не надо спорить со мной, там много чего рассказывали и в том числе как наебывают с зарплатой в Москве, она в районе 25к рублей за пятидневки по графику. А этот генеральный тот ещё квазимодо. Так что вкусвилл это полная лажа с таким же полным наебаловом. Может как будет время распишу все о вкус вилле, записи все остались которые я записывал на диктофон в свое время. Материал жаркий получиться.
Кому вы хуже сделали?)
Да никому, собственно. Но грустно, когда хороший маркетинг разбивается о непоследовательность.
Пытаются замылить свои радужные приключения. Но всё это похоже на агонию.
На фото оба сотрудника - одной расы!((( Ну как так-то, ВкусВилл?!?!? А как же повесточка?((
Ну держите из стока фотку.
Пока он только один на весь город.
всё по учебнику, надо чтобы в поиске при вводе "вкуссвилл" поисковики перестали добавлять "однополая семья"
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Почему фудтраки не раскрашены в цвета лгбт? Особенно это было бы актуально в регионах - фудтраки Вкусвилла пользовались бы огненной популярностью!
Необычный глобус
Тебя что-то зациклило на геях, сходи подрочи, а потом уже комменты пиши
Деньги на здоровую еду закончились. Пора конвертировать фан-базу в едоков джанк-фуда.
Комментарий удален
Вы бы хоть написали где этот фуд-трак находится
Часовой супер_стар
Судя по фото, в бизнес-районе между PizzaPlaza и филиалом Armani.
Блин, не знал. А основатель вроде норм поц - физтех закончил, а там мудаков не выпускают, ток норм элит технарей.
это отлично, пусть развивают. Думаю у них быстро получится
все фудтраки дохнут наперегонки
а у них получится
ето чюдо!
Ну почему и нет, часто вижу взаимопроникновение ритейла и HORECA, это нормально. Пятёрочка вон в новых форматах и выпечку и фреши, кофе и всё нормально. Мир меняется и очень стремительно просто меняются ниши
ВкусВилл выпустил одну статью у себя в блоге (в блоге продуктового магазина Карл). Его даже в их приложении нету, то есть за ним надо целенаправленно лезть на сайт. После этого резко возникает вопрос:
Кто-то читает блог магнита? Следит за сайтом пятёрочки?
Но этим одним постом подорвали пуканы всем странным людям которые бегают комментарии и однотипно срут в комментах. Так весело за этим наблюдать)
Необычный глобус
У ВВ же есть аккаунты в соцсетях, там и публиковали, они в инсте активны
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