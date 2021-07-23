Власти Петербурга запланировали разрешить работу фуд-кортов с 26 июля Статьи редакции
Для этого каждый сотрудник должен иметь QR-код или справку о наличии первого компонента вакцины.
- Условия запуска фуд-кортов остаются прежними, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.
- Заведениям придётся соблюдать правила и ограничения в работе общепита, вакцинировать всех сотрудников и установить на фуд-кортах подключённые к ситуационному центру Петербурга камеры.
- Работников допустят к работе при условии вакцинации хотя бы одним компонентом — кроме переболевших или со справкой о медотводе.
- По данным издания, власти ожидают, что к 15-20 августа в городе будут полностью привиты уже около 60% работников сферы общепита.
- По данным Ситова, каждый сотрудник должен будет иметь QR-код или справку о введении первого компонента вакцины. QR-код смогут получить те, кто полностью вакцинировался, переболел Covid-19 за последние полгода, или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, полученный не раньше, чем за 3 дня.
- Фуд-корты Петербурга закрыли 17 июня. Кроме этого, власти Петербурга ограничили работу кафе и ресторанов, были отменены развлекательные мероприятия в местах общепита.
И четвёртое повышение с начала 2021 года.
Информация об этом появилась на сайте Минюста.
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