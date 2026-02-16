Сервис доставки еды Uber Eats в 2026 году начнёт работать ещё в семи европейских странах, включая Австрию, Чехию и Финляндию

Компания усилит конкуренцию с принадлежащим DoorDash сервисом Wolt. Источник: BloombergUber запланировала расширение бизнеса в Европе в борьбе за «многомиллиардный» рынок доставки еды, пишет Financial Times. В 2026 году сервис Uber Eats появится в Австрии, Дании, Норвегии, Финляндии, Греции, Румынии и Чехии.Этот шаг приведёт к прямой конкуренции с Wolt, которую в 2022 году выкупила за €7 млрд американская DoorDash, отмечает издание. В 2025-м DoorDash также приобрела британскую Deliveroo за $3,29 млрд.Мы рады выходу на семь новых рынков, где действующий лидер успел расслабиться. Пора поднять планку и встряхнуть ситуацию.Сьюзан Андерсон, руководитель направления доставки в UberС января 2022 года по декабрь 2025-го доля Uber Eats выросла на рынках тех европейских стран, где сервис уже представлен. Например, в Великобритании этот показатель увеличился с 28% до 38%, в Германии — с 10% до 26%. Это произошло за счёт привлечения клиентов, которые уже пользовались сервисом такси Uber, отметила Андерсон.#новости #ubereats #uber