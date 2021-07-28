Еда
Маша Цепелева

McDonald’s увеличила продажи в США на 25,9% благодаря рекламной кампании с корейской группой BTS Статьи редакции

Чистая прибыль в мире выросла в четыре раза за год из-за ослабления ограничений на фоне пандемии.

  • Выручка McDonald’s во втором квартале 2021 года составила $5,89 млрд, это на 5% больше прогноза аналитиков, сообщает CNBC. Чистая прибыль год к году выросла в четыре раза — с $483 млн до $2,22 млрд.
  • В ресторанах в США продажи выросли на 25,9% за квартал и на 14,9% за два года, благодаря новому сэндвичу с курицей Crispy Chicken, запущенному в феврале, и рекламной кампанией с k-pop группой BTS.
  • В мае компания представила BTS Meal — обед из картофеля фри, 10 куриных наггетсов, колы и новых соусов чили и каджун, разработанных совместно с BTS. А позже запустила мерч на основе кампании.
  • Объём мировых продаж вырос на 40,5% по сравнению с 2020 годом и на 6,9%, по сравнению с 2019 годом.
  • В McDonald’s считают, что успех на мировых рынках связан с ослаблением ограничений и снижением количества временных закрытий ресторанов на фоне пандемии.
BTS в рекламной кампании McDonald’s

#новость #mcdonalds

1493 просмотров
15 15 комментариев
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Азиатский Таксист

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Oksana 71

2

Это реклама Мака или реклама женоподобных азиатов с картошкой из Мака?

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Denis Kosov

Oksana
3

Смотря что больше нравится

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Stan Smith

Oksana
1

Ешь говно, смотри говно, слушай говно.
Такая себе реклама. 

Ответить

Juaquita Howard

Oksana
1

Это реклама краски для волос

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Infinity Trap

0

Кейпоперам ссы в глаза - божья роса, лишь бы под лейблом их группы было. Если мне не изменяет память, то они даже в меню ничего не добавляли

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Johnny Vorony

Infinity
8

Зачем статью читать, можно просто коммент бахнуть и хрен с ним, да?

Ответить

Artemy

2

Ждем коллаба с BTC

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Дарья Смолякова

0

когда это мода на азиатов и трансгендеров закончиться

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KINCH

Дарья
0

Пока вам, девушкам, не перестанут нравится азиаты и слащавые мальчуганы. Мы тут ваще не виновные, а пострадавшая сторона 🥴

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Best Practice

1

Напоминает шутку из сериала "– Я никому не нужная и страшная. – Нет, ты просто нишевая... как кейпоп."

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Алексей Штейн

0

Похожи на превью на курьеров узбеков 

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Яся Зайцев

0

блин я реп не слушаю ребят кто это?

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Dennis Gerasimov

Яся
0

Это не рэп. Это бывшие пиздострадальцы, у которых сошли подростковые прыщи.

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ilia

0

Никогда не понимал людей, которые бросаются скупать что-то только потому что вышла реклама этого "что-то" с их кумиром как тут... Ладно там девочки-подростки, но ведь и взрослых, судя по всему, таких дофига. 

А со вкусами подростков что-то явно не то, если максимально женоподобные ребята становятся кумирами, тем более когда никакой индивидуальности, а просто кучка..

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