McDonald’s увеличила продажи в США на 25,9% благодаря рекламной кампании с корейской группой BTS Статьи редакции
Чистая прибыль в мире выросла в четыре раза за год из-за ослабления ограничений на фоне пандемии.
- Выручка McDonald’s во втором квартале 2021 года составила $5,89 млрд, это на 5% больше прогноза аналитиков, сообщает CNBC. Чистая прибыль год к году выросла в четыре раза — с $483 млн до $2,22 млрд.
- В ресторанах в США продажи выросли на 25,9% за квартал и на 14,9% за два года, благодаря новому сэндвичу с курицей Crispy Chicken, запущенному в феврале, и рекламной кампанией с k-pop группой BTS.
- В мае компания представила BTS Meal — обед из картофеля фри, 10 куриных наггетсов, колы и новых соусов чили и каджун, разработанных совместно с BTS. А позже запустила мерч на основе кампании.
- Объём мировых продаж вырос на 40,5% по сравнению с 2020 годом и на 6,9%, по сравнению с 2019 годом.
- В McDonald’s считают, что успех на мировых рынках связан с ослаблением ограничений и снижением количества временных закрытий ресторанов на фоне пандемии.
Это реклама Мака или реклама женоподобных азиатов с картошкой из Мака?
Кейпоперам ссы в глаза - божья роса, лишь бы под лейблом их группы было. Если мне не изменяет память, то они даже в меню ничего не добавляли
Зачем статью читать, можно просто коммент бахнуть и хрен с ним, да?
когда это мода на азиатов и трансгендеров закончиться
Напоминает шутку из сериала "– Я никому не нужная и страшная. – Нет, ты просто нишевая... как кейпоп."
блин я реп не слушаю ребят кто это?
Это не рэп. Это бывшие пиздострадальцы, у которых сошли подростковые прыщи.
Никогда не понимал людей, которые бросаются скупать что-то только потому что вышла реклама этого "что-то" с их кумиром как тут... Ладно там девочки-подростки, но ведь и взрослых, судя по всему, таких дофига.
А со вкусами подростков что-то явно не то, если максимально женоподобные ребята становятся кумирами, тем более когда никакой индивидуальности, а просто кучка..
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