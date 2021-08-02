Основатель Beyond Meat предложил ввести налог на мясо, чтобы сократить влияние его производства на экологию Статьи редакции
От налога выиграет прежде всего сама компания, отмечают эксперты.
Глава одной из крупнейших компании по производству растительного «мяса» Итан Браун считает, что средства от налогов позволят развивающимся рынкам инвестировать в растительный белок, пишет BBC.
Он также позволил бы сократить влияние производства мяса на окружающую среду и смещать потребление людей, уже попробовавших растительное мясо, в сторону от животного.
Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса. Цены растительного «мяса» выше, чем животного. Но Браун отмечает, что со временем цены упадут благодаря увеличению производства. Например, в феврале Beyond подписала сделку с McDonalds и материнской компанией KFC, Pizza Hut и Taco Bell — Yum! Brands.
Опрошенные BBC эксперты считают, что налог на потребление мяса выгоден для таких компаний, как Beyond Meat. По словам аналитика американской финансовой компании Morningstar Ребекки Шунеман (Rebecca Scheuneman), налог удешевит их продукты по сравнению с мясом животных.
Исследование Morningstar показало, что в 2020 году мировой рынок мяса оценивался в $1,4 трлн и продолжает расти. Шунеман объясняет рост цен серьёзными сбоями в производстве мяса из-за пандемии. По её словам, за последние годы действительно растёт потребление растительного «мяса» среди молодёжи, так как они больше озабочены проблемами окружающей среды.
- В России блюда с «мясом» от Beyond Meat тестировали Pizza Hut, ресторанный холдинг WRF и «Перекрёсток».
- Beyond Meat вышла на IPO в 2019 году, в том же году ее капитализация достигла $14 млрд. Сейчас капитализация составляет около $8 млрд.
"Опрошенные BBC эксперты считают, что налог на потребление мяса выгоден для таких компаний, как Beyond Meat."
Думаю, что тут и экспертом не надо быть. Не многие адекватные люди сейчас верят в искренние "добрые" намерения крупных компаний.
Тут что с электрокарами, что с защитой пользователей и приватностью и т.д. по списку.
Предлагаю ввести налог на искусственное мясо и веганов, ведь веганы способствуют загрязнению окружающей среды поедая растения, которые очищают воздух от углекислого газа.
так это оказывается коровы экологию губят... Какой кошмар, а мы тут, сволочи, грешим на заводы, ТЭЦ, автомобили, а это гадские коровы со свиньями нашу планету пропукали... Айда жрать "мясо" из гороха, глядишь сами справимся...))
Таки да, одна корова выпукивает ~200 литров метана в сутки
сволочь такая...) Предлагаю запретить пердёж!
Лучше ввести квоты!
Интересно кстати, а нельзя как-то подключить к коровам азот, чтобы на выходе у них получался не просто метан, а нитрометан? Это же золотая жила!
Пусть это дерьмо из растений жрут всякие веганы. Руки прочь он натуральных продуктов! Если хочется овощей, кушайте их, а вся эта имитация полная дичъ
А где мясо из пробирки? Может стоит ввести налог на веганов ?
Было бы неплохо. Считают себя умнее, пусть платят налог на роскошь раз им кушать как плебс не хочется
Растительные заменители мяса часто на вкус не хуже и даже лучше обычного, стоят дешевле (но не в случае beyond meat), полезнее для здоровья (почти нет холестерина) и экологичнее в производстве (меньше воды используется, меньше углекислого газа выделяется). Инициатива с налогами понятное дело для прибыли beyond meat, но возможно это тот случай когда выиграют и остальные (кроме производителей мяса конечно). Ну и судя по комментариям, общественное мнение в рф совсем не готово к такому переходу.
Окей. А зачем заменять то? Типа природа восстановится все дела или че вообще должно произойти?
Зенитный нос
Как минимум, предполагается, что растительные культуры могут иметь меньшее влияние на экологию. На производство же мяса нужно большое количество ресурсов, есть негативные побочные продукты (тот же метан) + возникают этические вопросы.
Т.е. хотят сильно сэкономить на производстве прикрываясь добрыми намерениями к животинкам?
Зенитный нос
полезнее для здоровья
Здесь вопрос, есть ли там все необходимые аминокислоты, которые человек получает из животного белка. Я не знаю - не смотрел, - но это важно с точки зрения пользы для здоровья.
Основатель Beyond Meat предложил ввести налог на мясо, чтобы…
Мясо подорожало и бейонд нарастил собственные продажи.
Ну эти то понятно, они бабки рубят, но вот позицию инфантилов, которые реально считают коров со свиньями главной угрозой экологии, всяких веганов, и др мне никогда не понять... Мало того что сами не жрут, так хотят чтобы и другие вместе с ними жрали всякое непотребство... Нет покоя еб@нутым...
Обломаются, вводить налог на продукты первой необходимости будет только сумасшедший.
Как и вводить всемирный карантин и пандемию, загнать весь мир по домам и заставить носить маски с перчатками без оснований?) Да ну, бред же)))
В Финляндии фермеры работают на дотации ЕС , чтобы не закрыться, а любитель гороха предлагает налог ввести, лайк
А его продукты выращиваются без удобрений?
Может лучше сразу на жуков перейти? Говорят вполне нормальная еда
Особенно круто это будет выглядеть, если (ну вдруг) окажется, что в свободное время г-н Браун тратит заработанные на своей ботве денежки на поход в какой-нибудь мишленовский стейкхаус, чтобы покромсать филе аргентинского бычка зернового откорма под бутылочку Chateau Margaux.
Что такого, пусть тратит как хочет, поход в такой рест явно не равно поеданию обычного мяса 3 раза в день в эвэридэй режиме.
Растительные заменители мяса часто на вкус не хуже и даже лучше обычного
Это ваше личное мнение или есть результаты каких-от исследований?
Ну и судя по комментариям, общественное мнение в рф совсем не готово к такому переходу
вы так говорите, как будто полный переход на растительные заменители - это неизбежность и единственно правильный способ питания
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