От налога выиграет прежде всего сама компания, отмечают эксперты.

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Глава одной из крупнейших компании по производству растительного «мяса» Итан Браун считает, что средства от налогов позволят развивающимся рынкам инвестировать в растительный белок, пишет BBC.

Он также позволил бы сократить влияние производства мяса на окружающую среду и смещать потребление людей, уже попробовавших растительное мясо, в сторону от животного.

Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса. Цены растительного «мяса» выше, чем животного. Но Браун отмечает, что со временем цены упадут благодаря увеличению производства. Например, в феврале Beyond подписала сделку с McDonalds и материнской компанией KFC, Pizza Hut и Taco Bell — Yum! Brands.

Опрошенные BBC эксперты считают, что налог на потребление мяса выгоден для таких компаний, как Beyond Meat. По словам аналитика американской финансовой компании Morningstar Ребекки Шунеман (Rebecca Scheuneman), налог удешевит их продукты по сравнению с мясом животных.

Исследование Morningstar показало, что в 2020 году мировой рынок мяса оценивался в $1,4 трлн и продолжает расти. Шунеман объясняет рост цен серьёзными сбоями в производстве мяса из-за пандемии. По её словам, за последние годы действительно растёт потребление растительного «мяса» среди молодёжи, так как они больше озабочены проблемами окружающей среды.