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Еда
Nazigul Jusupova

Основатель Beyond Meat предложил ввести налог на мясо, чтобы сократить влияние его производства на экологию Статьи редакции

От налога выиграет прежде всего сама компания, отмечают эксперты.

35 35 комментариев
830 просмотров

Глава одной из крупнейших компании по производству растительного «мяса» Итан Браун считает, что средства от налогов позволят развивающимся рынкам инвестировать в растительный белок, пишет BBC.

Он также позволил бы сократить влияние производства мяса на окружающую среду и смещать потребление людей, уже попробовавших растительное мясо, в сторону от животного.

Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса. Цены растительного «мяса» выше, чем животного. Но Браун отмечает, что со временем цены упадут благодаря увеличению производства. Например, в феврале Beyond подписала сделку с McDonalds и материнской компанией KFC, Pizza Hut и Taco Bell — Yum! Brands.

Опрошенные BBC эксперты считают, что налог на потребление мяса выгоден для таких компаний, как Beyond Meat. По словам аналитика американской финансовой компании Morningstar Ребекки Шунеман (Rebecca Scheuneman), налог удешевит их продукты по сравнению с мясом животных.

Исследование Morningstar показало, что в 2020 году мировой рынок мяса оценивался в $1,4 трлн и продолжает расти. Шунеман объясняет рост цен серьёзными сбоями в производстве мяса из-за пандемии. По её словам, за последние годы действительно растёт потребление растительного «мяса» среди молодёжи, так как они больше озабочены проблемами окружающей среды.

  • В России блюда с «мясом» от Beyond Meat тестировали Pizza Hut, ресторанный холдинг WRF и «Перекрёсток».
  • Beyond Meat вышла на IPO в 2019 году, в том же году ее капитализация достигла $14 млрд. Сейчас капитализация составляет около $8 млрд.

#новости #beyondmeat

35 35 комментариев
3
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Igor Sergeevich

25

Налог на идиотские предложения нужен

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Siergiej Kosicki

13

"Опрошенные BBC эксперты считают, что налог на потребление мяса выгоден для таких компаний, как Beyond Meat."

Думаю, что тут и экспертом не надо быть. Не многие адекватные люди сейчас верят в искренние "добрые" намерения крупных компаний.
Тут что с электрокарами, что с защитой пользователей и приватностью и т.д. по списку.

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Василий

12

Предлагаю ввести налог на искусственное мясо и веганов, ведь веганы способствуют загрязнению окружающей среды поедая растения, которые очищают воздух от углекислого газа.

Ответить

Одуванчик Полевой

8

так это оказывается коровы экологию губят... Какой кошмар, а мы тут, сволочи, грешим на заводы, ТЭЦ, автомобили, а это гадские коровы со свиньями нашу планету пропукали... Айда жрать "мясо" из гороха, глядишь сами справимся...))

Ответить

Ar AbduRashid

Одуванчик
2

Таки да, одна корова выпукивает ~200 литров метана в сутки

Ответить

Одуванчик Полевой

Ar
2

сволочь такая...) Предлагаю запретить пердёж!

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Dmitry Kiselev

Одуванч…
1

Лучше ввести квоты!

Ответить

Одуванчик

Dmitry
2

И жопно-газовые счетчики всем поголовно, чтоб контролировать!)

Ответить

Hoken PWNZ

Одуванч…
0

А как же готовить "батин суп" от которого аж обои отклеиваются?

Ответить

Dmitry Kiselev

Одуванч…
0

Интересно кстати, а нельзя как-то подключить к коровам азот, чтобы на выходе у них получался не просто метан, а нитрометан? Это же золотая жила!

Ответить

Blackrock

Ar
0

Откуда цифры ?) с такими показателями Германия бы вообще газ у РФ не закупала

Ответить

Александр Повольнов

8

Пусть это дерьмо из растений жрут всякие веганы. Руки прочь он натуральных продуктов! Если хочется овощей, кушайте их, а вся эта имитация полная дичъ

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evilnw

Александр
–2

Чем Beyond Meat не натурален? :)

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Василий

evilnw
0

Мясо слепленное из натуральных продуктов и мясо натуральное - чувствуете разницу?

Ответить

Shlomo Goldenberg

7

перестаньте сперва называть мясом этот фураж

Ответить

Антон Адамов

4

А где мясо из пробирки? Может стоит ввести налог на веганов ?

Ответить

Hoken PWNZ

Антон
1

Было бы неплохо. Считают себя умнее, пусть платят налог на роскошь раз им кушать как плебс не хочется

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Azat Khalilov

2

Растительные заменители мяса часто на вкус не хуже и даже лучше обычного, стоят дешевле (но не в случае beyond meat), полезнее для здоровья (почти нет холестерина) и экологичнее в производстве (меньше воды используется, меньше углекислого газа выделяется). Инициатива с налогами понятное дело для прибыли beyond meat, но возможно это тот случай когда выиграют и остальные (кроме производителей мяса конечно). Ну и судя по комментариям, общественное мнение в рф совсем не готово к такому переходу.

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Hoken PWNZ

Azat
0

Окей. А зачем заменять то? Типа природа восстановится все дела или че вообще должно произойти?

Ответить

Зенитный нос

Hoken
0

Как минимум, предполагается, что растительные культуры могут иметь меньшее влияние на экологию. На производство же мяса нужно большое количество ресурсов, есть негативные побочные продукты (тот же метан) + возникают этические вопросы.

Ответить

Hoken PWNZ

Зенитный
0

Т.е. хотят сильно сэкономить на производстве прикрываясь добрыми намерениями к животинкам?

Ответить

Зенитный нос

Azat
0

 полезнее для здоровья

Здесь вопрос, есть ли там все необходимые аминокислоты, которые человек получает из животного белка. Я не знаю - не смотрел, - но это важно с точки зрения пользы для здоровья.

Ответить

Роман Аванесов

1

Основатель Beyond Meat предложил ввести налог на мясо, чтобы…

Мясо подорожало и бейонд нарастил собственные продажи. 

Ответить

Одуванчик Полевой

1

Ну эти то понятно, они бабки рубят, но вот позицию инфантилов, которые реально считают коров со свиньями главной угрозой экологии, всяких веганов, и др мне никогда не понять... Мало того что сами не жрут, так хотят чтобы и другие вместе с ними жрали всякое непотребство... Нет покоя еб@нутым...

Ответить

Roman Patsev

0

Обломаются, вводить налог на продукты первой необходимости будет только сумасшедший.

Ответить

Одуванчик Полевой

Roman
1

Как и вводить всемирный карантин и пандемию, загнать весь мир по домам и заставить носить маски с перчатками без оснований?) Да ну, бред же)))

Ответить

A S

Roman
0

А как же"налог на розовое", в который входят и прокладки и прочие средства женской гигиены.

Ответить

A V

0

И ещё в дополнение налог на дерьмо.Это же тоже загрязнение.

Ответить

Иван Шеметов

0

В Финляндии фермеры работают на дотации ЕС , чтобы не закрыться, а любитель гороха предлагает налог ввести, лайк 

Ответить

Игорь Протасов

0

А его продукты выращиваются без удобрений? 
Может лучше сразу на жуков перейти? Говорят вполне нормальная еда

Ответить

Hoken PWNZ

Игорь
0

Вот эти ребята говорят?

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Особенно круто это будет выглядеть, если (ну вдруг) окажется, что в свободное время г-н Браун тратит заработанные на своей ботве денежки на поход в какой-нибудь мишленовский стейкхаус, чтобы покромсать филе аргентинского бычка зернового откорма под бутылочку Chateau Margaux.

Ответить

Владислав Владимирович

Dmitry
–1

Что такого, пусть тратит как хочет, поход в такой рест явно не равно поеданию обычного мяса 3 раза в день в эвэридэй режиме.

Ответить

Marakuya

0

Растительные заменители мяса часто на вкус не хуже и даже лучше обычного

Это ваше личное мнение или есть результаты каких-от исследований?

Ну и судя по комментариям, общественное мнение в рф совсем не готово к такому переходу

вы так говорите, как будто полный переход на растительные заменители - это неизбежность и единственно правильный способ питания

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Холден Колфилд

–1

Налог на девчонок в клубе ?

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