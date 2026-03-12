Популярное
Таня Боброва
Еда

«Вкусно — и точка» объявила о выходе за границу — первой страной станет Кыргызстан

Рестораны будет развивать партнёр.

Источник: «Вкусно — и точка» / «Инк.»
  • ООО «Система ПБО», основное юрлицо «Вкусно — и точка», подписало договор коммерческой концессии с ОсОО «Алькрест Фуд», пишет РБК. По нему последняя будет развивать франшизу сети в Кыргызстане.
  • Компания планирует открыть более 15 ресторанов «с разными концепциями обслуживания» и создать около 750 рабочих мест в ближайшие пять лет. Первые заведения должны заработать «ориентировочно в конце 2026 года». Рестораны партнёра-франчайзи будут работать по стандартам «Вкусно — и точка».
  • В марте 2022 года McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России, а в мае — о продаже бизнеса и уходе из страны. Бывшие точки сети открылись под брендом «Вкусно — и точка» в июне того же года.
Евгения Евсеева
Еда
«Пришлось купить компанию, производящую упаковку»: «Вкусно — и точка» рассказала о локализации бизнеса после ухода McDonald's из России

И о том, как с «нуля» создавала инфраструктуру.

Источник: «2ГИС»

#новости #вкусноиточка

