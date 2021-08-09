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Еда
Евгения Евсеева

Сеть пиццерий Pizza Hut разработает ИИ-алгоритм для рекомендаций еды в зависимости от погоды и местоположения Статьи редакции

Разработка пока на ранней стадии.

  • Pizza Hut разрабатывает собственный ИИ-алгоритм, чтобы лучше понять, чего хотят покупатели, рассказал руководитель отдела Pizza Hut Digital Ventures Тристан Бернс в интервью Ventures Beat.
  • По его словам, разработка пока на ранней стадии. Она поможет понять поведение покупателей, кто они, где находятся и какая у них погода — на основе этого Pizza Hut будет рекомендовать им заказы.
  • Как именно будут меняться рекомендации, Бернс не уточнил. Он отметил, что компания разрабатывает технологию самостоятельно, так как у готовой платформы могут быть ограничения.
  • Yum! Brands — материнская компания Pizza Hut, KFC и Taco Bell — в марте 2021 года сообщила о покупке ИИ-разработчика для изучения поведения клиентов, пишет The Insider.
  • Другие сети ресторанов также развивают ИИ-технологии. Например, в 2019 году McDonald's купила разработчика голосовых технологий Apprente для автоматизации приёма заказов.

#новость #pizzahut

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3 3 комментария
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Верующий пёс_анон

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Выбор вида пиццы при заказе обусловлен погодой?
"Продолжайте вести наблюдение".

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Artem Petrenkov

Верующий
1

Если анализировать круглогодичную выборку, то, скорее всего, в холодную погоду заказывают более нажорную пиццу, а в тёплую и жаркую — более лёгкую :)

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Nikolay Martynov

0

Попробовал Pizza Hut впервые в Штатах лет 10 назад, не впечатлил. В России продукты более качественные. 

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