Сеть пиццерий Pizza Hut разработает ИИ-алгоритм для рекомендаций еды в зависимости от погоды и местоположения Статьи редакции
Разработка пока на ранней стадии.
- Pizza Hut разрабатывает собственный ИИ-алгоритм, чтобы лучше понять, чего хотят покупатели, рассказал руководитель отдела Pizza Hut Digital Ventures Тристан Бернс в интервью Ventures Beat.
- По его словам, разработка пока на ранней стадии. Она поможет понять поведение покупателей, кто они, где находятся и какая у них погода — на основе этого Pizza Hut будет рекомендовать им заказы.
- Как именно будут меняться рекомендации, Бернс не уточнил. Он отметил, что компания разрабатывает технологию самостоятельно, так как у готовой платформы могут быть ограничения.
- Yum! Brands — материнская компания Pizza Hut, KFC и Taco Bell — в марте 2021 года сообщила о покупке ИИ-разработчика для изучения поведения клиентов, пишет The Insider.
- Другие сети ресторанов также развивают ИИ-технологии. Например, в 2019 году McDonald's купила разработчика голосовых технологий Apprente для автоматизации приёма заказов.
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