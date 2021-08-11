Мошенники украли 2,7 млн рублей через поддельные сайты «Додо пиццы» за три месяца — и это только подтверждённые случаи Статьи редакции
Фишинговые сайты продвигают с помощью контекстной рекламы, но обращения в Google не помогают, а в «Яндексе» проблему уже решили.
Всего за 2021 год «Додо пицца» добилась блокировки 172 мошеннических сайта, адрес и дизайн которых похожи на оригинальный, рассказал на своей странице в Facebook глава компании Фёдор Овчинников.
По его словам, в последние три месяца мошенники стали активнее: за май потенциальные клиенты «Додо пиццы» потеряли 533 тысячи рублей, за июнь — 812 тысяч рублей, за июль — 1,4 млн рублей, а за последние две недели — 1 млн рублей.
Это только те случаи, когда обманутые пользователи обратились в контактный центр самой компании. Некоторые обращаются в банк или в полицию, отмечает Овчинников. Кроме того, процессы «Додо пиццы» не были настроены на сбор такой статистики, поэтому удалось собрать только 75-80% зафиксированных случаев, пишет предприниматель.
Адрес официального сайта — dodopizza.ru. Мошенники пользуются названиями dodapizza.com, dod0pizza.com, dodo-pizzai.ru, doda-pizzo.ru, dodo-pizzo.com и другими. С помощью контекстной рекламы на поисковиках мошенники выводят поддельные сайты на самый верх страницы, до результатов поиска.
Сами страницы имитируют дизайн оригинала. Пользователи вводят данные в форму оплаты, после чего мошенники получают всю информацию банковской карты, объяснили vc.ru в компании.
Некоторые мошенники под предлогом устройства на работу в «Додо пиццу» предлагают установить мобильное приложение, в котором запрашивают данные карты, чтобы снять 1 рубль для привязки.
Фишинговые сайты пиццерий появились на фоне пандемии
В Group-IB заметили активность фишинговых сайтов, замаскированных под популярные пиццерии, весной, рассказывал в мае 2021 года «Коммерсант». В мае их число выросло в четыре раза по сравнению с апрелем, говорят в компании.
По словам Трухачева, фишинговый сайт можно закрыть за несколько часов или дней при помощи регистраторов доменных имён и хостинг провайдеров. Однако в 2021 году появилась и хостинговая компания, которая работает только с мошенниками. Кроме того, на теневых форумах появились инструменты для создания фишинговых сайтов пиццерий «под ключ», например, фишинг-кит Pizza Hut и скрипт $70.
«Сейчас выраженного лидера среди фишинговых брендов пиццы мы не наблюдаем, а в прошлом году были кейсы, например, с "Додо Пицца" — бренд вел активную информационную кампанию, которой пытались воспользоваться киберпреступники»,— рассказывал изданию эксперт ИТ-компании «Крок» Александр Черныхов.
Обращения в Google
По словам Овчинникова, компания «научилась блокировать быстро и много», но проблемой остаются рекламные сервисы. «Мы бессильны перед поисковикам. Google выдаёт мошеннические ресурсы на самом верху страницы, выше настоящего сайта "Додо"», — пишет он.
«Додо пицца» обращалась в Google, но это не привело к «желаемым результатам», говорят в пресс-службе пресс-службе сети пиццерий. «Заниматься отдельно нашим кейсом они отказываются и отсылают к стандартным инструментам и настройкам», — добавила представительница сети.
При этом с «Яндексом» таких проблем нет,. «Они как-то решили это на своей стороне уже давно. Более того, они отреагировали даже на единичный случай и дали обратную связь», — заявила представительница «Додо пиццы».
Мошенники начали массово использовать контекстную рекламу ещё в 2018 года, например, маскировали объявления с помощью логотипа «Сбербанка», рассказывал «Коммерсанту» в начале 2019 года основатель РА Didgital Strategy Роман Прохоров. Тогда с проблемой столкнулся и «Яндекс», но в отличие от Google справился с ней, говорил изданию источник в крупном банке.
Прохоров предположил, что «Яндекс» ужесточил модерацию объявлений из группы риска и добавил автоматическую проверку новых сайтов на изменение контента.
Чем вторая мошенническая ссылка отличается от официальной?
Вот за такое Google оштрафовать сам бог велел. Пусть Федор пишет жалобу в Роскомнадзор.
Понимаете, Роман, Гугл тут не виноват. Схемы подмены ссылок и обмана ботов, которые проверяют рекламу есть уже давно. Гугл постоянно подкручивает свои алгоритмы, но это все-равно машина, в которой можно найти брешь. А Яндекс смог решить эту проблему, потому что им легче добавить ручную модерацию на рекламу, чем Гуглу, в котором запускают рекламу по всему миру десятки (если не сотни) миллионов рекламодателей
Мошенники пиццу то привозят? Невкусная что ли?
Здорово, что написали эту статью. Прямо сейчас такая рекламка висит, а ведь я тоже любитель этой пиццерии.. Изобретательности мошенников можно только позавидовать
Умерший магнит
У них бронебойные мантры по жизни. "Деньги не пахнут", "Бизнес, ничего личного", "Каждый крутится как может" и т.д. и т.п. Упрёками в блядствах блядей не проймёшь.
я думаю, что это из той же оперы, что и "пройди опрос от СБЕРА и получи деньги" - вот на этих опросниках сделали сотни миллионов рублей, сейчас новую схему придумали
Но он такой убогий, что если ты не в танке то сразу поймёшь подвох :(
Там почти ничего не работает кроме меню и «оплата картой на сайте»
Я никогда не кликаю на "рекламу" над результатами поиска - привычка такая. Теперь понял - НЕ ЗРЯ))
Пролистаю чуть ниже - и кликну на поисковую ссылку
Однажды оплатил заранее пиццу в Додо через приложение в Санкт-Петербурге. Пиццу задержали более чем на полтора часа, так она еще и приехала холодной. Сразу оставил заявку на возврат денег, сказали перезвонят. Никто не перезвонил на следующий день.
У всех возврат моментальный, если день в день делать, Додо заявили три дня. В итоге через неделю ничего не пришло и только через две недели пришли деньги, когда я написал в телеграм и дважды еще позвонил. Больше в Додо с предоплатой не заказываю. Всегда был мнения, что Додо технологичная пиццерия по части IT, но возврат средств был очень долгим и процесс был отвратительным.
Поэтому заказываем только через официальное приложение в AppStore, Google Play (не реклама 😃).
Не в тему, но
Я один не ел додо пиццу?
Гугл вообще, похоже, забил на русско-язычных мошенников.
Сколько можно терпеть рекламу "Микрокредитной платформы Газпрома" ?
Неужели сразу не понятно, что это - лохотрон ?
Гугл зарабатывает на том что устраивает битву ставок за рекламу, а не на ловле мошенников.
Вот тут Гугл стриг деньги за рекламу с пирамидостроителей и с британского правительства, которое призывало не инвестировать в пирамиды:
https://citywire.co.uk/new-model-adviser/news/blog-fca-should-not-be-in-google-ad-bidding-war-with-scammers/a1509214
Ну так и Яндекс на том же. Правда, он всё же чуть ближе к российскому бизнесу оказался /в данном случае/
Выкупить все возможные домены? 😬
Всегда знал, что только глупые люди заказывают в додо, как не могут отличить настоящий сайт от фишинга, так не могут разобраться, что самая вкусная пицца в папа джонсе.
Я видел фишинг в рекламе якобы росбанка у гугла, даже удивился что это проходит модерацию и выдаётся первым в выдаче)
Круто Спасибо Скамерам что портят репутацию искусственных монополии в пищевой промышленности РФ и при этом мошенники пользуются услугами и помощью - еще одного гиганта мошенника и компании по угнетению прав белых мужчин и состоящей из злых феминисток мультикультурного толка и Эйджизтами. !
Покупают новые рекламные кабинеты, возможно, запускают рекламу на нормальный сайт и после проверок меняют на фишинг
да, только на днях видел объявление: "Куплю неиспользуемые аккаунты ГуглАдвордс, возраста не менее такого-то"
вот оно зачем
Пользоваться приложением, не?
Ну и да, в этих фишинговых объявлениях почти всегда дофига тупейших грамматических ошибок. Мошенники будто специально троллят, имитируя письмо школьника-пятиклассника, оставшегося два раза на второй год.
Капец, до чего докатились наши технологии и люди, славо богу я не фанат таких сайтов, где множество людей заказывают себе фаст- фуд и прочие вещи, лучше приготовить домашнюю пищу у себя на кухне, намного безопаснее
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