Рекламные сервисы автоматически обрабатывают запросы на выдачу рекламы. И мошенники научились обходить их проверку. Покупают новые рекламные кабинеты, возможно, запускают рекламу на нормальный сайт и после проверок меняют на фишинг. Либо делают серверную подмену. Для сервисов Google показывают правильный сайт, а для всех остальных фишинг.

А еще мошенники могут распространять в соцсетях и мессенджерах рекламу об акциях от нашего имени, предлагая пройти по ссылке и заполнить форму (пройти опрос).

Делаем все возможное и пытаемся всеми возможными способами повлиять на Google. Но число фишинговых сайтов, к сожалению, пока растет.

