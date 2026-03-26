Трафик и выручка ресторанов в России за три неполных месяца 2026 года оказались минимальными за 25 лет — «Ъ»

Трафик упал на 10-40%, а количество заведений снизилось на 2-11%. Источник: bash.today С 1 января по 23 марта 2026 года количество чеков в ресторанах и барах по всей России сократилось на 3% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс» оператора «Платформа ОФД» по запросу «Коммерсанта». Заметнее снижение в больших городах: в Москве количество покупок стало меньше на 12%, в Санкт-Петербурге — на 8%.«Неприятности» общепита связаны с ростом налоговой нагрузки, который повлиял как на рестораны, так и на их поставщиков. С 1 января 2026 года порог годовой выручки для компаний на УСН, начиная с которого нужно платить НДС, уменьшился с 60 млн до 20 млн рублей, а НДС — вырос до 22%.На фоне этого Минфин предложил освободить некоторые предприятия общепита от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.С начала 2026 года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. Год к году трафик у многих ресторанных сетей снизился на 10-15%, а у некоторых — и вовсе на 30-40%, уточняет он.По словам основателя «Теремка» Михаила Гончарова, в некоторых его ресторанах снижение посещаемости составило 15-20%, но есть и заведения, показывающие рост на 5-10%. У сети лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» упало на 10-20%, у Gagawa — на 6%.Одна из главных причин плохих показателей — падение реальных доходов населения, которое началось ещё летом 2025 года, говорит Гончаров. При этом, по его словам, цены продолжают расти, из-за чего граждане «немножечко зажались» в расходах. Другая причина — усиливающаяся конкуренция с ритейлерами. Потребители частично переключились с походов в рестораны на покупку готовой еды в магазинах и через сервисы доставки.Некоторые рестораторы уже начали закрывать заведения: в Москве с конца 2025 года «Шоколадница» закрыла около 20 ресторанов, Rostic’s — около 25 точек, «Якитория» — 8. Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», рестораны «Валенок», The Toy, Amy, Lou Lou, Focacceria, CuttaCutta, Cape, Aquatica, Champagne Charlie’s Bistro и другие. В Санкт-Петербурге — «Магадан», Veter и «Гребешки».По данным «2ГИС», в марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7200 точек. Количество заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тысяч, столовых — на 3%, до 4700, кафе — на 6%, до 12,5 тысячи, баров — на 11%, до 5900. Количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе-феврале 2026-го увеличилось на 29% год к году, до 7300 организаций, подсчитали в «Контур.Фокусе».Рестораторы, которые продолжили работу, активно ищут способы оптимизации расходов. Они всё чаще обращаются к арендодателям с просьбой о пересмотре арендной платы — и большая часть идёт навстречу, потому что «непросто» найти замену. #новости #рестораны