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Еда
Nazigul Jusupova

В Москве заработал сервис продажи готовых блюд «Где еда» Статьи редакции

Доставка стоит 100 рублей.

  • Основатель «Формулы такси» Богдан Коношенко запустил сервис доставки готовой еды из dark kitchen, пишет «Коммерсантъ». Издание обнаружило приложение сервиса в Google Play, затем информацию подтвердил сам Коношенко.
  • По словам владельца, сервис не планирует конкурировать с крупными компаниями, поэтому пока обслуживает около 130 тысяч человек. Решение о возможном расширении может быть принято по итогам «обработки процессов».
  • Сумму инвестиций и партнёров проекта Коношенко не раскрыл, но отметил, что на запуск одной кухни потребовалось около 20 млн рублей, а среди контрагентов «нет крупных банковских и финансово-промышленных групп».
  • Готовые блюда сервис доставит в течение 30 минут. Стоимость услуги — 100 рублей. Компания рассчитывает на самостоятельное получение добавленной стоимости и отказалась от партнёрства с агрегаторами Delivery Club и «Яндекс.Еда», но в будущем это возможно.
  • По концепции сервис «Где еда» близок к «Кухне на районе», которая запущена в 2017 году, отмечает «Ъ». В сервисе ответили «Ъ», что они не видят присутствия конкурентов в сегменте.
  • Основатель сервиса Elementaree Ольга Зиновьева считает, что работать в сегменте dark kitchen «будет дорого», так как для этого требуются «приличные бюджеты на маркетинг». По её словам, реальнее продать бизнес крупной компании или реализовывать нишевой проект без планов на расширение.

#новости #darkkitchen

995 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Андрей Языков

3

Дак, а еда то где?

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Шамиль Махмутов

Андрей
2

Тоже не нашёл, где еда то?

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Алексей Кошляков

Шамиль
0

в Караганде?

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AZP

Алексей
0

Я знаю другую рифму

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Konstantin Knyazkov

Андрей
0

100 рублей заплати)

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Азиатский Таксист

Андрей
0
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