В Москве заработал сервис продажи готовых блюд «Где еда» Статьи редакции
Доставка стоит 100 рублей.
- Основатель «Формулы такси» Богдан Коношенко запустил сервис доставки готовой еды из dark kitchen, пишет «Коммерсантъ». Издание обнаружило приложение сервиса в Google Play, затем информацию подтвердил сам Коношенко.
- По словам владельца, сервис не планирует конкурировать с крупными компаниями, поэтому пока обслуживает около 130 тысяч человек. Решение о возможном расширении может быть принято по итогам «обработки процессов».
- Сумму инвестиций и партнёров проекта Коношенко не раскрыл, но отметил, что на запуск одной кухни потребовалось около 20 млн рублей, а среди контрагентов «нет крупных банковских и финансово-промышленных групп».
- Готовые блюда сервис доставит в течение 30 минут. Стоимость услуги — 100 рублей. Компания рассчитывает на самостоятельное получение добавленной стоимости и отказалась от партнёрства с агрегаторами Delivery Club и «Яндекс.Еда», но в будущем это возможно.
- По концепции сервис «Где еда» близок к «Кухне на районе», которая запущена в 2017 году, отмечает «Ъ». В сервисе ответили «Ъ», что они не видят присутствия конкурентов в сегменте.
- Основатель сервиса Elementaree Ольга Зиновьева считает, что работать в сегменте dark kitchen «будет дорого», так как для этого требуются «приличные бюджеты на маркетинг». По её словам, реальнее продать бизнес крупной компании или реализовывать нишевой проект без планов на расширение.
Дак, а еда то где?
Тоже не нашёл, где еда то?
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