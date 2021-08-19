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Еда
Евгения Евсеева

Delivery Club почти на год снизил комиссию за вывод безналичных чаевых до 1 рубля Статьи редакции

А ресторанам, которые подключатся к сервису до конца года, выплатят 5% от чаевых за три месяца сотрудничества.

  • Комиссия составит 1 рубль с транзакции вместо 5% до 1 июля 2022 года, рассказали vc.ru в сервисе.

  • Предложение действует как для ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров.
  • Кроме того, ресторанам, подключившим безналичные чаевые до конца 2021 года Delivery Club по итогам первых трех месяцев сотрудничества выплатит 5% от суммы чаевых, которые гости оставили сотрудникам.
  • Delivery Club запустил собственный сервис безналичных чаевых в ресторанах в мае 2021 года. Оставить чаевые можно, отсканировав QR-код на чеке и указав любую сумму.
  • Электронные чаевые для курьеров есть у сервисов доставки еды, например, «Яндекс.Еды» — курьеры могут получить всю сумму, без комиссии.

#новость #deliveryclub

870 просмотров
10 10 комментариев
3
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10 комментариев
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Равнодушный Женя

2

Деливери , подскажите зачем вы пустышки держите ? Была на районе точка с шавермой. Хреновой и она закрылась. (Не сетевая была , армянская ). И уже несколько месяцев наблюдаю что она есть в списке ресторанов в ленте общей , но стоит кликнуть - пишется что ресторан закрыт. Я так понимаю вы такие места не убираете из ленты , чтобы казалось что у вас много ресторанов подключено ?))

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Thom Yorke

2

Т.е. если я хочу оставить курьеру деньги на чай, то до него доходит не вся сумма?

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Алый крюк

Thom
0

Есть комиссия банка. В каких-то нетмонет даже есть отдельная галочка, которая позволяет клиенту взять эту комиссию на себя. 

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Alex Mont

0

Проценты с чаевых это перебор. Если вы боитесь, что через вас будут серые деньги крутить, достаточно чаевые ограничить верхней планкой и все.

Но вообще, по отзывам, деливери до сих пор лучше еды с т.з. курьеров

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vmp

Alex
1

Это не проценты. Это они себе берут чаевые. Как раз 5 процентов.

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Alex Mont

vmp
0

Тогда пусть сами еду и развозят и берут 100, в чем проблема? Я понимаю, что еду доверять программистам стремно, но как бы или то, или другое 😁

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Иван Иванов

Alex
0

 Если вы боитесь, что через вас будут серые деньги крутить

Рынок чаевых в РФ – 120млрд₽. И комиссию не брать?

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Alex Mont

Иван
0

Ну яндекс же не берет, если верить новости. Там правда своих засад достаточно, по сравнению с деливери

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MegaIniesta

0

Да у них в самом сервере доставки чаевые работают через жопу. Хотел заплатить чаевые карьеру, да хуй там плавал ничего не появилось после доставка завершена. 

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Игорь Белый

0

Не совсем в тему, но касается всех больших служб доставки.  В них большинство курьеров сейчас работают как самозанятые.  Подскажите.  То, что эти службы не прессуют на эту тему, это потому что они такие большие и у них есть ресурсы для решения этого вопроса?  Или вполне всем так можно работать и никто тебя не будет кошмарить из за того, что ощутимую часть выручки тебе генерят самозанятые ?

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Delivery Club почти на год снизил комиссию за вывод безналичных чаевых до 1 рубля Статьи редакции

А ресторанам, которые подключатся к сервису до конца года, выплатят 5% от чаевых за три месяца сотрудничества.

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