Delivery Club почти на год снизил комиссию за вывод безналичных чаевых до 1 рубля Статьи редакции
А ресторанам, которые подключатся к сервису до конца года, выплатят 5% от чаевых за три месяца сотрудничества.
Комиссия составит 1 рубль с транзакции вместо 5% до 1 июля 2022 года, рассказали vc.ru в сервисе.
- Предложение действует как для ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров.
- Кроме того, ресторанам, подключившим безналичные чаевые до конца 2021 года Delivery Club по итогам первых трех месяцев сотрудничества выплатит 5% от суммы чаевых, которые гости оставили сотрудникам.
- Delivery Club запустил собственный сервис безналичных чаевых в ресторанах в мае 2021 года. Оставить чаевые можно, отсканировав QR-код на чеке и указав любую сумму.
- Электронные чаевые для курьеров есть у сервисов доставки еды, например, «Яндекс.Еды» — курьеры могут получить всю сумму, без комиссии.
Деливери , подскажите зачем вы пустышки держите ? Была на районе точка с шавермой. Хреновой и она закрылась. (Не сетевая была , армянская ). И уже несколько месяцев наблюдаю что она есть в списке ресторанов в ленте общей , но стоит кликнуть - пишется что ресторан закрыт. Я так понимаю вы такие места не убираете из ленты , чтобы казалось что у вас много ресторанов подключено ?))
Т.е. если я хочу оставить курьеру деньги на чай, то до него доходит не вся сумма?
Алый крюк
Есть комиссия банка. В каких-то нетмонет даже есть отдельная галочка, которая позволяет клиенту взять эту комиссию на себя.
Проценты с чаевых это перебор. Если вы боитесь, что через вас будут серые деньги крутить, достаточно чаевые ограничить верхней планкой и все.
Но вообще, по отзывам, деливери до сих пор лучше еды с т.з. курьеров
Если вы боитесь, что через вас будут серые деньги крутить
Рынок чаевых в РФ – 120млрд₽. И комиссию не брать?
Да у них в самом сервере доставки чаевые работают через жопу. Хотел заплатить чаевые карьеру, да хуй там плавал ничего не появилось после доставка завершена.
Не совсем в тему, но касается всех больших служб доставки. В них большинство курьеров сейчас работают как самозанятые. Подскажите. То, что эти службы не прессуют на эту тему, это потому что они такие большие и у них есть ресурсы для решения этого вопроса? Или вполне всем так можно работать и никто тебя не будет кошмарить из за того, что ощутимую часть выручки тебе генерят самозанятые ?
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А ресторанам, которые подключатся к сервису до конца года, выплатят 5% от чаевых за три месяца сотрудничества.