Инвестфонд «Бумеранг капитал» выкупил сеть кофеен «Даблби»

Условия сделки стороны не раскрыли.Источник: «Яндекс Карты»Подконтрольный бывшему руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну «Бумеранг капитал» закрыл сделку по покупке «Даблби», пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. По оценке совладельца Wokker и «Брикет Маркет» Никиты Рогозного, бизнес «Даблби» стоит 50-100 млн рублей.Продавцом сети speciality-кофеен стал совладелец дистрибутора Ahmad Tea в России Сергей Дашков. По словам Гаспаряна, «Бумеранг капитал» планирует «вывести "Даблби" на новый уровень»: обновить концепцию сети «с учётом мировых и российских тенденций» и «подготовить платформу для активной экспансии».В фонде отметили, что для него покупка «Даблби» — «важный шаг в формировании диверсифицированного портфеля активов в сегменте food and retail».«Даблби» работает в России с 2012 года. Согласно информации на сайте компании, у неё есть более 50 кофеен («Ъ» пишет о 48 заведениях, в основном в Москве), академия бариста и собственный цех обжарки. По данным «Контур.Фокуса», сейчас ООО «Дом Даблби» на 100% принадлежит АО «Даблби Капитал».В 2019 году акционеры уволили основательницу сети кофеен «Даблби» Анну Цфасман с поста гендиректора. Тогда компания сообщала, что её место займёт Дашков, а Цфасман отмечала, что у неё и мажоритарных акционеров разные взгляды на развитие бизнеса.