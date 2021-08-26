«Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства Статьи редакции
Ритейлер открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
- Заказ можно сделать через приложение, время доставки — от двух часов, рассказали «Ъ» представители компании. Инвестиции и планы по развитию направления во «Вкусвилле» не раскрыли.
- Это первое собственное производство кулинарии «Вкусвилла». Для доставки доступны 60 блюд, среди них завтраки, супы, вторые блюда, десерты, обеды и другое, цены от 140 до 600 рублей.
- По данным на август 2021 года у «Вкусвилл» 1,35 тысячи магазинов в 56 городах в России, сообщает издание. Выручка сети в 2020 году выросла на 38% до 114 млрд рублей. У компании есть сервис доставки рационов на целый день «ВкусВилл Готовит».
- Организация одной dark kitchen потребует не более 1,5–2 млн рублей, а оборот может достичь нескольких миллиардов рублей уже в 2022 году, это позволит обойти по продажам «Кухню на районе», оценил в разговоре с «Ведомостями» глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
- «Тёмные кухни» для производства готовой еды развивает X5 Group, купившая для этого сервис «Много лосося». «Магнит» планирует запустить собственный бренд кулинарии. Фабрики-кухни в Москве и Петербурге есть у «Азбуки вкуса».
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