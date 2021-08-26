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Еда
Маша Цепелева

«Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства Статьи редакции

Ритейлер открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.

  • Заказ можно сделать через приложение, время доставки — от двух часов, рассказали «Ъ» представители компании. Инвестиции и планы по развитию направления во «Вкусвилле» не раскрыли.
  • Это первое собственное производство кулинарии «Вкусвилла». Для доставки доступны 60 блюд, среди них завтраки, супы, вторые блюда, десерты, обеды и другое, цены от 140 до 600 рублей.
  • По данным на август 2021 года у «Вкусвилл» 1,35 тысячи магазинов в 56 городах в России, сообщает издание. Выручка сети в 2020 году выросла на 38% до 114 млрд рублей. У компании есть сервис доставки рационов на целый день «ВкусВилл Готовит».
  • Организация одной dark kitchen потребует не более 1,5–2 млн рублей, а оборот может достичь нескольких миллиардов рублей уже в 2022 году, это позволит обойти по продажам «Кухню на районе», оценил в разговоре с «Ведомостями» глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
  • «Тёмные кухни» для производства готовой еды развивает X5 Group, купившая для этого сервис «Много лосося». «Магнит» планирует запустить собственный бренд кулинарии. Фабрики-кухни в Москве и Петербурге есть у «Азбуки вкуса».

#новость #вкусвилл

1181 просмотров
8 8 комментариев
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Арни

2

А готовить будут только люди с семейными ценностями?

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Andrew Muralov

Арни
7

Это же тёмная кухня, многие вещи будут делаться  через чёрный ход. 

Ответить

Yury Kotov

0

Скиньте меню

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StepanCapusta

Yury
5

Скинул в личку )) 

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Михаил Синицын

0

Сколько минут ?

Ответить

Alexander Kuznetsov

0

Надеюсь традиция извинений "по звонку" прочно вошла в политику компании, и за любой косяк они будут каяться также неистово! 

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Andrew Muralov

Alexander
0

За смузи, что вышел слишком гомогенный? 

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Alexander Kuznetsov

Andrew
0

За влияние их продукции на гомеостаз! 

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