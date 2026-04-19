Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Путешествия
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

Сеть кофеен Cofix ведёт переговоры о продаже российского бизнеса — «Ъ»

Основной претендент — фонд «Бумеранг капитал», говорит один из источников.

Источник: Cofix
  • О переговорах рассказали три источника «Ъ» на рынке общепита. По словам одного из них, наиболее вероятный покупатель — инвестфонд «Бумеранг капитал», который в апреле 2026 года выкупил сеть кофеен «Даблби».
  • В Cofix и «Бумеранг капитале» отказались от комментариев. Глава департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценил потенциальную стоимость сети в 1,25-1,4 млрд рублей.
  • Сеть Cofix появилась в 2013 году в Израиле. На российский рынок она вышла в 2016-м. По словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, Cofix входит в пятёрку крупнейших сетевых кофеен по количеству объектов в России. Как писало Shopper’s, в стране у сети 265 торговых точек, а всего в мире — больше 400.
  • В России Cofix работает через ООО «Урбан Кофикс Раша». По данным «Контур.Фокуса», его выручка за 2025 год составила около 3 млрд рублей, чистая прибыль — чуть более 68 млн рублей.
  • В декабре 2025 года компания рассказывала Shopper’s, что «уходит от концепции одной фиксированной цены» и «начинает конкурировать с заведениями в более высоких ценовых сегментах». Представитель сети отмечал: кофеен-дискаунтеров в России почти не осталось — эту нишу постепенно занимает ритейл с кофе-поинтами.

#новости #cofix

7
1
41 комментарий