Сеть кофеен Cofix ведёт переговоры о продаже российского бизнеса — «Ъ»

Основной претендент — фонд «Бумеранг капитал», говорит один из источников.Источник: Cofix О переговорах рассказали три источника «Ъ» на рынке общепита. По словам одного из них, наиболее вероятный покупатель — инвестфонд «Бумеранг капитал», который в апреле 2026 года выкупил сеть кофеен «Даблби».В Cofix и «Бумеранг капитале» отказались от комментариев. Глава департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценил потенциальную стоимость сети в 1,25-1,4 млрд рублей.Сеть Cofix появилась в 2013 году в Израиле. На российский рынок она вышла в 2016-м. По словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, Cofix входит в пятёрку крупнейших сетевых кофеен по количеству объектов в России. Как писало Shopper's, в стране у сети 265 торговых точек, а всего в мире — больше 400.В России Cofix работает через ООО «Урбан Кофикс Раша». По данным «Контур.Фокуса», его выручка за 2025 год составила около 3 млрд рублей, чистая прибыль — чуть более 68 млн рублей.В декабре 2025 года компания рассказывала Shopper's, что «уходит от концепции одной фиксированной цены» и «начинает конкурировать с заведениями в более высоких ценовых сегментах». Представитель сети отмечал: кофеен-дискаунтеров в России почти не осталось — эту нишу постепенно занимает ритейл с кофе-поинтами.