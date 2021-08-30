Рестораторы попросили упростить наём иностранцев — они хотят самостоятельно их оформлять и оплачивать расходы Статьи редакции
Это ускорит процесс найма и сделает его прозрачным, считают эксперты.
- Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев также предложил трудоустраивать мигрантов до официального оформления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации премьеру Михаилу Мишустину.
- До получения разрешительных документов работодатель будет перечислять в бюджет обеспечительный платёж, который будет возвращен после официального оформления.
- В аппарате правительства сообщили «Ъ», что письмо направлено для проработки в МВД и Минтруд. В МВД на запрос «Ъ» не ответили, в Минтруде сообщили, что предложения ассоциации прорабатываются.
- В России работодатели могут привлекать иностранцев, если не смогли набрать сотрудников внутри региона, а с властями Узбекистана и Таджикистана достигнута договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов, ответили в ведомстве.
По словам главы комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергея Миронова, доля иностранных сотрудников в общепите Москвы и Петербурга составляет 20–90%, а из-за пандемии отрасль потеряла около 30% всех сотрудников.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что из-за длительного процесса получения разрешения многие мигранты работают нелегально. Поэтому предложения АПТПРР ускорят процесс найма и сделают его прозрачным, считают они.
- По словам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурга Сергея Абашина, следует четко закрепить права мигрантов о количестве рабочих часов, оплате и возможности сменить работу, чтобы исключить риски эксплуатации труда.
- Руководитель практики частного права НЮС Amulex Елена Проскурова считает, что будет проблематично изменить правила приёма на работу мигрантов, так как миграционное законодательство затрагивает огромное количество федеральных законов и административных регламентов.
Идут на что угодно, лишь бы не улучшать условия труда, привлекая местных работников.
Да ты первый криком закричишь, если в стоимость твоего кофе и пиццы включат нормальную ЗП сотрудников.
Тут недавно одни погроммист описывал опыт переезда во Францию, так его бедняжку так бомбило от того, что бариста нормально зарабатывает, а из-за этого кофе дорогой.
Палкой кинь - в эксперта во внешнеполитических авантюрах попадешь
Барнаул! Алтайский край!
Секунду... На мою реплику о том, что на зп сотрудников в общепите сверху давит покупательская способность населения про "внешнеполитические авантюры" пишешь ты, а "чё ты несешь" - я?
Я ничего не перепутал?
Я просто уточнить. Правильно ли я понимаю, что у бариста сдельная заработная плата, которая зависит от количества проданных чашек кофе? Из вашего комментария следует именно это, потому что если бы покупательская способность была выше, то есть покупали бы больше дорогого кофе, то баристы зарабатывали бы больше.
Крепкий динозавр
Так если повысить зарплату на низовых позициях, то и на остальных придётся повышать. Получается рост экономики.
Инфляция разгониться в первую очередь (но это не важно)
Невозможно в общепите, нацеленном на массмаркет, предпринимателю одному поднять ЗП.
Он просто станет неконкурентноспособен и клиенты сразу уйдут к конкуренту, который не озабочен социальными проблемами..
LC - это вторая по величине статья затрат и главная боль любой кафешки, даже обеление этой статьи приведет к росту стоимости, не менее, чем на 30%-50%.
Приведение ЗП к неким конкурентноспособным, на вскидку. может удвоить цены.
Большинство предприятий просто не переживет такого шока.
Тут вы, мне кажется, неточны в своих высказываниях. Заработная плата не является источником изменения инфляции. Ни Фридман, ни Уоллес, ни Фишер, а это авторы наиболее известных моделей инфляции, не ставят рост заработной платы как источник роста инфляции. Возможно, вы не до конца понимаете кейнсианскую модель. Просто подумайте, согласно вашей логике, чтобы уменьшить инфляцию, нужно просто всем понизить заработную плату. Но ведь это, мягко говоря, не соответствует действительности, или как бы сказал какой-нибудь знаменитый экономист: "Это сильное утверждение".
Почитать где?
Где-то тут, на vc. Можно, наверное, по истории моих комментов, вряд ли я мог сдержаться...
Зато сдержались, поленились и ссылку не привили, мне ваши коменты перечитывать в поисках не уперлось.
А я обязан делать вам удобно и интересно?
Нужна эта статья - ищите, мне за вас это делать тоже глубоко не упёрлось
Так не проблема, просто контингент другой будет из тех кто готов платить за приятно обслуживание.
В одном московском ресторане ужин на двоих 40 тысяч без напитков, а зарплата повара 45 в месяц. Они тоже не могут включить в стоимость нормальную зарплату персонала?
то есть мысль платить людям деньги, чтобы вакансии стали интересны местным, отбрасывается как неуместная
Нет, отбрасывает, как неуместная мысль, что вы сможете оплатить нормальную ЗП сотрудников.
вакансии стали интересны местным
- пойдете работать дворником, поломоем или на кухню? Мечта молодежи не работать вообще, накрайняк белым воротничком в офис
Ох уж эта нежная и трепетная любовь работодателей к мигрантам ...
Ох уж эта нежная любовь потребителей к местным.
Правда она быстро заканчивается, когда нужно поднять цену товара для того что бы местный Иван пошёл работать вместо Махмуда.
За неофициальный найм нужно сажать работодателя, ликвидировать бизнес, штрафовать так, чтобы владелец без штанов остался. За официальный найм неграждан должен быть налог, перекрывающий затраты на найм людей с гражданством. Свои граждане должны получать работу в первую очередь, и только если работы больше чем рабочих - только тогда можно нанимать гастеров.
Иди найми мойщицу русскую. Иди и попробуй нанять, а потом базарь тут.
За какие деньги? Может на них только мигранты и соглашаются работать.
Есть опыт или так чисто побазарить? Знакомы с рынком или очередной умный комментатор с vc.ru?
Вы не уважительно общаетесь. Обычно мойщица около 30к имеет. Это не Мск. Плюс еда.
Я вас пожалуй забаню.
Чего?! Увеличение ЗП мойщицы поднимает стоимость цезаря более чем в 2 раза? Хах, вот вы бизнесмены!
Аааа, так кадровый голод в общепите только на мойщицах проявляется?
Ну тогда ладно!
У японцев, насколько я знаю, так и есть. По крайней мере в части того, что иностранца могут нанять только если не нашли себе сотрудника из местных.
Так в Евросоюзе и в принципе во многих странах. Надо доказать, что не нашёл гражданина на работу. Странно, что в России такого закона нет.
Не верю!
Поднимаешь зарплату, получаешь больше соискателей. Вот такая реальность и никакая другая.
Поднимаешь зарплату, получаешь больше соискателей
- это особенно хорошо видно на вакансиях программистов: поднимаешь зарплату и соискатели гастарбайтеры тебе сообщают что готовы изучить технологии которые тебе нужны, за твой счет, и переехать из своих мухосрансков, если им оплатят релокацию. Однако местных вменяемых кадров по прежнему не видно - почему так? Объясните
Там где я работаю почти все местные, или граждане (удаленка из регионов). Есть граждане из соседней рускоговорящей страны, но у них квалификация высокая, и получают они не меньше местных. Не знаю о чем вы говорите. Вот у программистов как раз такой проблемы нет.
А почему не в разы? Что мешает поднять в разы? Почему работу делят на черновую и престижную? Если работа несет психологическую нагрузку (пацаны не поймут) то нужно доплачивать.
Почему работу делят на черновую и престижную?
Потому что психология, социальное давление среды и всё такое.
Это в СССР насаждали идею о почетности любого труда, да и то толком не вышло.
Вы много рязанских рож видели среди доставщиков в прошлом году?
Меж тем там на шестидневке если работать, то можно было зарабатывать сто штук/мес вполне.
А почему не в разы? Что мешает поднять в разы?
Мешает поднять "в разы" экономика. Пока есть желающие закрывать вакансию посудомойки за 30-40 - такая ЗП и будет.
Не верю!
- сами то где трудитесь? Асфальт укладываете или полы моете?
Код пишу, но если будут столько же платить за мойку посуды, то пойду мыть посуду, по крайней мере точно подумаю об этом!
Даже если работы больше чем рабочих, не нужно гастеров пускать, так как это подхлестнет автоматизацию труда и рост производительности как следствие.
Гастеров нужно пускать только квалифицированных, которые способны увеличить производительность труда - главный источник благосостояния.
Автоматизировать можно много чего, начиная от уборки, когда профессиональным оборудованием мойка идет много быстрее (можно вынести на аутсорс), заканчивая конвеерным подходом, те же овощи уже порезанные вполне может доставить специализированный поставщик.
Но дело даже не в автоматизации конкретного кафе, дело в увеличение спроса на рабочую силу и как следствие повышение зарплат, повышенные зарплаты создают спрос в других секторах, где автоматизации может быть намного больше.
В экономике мы все друг от друга зависим, это лишь кажется, что нищий официант или таксист приносит вам экономию.
Потому что русский работать не хочет!
Ему нужно что-то эфемерное, чтобы не работать, но типа что-то делать и получать в три раза больше.. А мыть котлы и жирные противни, грузить и чистить овощи, отмывать кухню каждую смену, это не для русских, у них видите ли кость белая!
Кто не согласен - приезжайте! Обеспечу проверку по факту!
Плати нормально и люди будут работать.
Интересно почему работателям нужны именно мигранты? В России много других национальностей проживает. Может дело не в национальности, а в том, том что нужны практически рабы, которые живут зачастую в десятером в однушке. И ещё момент, как только мигрант осваивает язык и получает гражданство он вдруг становится русским который не хочет мыть котлы за 20 тысяч. Просто нормальная жизнь в России и такая зп не совместимы это понятно любому.
А ещё в штатах было рабство, а в России крепостное право. У меня ощущение, что поехавшие хапуги мечтают вернуть то время. А моё мнение если не можешь создать бизнес с нормальной оплатой труда и хорошими условиями. То тебе не мигрантов надо. А закрывать лавочку и идти самому мыть котлы.
Почему русский человек не идёт работать на общестроительные работы? Почему не идёт работать на кухню? Почему не идёт работать на производство? Все метят в менеджеры, агенты, СММщики, юристы и ещё куда-то не получая нормального образования, не стремясь стать специалистом в своей сфере, и хотят просто быть на рабочем месте, постоянно брюзжать на "обнаглевшее начальство/руководство" и на низкую зарплату!
Вписался в данную ветку не как ресторатор, а как строитель, но меня приписали к ресторатор почему-то), хотя я задавал схожие во всех сферах вопросы! Но в любом случае, у меня своя компания, свой штат, ФОТ, налоги и проблемы с кадрами аналогичные! Наши "божественные" россияне работать НЕ ХОТЯТ! вот хоть ты тресни! Либо бухают, либо им всегда мало/тяжело/далеко ехать/и т.д. с первого дня, даже не попробовав, что говорит об абсолютной незаинтересованности граждан!
Вы русофоб? Десятки миллионов русских людей работают на самых разных должностях на самых разных специальностях. Если они у вас не работают может все таки проблема не в русских? Вон НЛМК в Липецке тяжёлая работа, не самые лучшие условия труда, но соцпакет все официально, когда проезжаю в конце рабочего дня масса русских выходит с предприятия.
Строитель говорите. А какая доля ФОТ в строительстве. И с какой скоростью растёт цена на недвижимость?
А то помню в 2000-х, годовой рост цены на недвижимость в Москве перекрывал двукратный рост зарплаты.
Но тогда московские строители тоже ныли, что без иностранцев никак нельзя.
ты совсем того? ты предлагаешь "мыть котлы и жирные противни, грузить и чистить овощи, отмывать кухню каждую смену" а платить сколько будешь? за одного? вот и проблемы. Люди не дурачки, выполнять 5 работ за одну зп
Работодатели совсем обнаглели, с чего мойщик котла должен грузить овощи или убираться ? Платите за грузчики и дворника. Хаха , конечно нет , лучше нанять узбека за 40к и пусть Все делает , да ?)
Простите, а как русскому купить еды, заплатить за квартиру, одеть ребёнка и жену на минимальную нищенскую зарплату, которую хотят платить "эффективные" менеджеры? Это гастарбайтер может вернуться домой, где всё дешевле, где свой огород и свой скот.
Гастарбайтеры с семьями уже тут живут (по 3-4 ребенка) и на все у них хватает. Запросы просто у них поменьше.
Даже я тебе поставлю дизлайк, пёс.
А кто дал вам право мало платить русскому, горе работодатель? Любите развивать клоповник? Может еще террористов поддерживаете? Ну-ка адрес конторы, пару заявок в органы на проверку направить
И ты готов платить приехавшему в три раза больше?
А налоги все платишь за узбека ?)
Это очень хорошо и правильно. Только штрафы нужно повысить, чтобы даже в мыслях не было.
Оленька, минусы тоже оценка, но приезжайте поработать на кухню пожалуйста!)
Работать-то они будут, только все клиенты внезапно уйдут в соседнее заведение с мигрантами и ценами в два раза ниже.
Контролирующие органы не должны позволять существовать соседнему заведению с рабочими-гастерами.
Поподробнее, пожалуйста. Какие именно контролирующие органы: СД или Гестапо?
Сердечный бас
Почему? ЗАчем поднимать цены, если просто надо не покупать инфинити?
Какие нахрен инфинити? Откройте заведение и узнаете, какое там инфинити. Мы продвигаем пару едален, знаем какая там экономика.
И ещё момент. Вы просто ахренеете ту же мойщицу нанимать. Просто ахренеете за любые деньги.
Автоматизируйте мойку посуды, вкладывайте в технологии.
У тебя столовая здесь и сейчас. Просадка по выручке всё ещё заметна и не восстановилась. Посуду надо мыть сейчас. Что оптимизировать? Бизнес закрывать и людей разгонять? Сами бы разогнали?
Базарите про че не знаете. Там проблема в найме катастрофическая.
Шта? Проблема с наймом? Дефицит на рынке труда? Увеличивай зарплату, так все делают!
Иди и увеличивай. И посмотришь, че будет. Вы с такими людьми общались, кто мойщицами идет?
Так платите не 20к, а 70 и пойдут мыть посуду? Кто вы такие, чтобы унижать такими ставками людей? Совсем за рабов держите? Поэтому и гниет бизнес.
Откуда у вас 20к или 70к?
Вы в теме или побазарить сюда залетели?
Хуиома. На словах всё красиво, а на деле иди и найми мойщицу, чтобы после первой зарплаты вышла трезвая, потом базарь.
Думаешь не пытаются повышать зп - пытаются, толку ноль.
Узбечка херачит, пенсионерка советской закалки херачит, молодежь - первая зп и в запой.
Проблема этого ресурса, что дохрена народа высказывают своё мнение о том, о чем даже не представляет.
Ты встань на кухню на день и потом базарь, умник.
Обзываться не надо, можно ответить за слова.
Пойди и залезь на кухню, подними зп на 30к и посмотри, че у тебя будет на кухне. И тогда сюда базарить залетай.
Поддерживаю, коллега! Большинство местных диванников никогда не пытались свести на бумажке даже домашние траты, кредиты свои и коммунальные платежи для обозрения общей картины происходящего, говорить про экономику предприятия не являясь владельцем онного вообще бессмысленно, но врождённый эксперт в каждом просит высказаться))
ну так откройте кафе и наймите туда людей из Монако посуду мыть, раз вы такой экономический гений. будете процветать
Вот ваш бургер и кофе, с вас 4000 рублей
Нафиг с рынка таких бизнесменов, которые не могут наладить процессы так, чтобы и на зарплату хватало и чтобы бургер стоил не 4к.
Всего-то надо не покупать себе новый инфинити
Если бизнес будет приносить деньги, сравнимые с работой на дядю, то нафиг он нужен? С нынешним-то количеством уголовных статей.
20–90%?
Вижу хорошо знает ситуацию.
Животный динозавр
Не удивлюсь, если проведут дополнительные исследования и выяснят, что 0-100%
Лет через пять начнут мигрантов из ЦАР и Афганистана завозить, только бы не платить выше сакральных 30 тысяч
В Москве мало дурачков за 20к работать.
В мореманию больше ни ногой, очень жадный владелец.
Дружба народов во всей красе. А то, что уровень преступности растет, благодаря улыбчивым специалистам, никого не беспокоит. Я молчу о драках в МСК недавних между ценными кадрами.
предлагаю бойкотировать заведения, где работают мигранты, движение "ем и бухаю только у славян"
Славян, ты заебал бухать, иди работай уже
Заведений, где их нет - и не найдешь почти.
А вообще, голосовать деньгами - вполне решение.
Я, например, принципиально не хожу повторно туда, где "сломался" терминал.