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Еда
Nazigul Jusupova

Рестораторы попросили упростить наём иностранцев — они хотят самостоятельно их оформлять и оплачивать расходы Статьи редакции

Это ускорит процесс найма и сделает его прозрачным, считают эксперты.

  • Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев также предложил трудоустраивать мигрантов до официального оформления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации премьеру Михаилу Мишустину.
  • До получения разрешительных документов работодатель будет перечислять в бюджет обеспечительный платёж, который будет возвращен после официального оформления.
  • В аппарате правительства сообщили «Ъ», что письмо направлено для проработки в МВД и Минтруд. В МВД на запрос «Ъ» не ответили, в Минтруде сообщили, что предложения ассоциации прорабатываются.
  • В России работодатели могут привлекать иностранцев, если не смогли набрать сотрудников внутри региона, а с властями Узбекистана и Таджикистана достигнута договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов, ответили в ведомстве.

  • По словам главы комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергея Миронова, доля иностранных сотрудников в общепите Москвы и Петербурга составляет 20–90%, а из-за пандемии отрасль потеряла около 30% всех сотрудников.

  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что из-за длительного процесса получения разрешения многие мигранты работают нелегально. Поэтому предложения АПТПРР ускорят процесс найма и сделают его прозрачным, считают они.
  • По словам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурга Сергея Абашина, следует четко закрепить права мигрантов о количестве рабочих часов, оплате и возможности сменить работу, чтобы исключить риски эксплуатации труда.
  • Руководитель практики частного права НЮС Amulex Елена Проскурова считает, что будет проблематично изменить правила приёма на работу мигрантов, так как миграционное законодательство затрагивает огромное количество федеральных законов и административных регламентов.

#новости #рестораторы

1810 просмотров
156 156 комментариев
4
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156 комментариев
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Изя Слоу

49

Идут на что угодно, лишь бы не улучшать условия труда, привлекая местных работников.

Ответить

Дмитрий Цветков

Изя
3

Да ты первый криком закричишь, если в стоимость твоего кофе и пиццы включат нормальную ЗП сотрудников.
Тут недавно одни погроммист описывал опыт переезда во Францию, так его бедняжку так бомбило от того, что бариста нормально зарабатывает, а  из-за этого кофе дорогой. 

Ответить

Изя Слоу

Дмитрий
9

В стоимость моего кофе и пиццы и так включено дохуя всякого, например различные внешнеполитические авантюры, так что нормальная зарплата русского человека это отличный повод платить за кофе побольше.

Ответить

Дмитрий Цветков

Изя
0

Палкой кинь - в эксперта во внешнеполитических авантюрах попадешь

Барнаул! Алтайский край!

Ответить

Изя Слоу

Дмитрий
3

Чё ты несёшь вообще

Ответить

Дмитрий Цветков

Изя
4

Секунду... На мою реплику о том, что на зп сотрудников в общепите сверху давит покупательская способность населения про "внешнеполитические авантюры" пишешь ты, а "чё ты несешь" - я?
Я ничего не перепутал?

Ответить

Изя Слоу

Дмитрий
4

Да, ты ничего не перепутал, дядь.

Ответить

Дмитрий

Изя
0

Ну тогда ок, мамкин ты наш внешнеполитик

Ответить

One Geek

Дмитрий
1

Я просто уточнить. Правильно ли я понимаю, что у бариста сдельная заработная плата, которая зависит от количества проданных чашек кофе? Из вашего комментария следует именно это, потому что если бы покупательская способность была выше, то есть покупали бы больше дорогого кофе, то баристы зарабатывали бы больше.

Ответить

Крепкий динозавр

Дмитрий
2

Так если повысить зарплату на низовых позициях, то и на остальных придётся повышать. Получается рост экономики.

Ответить

Дмитрий Цветков

Крепкий
0

Инфляция разгониться в первую очередь (но это не важно)

Невозможно в общепите, нацеленном на массмаркет, предпринимателю одному поднять ЗП.
Он просто станет неконкурентноспособен и клиенты сразу уйдут к конкуренту, который не озабочен социальными проблемами..
LC - это вторая по величине статья затрат и главная боль любой кафешки, даже обеление этой статьи приведет к росту стоимости, не менее, чем на 30%-50%.
Приведение ЗП к неким конкурентноспособным, на вскидку. может удвоить цены.
Большинство предприятий просто не переживет такого шока.

Ответить

One Geek

Дмитрий
0

Тут вы, мне кажется, неточны в своих высказываниях. Заработная плата не является источником изменения инфляции. Ни Фридман, ни Уоллес, ни Фишер, а это авторы наиболее известных моделей инфляции, не ставят рост заработной платы как источник роста инфляции. Возможно, вы не до конца понимаете кейнсианскую модель. Просто подумайте, согласно вашей логике, чтобы уменьшить инфляцию, нужно просто всем понизить заработную плату. Но ведь это, мягко говоря, не соответствует действительности, или как бы сказал какой-нибудь знаменитый экономист: "Это сильное утверждение".

Ответить

Termit

Крепкий
0

Повышение зарплаты откуда должно быть? Правильно, из стоимости конечного продукта.. Но потребитель не готов платить больше чем привык, ибо денег у него не хватает чтобы платить на 30% дороже, чем в соседнем заведении...

Ответить

Александр Якунин

Дмитрий
2

Почитать где?

Ответить

Дмитрий Цветков

Алексан…
0

Где-то тут, на vc. Можно, наверное, по истории моих комментов, вряд ли я мог сдержаться...

Ответить

Александр Якунин

Дмитрий
1

Зато сдержались, поленились и ссылку не привили, мне ваши коменты перечитывать в поисках не уперлось.

Ответить

Дмитрий Цветков

Алексан…
–2

А я обязан делать вам удобно и интересно?
Нужна эта статья - ищите, мне за вас это делать тоже глубоко не упёрлось

Ответить

Andrey Dolg

Дмитрий
0

Так не проблема, просто контингент другой будет из тех кто готов платить за приятно обслуживание.

Ответить

Termit

Andrey
0

ЧайхонаN1 показатель?

Ответить

Lord Raiden

Termit
0

Помойка для обналички галимая.

Ответить

Termit

Lord
0

Тем не менее самая крупная сетка!

Ответить

Masha Chuichenko

Дмитрий
0

В одном московском ресторане ужин на двоих 40 тысяч без напитков, а зарплата повара 45 в месяц. Они тоже не могут включить в стоимость нормальную зарплату персонала?

Ответить

Denis Fedorets

30

то есть мысль платить людям деньги, чтобы вакансии стали интересны местным, отбрасывается как неуместная

Ответить

Александр Печерских

Denis
3

Зачем? Это же уменьшить прибыль. На это они пойти не могут.

Ответить

Элементарный холод

Denis
1

Потому что она и правда неуместная.

Ответить

Дмитрий Цветков

Denis
1

Нет, отбрасывает, как неуместная мысль, что вы сможете оплатить нормальную ЗП сотрудников.

Ответить

Михаил Качалов

Denis
0

вакансии стали интересны местным

- пойдете работать дворником, поломоем или на кухню? Мечта молодежи не работать вообще, накрайняк белым воротничком в офис

Ответить

Igor Fedorov

16

Ох уж эта нежная и трепетная любовь работодателей к мигрантам ...

Ответить

Степан Фадеев

Igor
1

Ох уж эта нежная любовь потребителей к местным.
Правда она быстро заканчивается, когда нужно поднять цену товара для того что бы местный Иван пошёл работать вместо Махмуда.

Ответить

Гордон Фримэн

12

За неофициальный найм нужно сажать работодателя, ликвидировать бизнес, штрафовать так, чтобы владелец без штанов остался. За официальный найм неграждан должен быть налог, перекрывающий затраты на найм людей с гражданством. Свои граждане должны получать работу в первую очередь, и только если работы больше чем рабочих - только тогда можно нанимать гастеров.

Ответить

Иннокентий Фефилов

Гордон
3

Иди найми мойщицу русскую. Иди и попробуй нанять, а потом базарь тут.

Ответить

Александр Печерских

Иннокентий
11

За какие деньги? Может на них только мигранты и соглашаются работать.

Ответить

Иннокентий

Алексан…
–4

Есть опыт или так чисто побазарить? Знакомы с рынком или очередной умный комментатор с vc.ru?

Ответить

Александр

Иннокен…
12

Я тебя спросил, за какие деньги? Ты чего жопой вертишь?

Ответить

Иннокентий

Алексан…
–1

Вы не уважительно общаетесь. Обычно мойщица около 30к имеет. Это не Мск. Плюс еда.

Ответить

Иннокентий

Иннокен…
–2

Я вас пожалуй забаню.

Ответить

Александр

Иннокен…
2

Уважение нужно заслужить. А тебя уважать пока не за что.
К незнакомым людям я отношусь в лучшем случае нейтрально.

Ответить

colorless

Алексан…
0

Может на них только мигранты и соглашаются работать.

За нормальные деньги ты цезарь не за 450 будешь заказывать, а за 950. Готов?

Ответить

Гордон Фримэн

colorle…
9

Чего?! Увеличение ЗП мойщицы поднимает стоимость цезаря более чем в 2 раза? Хах, вот вы бизнесмены!

Ответить

Дмитрий Цветков

Гордон
0

Аааа, так кадровый голод в общепите только на мойщицах проявляется?
Ну тогда ладно!

Ответить

Александр

colorle…
0

Да, готов. 

Ответить

Дмитрий Цветков

Алексан…
–2

Хуеов, простите.

Ответить

Александр

Дмитрий
1

Даже не удивлен.

Ответить

Гордон Фримэн

Иннокентий
1

Не верю.

Ответить

Александр Печерских

Гордон
3

У японцев, насколько я знаю, так и есть. По крайней мере в части того, что иностранца могут нанять только если не нашли себе сотрудника из местных.

Ответить

Daniel Vazome

Александр
0

Так в Евросоюзе и в принципе во многих странах. Надо доказать, что не нашёл гражданина на работу. Странно, что в России такого закона нет.

Ответить

Илья М

Гордон
0

да не пойдут местные на чОрную работу, пример, в Москве, еще и за гастарбайтерский прайс.
И некому идти еще - Собянин заявил про безработицу в 0,5% всего.

Ответить

Гордон Фримэн

Илья
1

Не верю!

Ответить

Илья М

Гордон
1

реальности пофигу :)

Ответить

Гордон Фримэн

Илья
5

Поднимаешь зарплату, получаешь больше соискателей. Вот такая реальность и никакая другая.

Ответить

Михаил Качалов

Гордон
1

Поднимаешь зарплату, получаешь больше соискателей

- это особенно хорошо видно на вакансиях программистов: поднимаешь зарплату и соискатели гастарбайтеры тебе сообщают что готовы изучить технологии которые тебе нужны, за твой счет, и переехать из своих мухосрансков, если им оплатят релокацию. Однако местных вменяемых кадров по прежнему не видно - почему так? Объясните

Ответить

Гордон Фримэн

Михаил
0

Там где я работаю почти все местные, или граждане (удаленка из регионов). Есть граждане из соседней рускоговорящей страны, но у них квалификация высокая, и получают они не меньше местных.  Не знаю о чем вы говорите. Вот у программистов как раз такой проблемы нет.

Ответить

Илья М

Гордон
0

это пожалуйста. Просто на черновую работу не факт что кто-то придет даже при поднятой ЗП (не в разы же вы ее подымете). Потому что непрестижно, вот еще, полы и посуду драить :)

Ответить

Гордон Фримэн

Илья
1

А почему не в разы? Что мешает поднять в разы? Почему работу делят на черновую и престижную? Если работа несет психологическую нагрузку (пацаны не поймут) то нужно доплачивать.

Ответить

Михаил

Гордон
0

Почему работу делят на черновую и престижную?

- потому что болтать, не мешки ворочать. Сколько бы за подъем мешков ни платили.

Ответить

Илья М

Гордон
0

Почему работу делят на черновую и престижную?

Потому что психология, социальное давление среды и всё такое.
Это в СССР насаждали идею о почетности любого труда, да и то толком не вышло.
Вы много рязанских рож видели среди доставщиков в прошлом году?
Меж тем там на шестидневке если работать, то можно было зарабатывать сто штук/мес вполне.
А почему не в разы? Что мешает поднять в разы?

Мешает поднять "в разы" экономика. Пока есть желающие закрывать вакансию посудомойки за 30-40 - такая ЗП и будет.

Ответить

Михаил Качалов

Гордон
0

Не верю!

- сами то где трудитесь? Асфальт укладываете или полы моете?

Ответить

Гордон Фримэн

Михаил
0

Код пишу, но если будут столько же платить за мойку посуды, то пойду мыть посуду, по крайней мере точно подумаю об этом!

Ответить

Денис Демидов

Гордон
1

Даже если работы больше чем рабочих, не нужно гастеров пускать, так как это подхлестнет автоматизацию труда и рост производительности как следствие.
Гастеров нужно пускать только квалифицированных, которые способны увеличить производительность труда - главный источник благосостояния. 

Ответить

Гордон Фримэн

Денис
1

Вот это пральна!

Ответить

Илья М

Денис
0

что автоматизируют? мытье полов и резку овощей? где на планете такое сделали массово уже? :)

Ответить

Денис Демидов

Илья
0

Автоматизировать можно много чего, начиная от уборки, когда профессиональным оборудованием мойка идет много быстрее (можно вынести на аутсорс), заканчивая конвеерным подходом, те же овощи уже порезанные вполне может доставить специализированный поставщик. 
Но дело даже не в автоматизации конкретного кафе, дело в увеличение спроса на рабочую силу и как следствие повышение зарплат, повышенные зарплаты создают спрос в других секторах, где автоматизации может быть намного больше.
В экономике мы все друг от друга зависим, это лишь кажется, что нищий официант или таксист приносит вам экономию. 

Ответить

Сердечный бас

11

Дурачки, почему нельзя платить русским в 3 раза больше и пойдут все толпой работать? Всего-то надо не покупать себе новый инфинити

Ответить

Termit Development

Сердечный
–9

Потому что русский работать не хочет!
Ему нужно что-то эфемерное, чтобы не работать, но типа что-то делать и получать в три раза больше.. А мыть котлы и жирные противни, грузить и чистить овощи, отмывать кухню каждую смену, это не для русских, у них видите ли кость белая!
Кто не согласен - приезжайте! Обеспечу проверку по факту!

Ответить

Изя Слоу

Termit
21

Ох уж эти ленивые русские, не желающие трудиться за троих, а получать за одного, да-да.

Ответить

Nikitinz

Изя
20

Ленивые русские ещё без официального оформления не хотят работать. А уважаемые люди из Узбекистана и Таджикистана не размениваются на такие мелочи)

Ответить

Гордон Фримэн

Termit
8

Плати нормально и люди будут работать. 

Ответить

Изя Слоу

Гордон
8

На самом деле просто платить больше - недостаточно, нужно еще работника не держать за говно бесправное.

Ответить

Гордон Фримэн

Изя
1

Это должно быть по дефолту.

Ответить

Василий

Termit
7

Интересно почему работателям нужны именно мигранты? В России много других национальностей проживает. Может дело не в национальности, а в том, том что нужны практически рабы, которые живут зачастую в десятером в однушке. И ещё момент, как только мигрант осваивает язык и получает гражданство он вдруг становится русским который не хочет мыть котлы за 20 тысяч. Просто нормальная жизнь в России и такая зп не совместимы это понятно любому.

Ответить

Дмитрий

Василий
2

Да ладно, мигранты это нифига не дёшево. Вон жалуются, что на уборку урожая мигранты заряжают 3-5 тыс в сутки, а столько платить не хотят и сокрушаются, что мигрант уже не тот пошел. 

Ответить

Василий

Дмитрий
3

Поэтому им новые и нужны. 

Ответить

Дмитрий

Василий
2

Так новому нужно билеты (нынче дорого), патент и ещё что то заработать. И узбеки научившиеся пользоваться калькулятором не видят смысла ехать чисто ради съездить. 

Ответить

Termit

Василий
1

Всегда есть низкоквалифицированные сферы деятельности, как правило их занимают граждане с низкой квалификацией либо не имеющие статус для более высокой должности. Приехав в те же штаты, почти любой человек, без протекции, находит работу именно на кухне, либо автосервисе...

Ответить

Василий

Termit
2

А ещё в штатах было рабство, а в России крепостное право. У меня ощущение, что поехавшие хапуги мечтают вернуть то время. А моё мнение если не можешь создать бизнес с нормальной оплатой труда и хорошими условиями. То тебе не мигрантов надо. А закрывать лавочку и идти самому мыть котлы. 

Ответить

Александр

Василий
2

Не, им нужны идейные. Но вот незадача, идеи на кассе не принимают.

Ответить

Termit

Василий
0

Почему русский человек не идёт работать на общестроительные работы? Почему не идёт работать на кухню? Почему не идёт работать на производство? Все метят в менеджеры, агенты, СММщики, юристы и ещё куда-то не получая нормального образования, не стремясь стать специалистом в своей сфере, и хотят просто быть на рабочем месте, постоянно брюзжать на "обнаглевшее начальство/руководство" и на низкую зарплату!
Вписался в данную ветку не как ресторатор, а как строитель, но меня приписали к ресторатор почему-то), хотя я задавал схожие во всех сферах вопросы! Но в любом случае, у меня своя компания, свой штат, ФОТ, налоги и проблемы с кадрами аналогичные! Наши "божественные" россияне работать НЕ ХОТЯТ! вот хоть ты тресни! Либо бухают, либо им всегда мало/тяжело/далеко ехать/и т.д. с первого дня, даже не попробовав, что говорит об абсолютной незаинтересованности граждан!

Ответить

Василий

Termit
3

Вы русофоб? Десятки миллионов  русских людей работают на самых разных должностях на самых разных специальностях. Если они у вас не работают может все таки проблема не в русских? Вон НЛМК в Липецке тяжёлая работа, не самые лучшие условия труда, но соцпакет все официально, когда проезжаю в конце рабочего дня масса русских выходит с предприятия. 

Ответить

Ян Зовём

Termit
0

Строитель говорите. А какая доля ФОТ в строительстве. И с какой скоростью растёт цена на недвижимость?

А то помню в 2000-х, годовой рост цены на недвижимость в Москве перекрывал двукратный рост зарплаты. 

Но тогда московские  строители тоже ныли, что без иностранцев  никак нельзя.  

Ответить

Вадим Моржик

Termit
0

опыт Калининграда говорит о том, что не нужны никакие мигранты

Ответить

Сердечный бас

Termit
5

ты совсем того? ты предлагаешь "мыть котлы и жирные противни, грузить и чистить овощи, отмывать кухню каждую смену" а платить сколько будешь? за одного? вот и проблемы. Люди не дурачки, выполнять 5 работ за одну зп

Ответить

Termit

Сердечн…
–3

Это основные виды работ, которые выполняют трудовые мигранты, мойщик посуды не один котёл моет весь день, но его задача - мыть! Щелочным раствором, горячей водой, целый день и каждый день!

Ответить

Александр

Termit
6

Мойщик посуды - как понятно из названия, моет посуду. В его должностные обязанности не входит грузить и чистить овощи, как минимум.

Ответить

Сердечный бас

Termit
3

Работодатели совсем обнаглели, с чего мойщик котла должен грузить овощи или убираться ? Платите за грузчики и дворника. Хаха , конечно нет , лучше нанять узбека за 40к и пусть Все делает , да ?)

Ответить

Termit

Сердечн…
–2

Есть и грузчики и мойщики и заготовщики, выбор большой!

Ответить

Андрей Костяков

Termit
6

Простите, а как русскому купить еды, заплатить за квартиру, одеть ребёнка и жену на минимальную нищенскую зарплату, которую хотят платить "эффективные" менеджеры? Это гастарбайтер может вернуться домой, где всё дешевле, где свой огород и свой скот. 

Ответить

Andrew Stepanov

Андрей
0

Гастарбайтеры с семьями уже тут живут (по 3-4 ребенка) и на все у них хватает. Запросы просто у них поменьше.

Ответить

Маджид Гаджиев

Termit
5

Даже я тебе поставлю дизлайк, пёс. 

Ответить

Termit

Маджид
0

Пёс ты! Собака сутулая! Кто тебе право дал людей обзывать?

Ответить

Сердечный бас

Termit
4

А кто дал вам право мало платить русскому, горе работодатель? Любите развивать клоповник? Может еще террористов поддерживаете? Ну-ка адрес конторы, пару заявок в органы на проверку направить

Ответить

Termit

Сердечн…
0

А с чего вы взяли что платят мало? И что работники не официально трудоустроены?

Ответить

Сердечный бас

Termit
2

Ну-ка, какая ставка у мойщика, какая индексация ежегодная по коллективному договору?

Ответить

Вадим Моржик

Termit
0

у меня, например, полное право называть уродами всяких уродов .

Ответить

Александр Печерских

Termit
1

И ты готов платить приехавшему в три раза больше?

Ответить

Termit

Алексан…
–2

В три раза больше чего?
Средняя зп рабочего кухни в ресторане в Москве 40-50, плюс бесплатное питание трёхразовое. 150к для рабочего с голубыми глазами - объективно много

Ответить

Сердечный бас

Termit
3

А налоги все платишь за узбека ?)

Ответить

Termit

Сердечн…
1

Поверьте, дешевле заплатить налоги, чем штрафы за организацию нелегальной миграции и неуплату налогов с закрытием ресторана и постоянными рейдами

Ответить

Гордон Фримэн

Termit
2

Это очень хорошо и правильно. Только штрафы нужно повысить, чтобы даже в мыслях не было.

Ответить

Termit

Гордон
0

Так и так 500 000 - 800 000 за человека)

Ответить

Александр

Termit
2

В три раза больше - было сказано в родительском комментарии ветки, на который ты ответил. Но пусть даже не в три раза. Больше приехавшему ты платить готов?

Ответить

Termit Development

Termit
–4

Оленька, минусы тоже оценка, но приезжайте поработать на кухню пожалуйста!)

Ответить

Masha Kovalyova

Сердечный
3

Работать-то они будут, только все клиенты внезапно уйдут в соседнее заведение с мигрантами и ценами в два раза ниже.

Ответить

Гордон Фримэн

Masha
8

Контролирующие органы не должны позволять существовать соседнему заведению с рабочими-гастерами.

Ответить

Masha Kovalyova

Гордон
1

Поподробнее, пожалуйста. Какие именно контролирующие органы: СД или Гестапо?

Ответить

Гордон Фримэн

Masha
0

Могут сразу вместе или по очереди, не важно.

Ответить

Илья М

Гордон
0

если гастеры с патентами, то с чего бы вдруг его закрывать?

Ответить

Сердечный бас

Masha
2

Почему? ЗАчем поднимать цены, если просто надо не покупать инфинити?

Ответить

Иннокентий

Сердечн…
6

Какие нахрен инфинити? Откройте заведение и узнаете, какое там инфинити. Мы продвигаем пару едален, знаем какая там экономика.

И ещё момент. Вы просто ахренеете ту же мойщицу нанимать. Просто ахренеете за любые деньги.

Ответить

Гордон Фримэн

Иннокен…
1

Автоматизируйте мойку посуды, вкладывайте в технологии.

Ответить

Иннокентий

Гордон
1

У тебя столовая здесь и сейчас. Просадка по выручке всё ещё заметна и не восстановилась. Посуду надо мыть сейчас. Что оптимизировать? Бизнес закрывать и людей разгонять? Сами бы разогнали?

Базарите про че не знаете. Там проблема в найме катастрофическая.

Ответить

Гордон Фримэн

Иннокен…
2

Шта? Проблема с наймом? Дефицит на рынке труда? Увеличивай зарплату, так все делают!

Ответить

Иннокентий

Гордон
–1

Иди и увеличивай. И посмотришь, че будет. Вы с такими людьми общались, кто мойщицами идет? 

Ответить

Сердечный

Иннокен…
2

Так платите не 20к, а 70 и пойдут мыть посуду? Кто вы такие, чтобы унижать такими ставками людей? Совсем за рабов держите? Поэтому и гниет бизнес.

Ответить

Иннокентий

Сердечн…
0

Откуда у вас 20к или 70к?

Вы в теме или побазарить сюда залетели?

Ответить

Сердечный

Иннокен…
2

Сколько платишь мойщице? Или стыдно сказать? Слабо x2 сделать или лучше запустить в страну узбечку , лишь бы себе в карман положить побольше?

Ответить

Александр

Сердечн…
1

Само собой лучше. Это ведь его карман. А на остальное похуй.

Ответить

Гордон

Иннокен…
0

Будут больше соискателей, чего тут смотреть. Это аксиома.

Ответить

Иннокентий

Гордон
2

Хуиома. На словах всё красиво, а на деле иди и найми мойщицу, чтобы после первой зарплаты вышла трезвая, потом базарь.

Думаешь не пытаются повышать зп - пытаются, толку ноль.
Узбечка херачит, пенсионерка советской закалки херачит, молодежь - первая зп и в запой.

Проблема этого ресурса, что дохрена народа высказывают своё мнение о том, о чем даже не представляет.

Ты встань на кухню на день и потом базарь, умник.

Ответить

Гордон

Иннокен…
4

Вот ты глупый, поднимай ЗП не на 500 рублей а на 30к, тогда получишь адекватных работников. Значит столько стоит такая работа. Хватит крахоборствовать и обманывать пенсионерок. Надеюсь тебя за узбечку штрафанут.

Ответить

Иннокентий

Гордон
0

Обзываться не надо, можно ответить за слова.
Пойди и залезь на кухню, подними зп на 30к и посмотри, че у тебя будет на кухне. И тогда сюда базарить залетай.

Ответить

Termit

Иннокен…
0

Поддерживаю, коллега! Большинство местных диванников никогда не пытались свести на бумажке даже домашние траты, кредиты свои и коммунальные платежи для обозрения общей картины происходящего, говорить про экономику предприятия не являясь владельцем онного вообще бессмысленно, но врождённый эксперт в каждом просит высказаться))

Ответить

Sergey K

Masha
2

а что, если нет?

Ответить

Олег Саенов

Sergey
2

ну так откройте кафе и наймите туда людей из Монако посуду мыть, раз вы такой экономический гений. будете процветать

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Дмитрий Цветков

Masha
0

Да, именно так.

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Nikitinz

Сердечный
2

Если в одном месте прибыло (на Инфинити), то в другом месте убыло (хватает денег только на ребят с Узбекистана и Таджикистана). Совсем не дурачки))

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Олег Саенов

Сердечный
1

Вот ваш бургер и кофе, с вас 4000 рублей

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Изя Слоу

Олег
2

Как же едят бургеры в регионах, где почти нет мигрантов?

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Nikitinz

Изя
0

Там, где почти нет мигрантов, своим гражданам платят, как мигрантам. К сожалению.

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Александр

Nikitinz
1

В Японии, например?

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Nikitinz

Алексан…
0

В регионах, где почти нет мигрантов, своим гражданам платят, как мигрантам. К сожалению. Но лучше бы как в Японии) Поддерживаю!

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Гордон Фримэн

Олег
2

Нафиг с рынка таких бизнесменов, которые не могут наладить процессы так, чтобы и на зарплату хватало и чтобы бургер стоил не 4к.

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Дмитрий Цветков

Сердечный
0

О, да, владельцы кафешек - это новые же синьоры 

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Поджог Сараев

Сердечный
0

Всего-то надо не покупать себе новый инфинити

Если бизнес будет приносить деньги, сравнимые с работой на дядю, то нафиг он нужен? С нынешним-то количеством уголовных статей.

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Хозяин

7

20–90%?

Вижу хорошо знает ситуацию.

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Животный динозавр

Хозяин
13

Не удивлюсь, если проведут дополнительные исследования и выяснят, что 0-100%

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Непростой нос

8

Моя хотеть ашельбе кешельме патент работать получить до

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Андрей Петров

8

Лет через пять начнут мигрантов из ЦАР и Афганистана завозить, только бы не платить выше сакральных 30 тысяч

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Григорий Догонин

5

В Москве мало дурачков за 20к работать.
В мореманию больше ни ногой, очень жадный владелец.

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Sergei Timofeyev

Григорий
2

На чём он на вас сэкономил?

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Denis Swift

4

Дружба народов во всей красе. А то, что уровень преступности растет, благодаря улыбчивым специалистам, никого не беспокоит. Я молчу о драках в МСК недавних между ценными кадрами.

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M S

Denis
1

"дружбу народов" скоро увидим, когда их количество ещё вырастет

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Vadim Semenov ‏⚡☟

1

предлагаю бойкотировать заведения, где работают мигранты, движение "ем и бухаю только у славян"

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Олег Саенов

Vadim
8

Славян, ты заебал бухать, иди работай уже

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Vadim Semenov ‏⚡☟

Олег
1

на работу не берут 😢

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Александр Печерских

Vadim
7

Заведений, где их нет - и не найдешь почти.
А вообще, голосовать деньгами - вполне решение.
Я, например, принципиально не хожу повторно туда, где "сломался" терминал.

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