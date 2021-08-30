McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдак» Статьи редакции
Компания хочет зарегистрировать сленговое название ресторанов в разных написаниях.
- Американская McDonald's Corporation подала заявку на регистрацию товарных знаков «Макдак» и McDAK «в соответствии с планами по защите бренда», рассказали РБК в пресс-службе компании в России.
- В июне McDonald's запатентовала товарный знак «Макдоналдс» на черном и полосатом коричневом фоне. В России запатентованы знаки «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и корпоративного образовательного центра «Университет Гамбургерологии», сообщает издание.
- В России запрещено использовать зарегистрированные товарные знаки и похожие на них для других товаров без разрешения правообладателя. В марте Пермское управление ФАС возбудило дело против сети кафе «Wаурма» из-за использования товарного знака McDonald's — перевёрнутой буквы «М», похожей на логотип компании.
Сбер, Макдак... что дальше?
Мыло, Яша, Тинёк ...
Мыло уже стало вк
Давно пора было. Петрозаводск, 2009.
Кто там правообладатель Утиных историй?
Дисней? Успехов, чо)
Ушел регистрировал ТМ «Брукинг» на всякий случай.
25 августа вступают в силу изменения в действующее законодательство, упрощающие государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Компания хочет зарегистрировать сленговое название ресторанов в разных написаниях.
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