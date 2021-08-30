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Еда
Маша Цепелева

McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдак» Статьи редакции

Компания хочет зарегистрировать сленговое название ресторанов в разных написаниях.

  • Американская McDonald's Corporation подала заявку на регистрацию товарных знаков «Макдак» и McDAK «в соответствии с планами по защите бренда», рассказали РБК в пресс-службе компании в России.
  • В июне McDonald's запатентовала товарный знак «Макдоналдс» на черном и полосатом коричневом фоне. В России запатентованы знаки «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и корпоративного образовательного центра «Университет Гамбургерологии», сообщает издание.
  • В России запрещено использовать зарегистрированные товарные знаки и похожие на них для других товаров без разрешения правообладателя. В марте Пермское управление ФАС возбудило дело против сети кафе «Wаурма» из-за использования товарного знака McDonald's — перевёрнутой буквы «М», похожей на логотип компании.

#новость #mcdonalds

1847 просмотров
28 28 комментариев
9
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28 комментариев
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Valentin Dombrovsky

17

И МакКряк бы ещё. 

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Игнат Смирнов

5

Сбер, Макдак... что дальше? 

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Gero In

Игнат
16

Тинёк 

Ответить

Johnny Vorony

Игнат
4

Мыло, Яша, Тинёк ...

Ответить

Игнат Смирнов

Johnny
5

Мыло уже стало вк

Ответить

Johnny Vorony

Игнат
2

Телега, Яблоко, Ведроид

Ответить

KSA

Игнат
0

Вконтакт Ру Груп?
ВРГ у ворот?

Ответить

Ivan Berdasov

Игнат
1

Дальше только электролиты

Ответить

Кека Пека

Игнат
1

флекс кекс пекс

Ответить

Alex Mont

Игнат
1

"Муд..к" запатентуют и тут же подадут на них в суд.

На всех.

Ответить

Амбиент Музыкантов

8

Прости нас, Скрудж, мы всё проебали.

Ответить

Яков Большун

7

Давно пора было. Петрозаводск, 2009.

Ответить

Ivan Zamorev

Яков
0

Макдак им теперь будет от юристов

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Накидаю ещё идей

Ответить

Артём Вечера

2

МакСрак тоже

Ответить

Михаил Сизов

1

Кто там правообладатель Утиных историй?
Дисней? Успехов, чо)

Ответить

Горячий Артем

Михаил
0

Разные сферы. Так можно

Ответить

Alex Mont

Михаил
0

У них McDuck, не подкопаешься. Впрочем дисней щас злобные, один провал за другим, могут эту тему и пропедалировать, денюжки нужны.

Ответить

KSA

Alex
0

Только сейчас понял, что утка-банкир был эмигрантом из Шотландии.

Ответить

Ivan Zamorev

Михаил
0

Вы не понимаете, это другое)

Ответить

Уличный микроскоп

1

McDAK

Ответить

Александр Никитин

0

Ушел регистрировал ТМ «Брукинг» на всякий случай.

Ответить

Artem Nedorezov

Александр
1

скорее, нужно регить ТМ "БэКа"

Ответить

Victor Buzin

0

Броско и по-народному

Ответить

Andre Macareno

0

Ваганыч напрягся

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Anton Ivanov

0

и это не "Панорама"

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Renat Badgiev

0

А как же Мачка? Пусть срочно патентуют

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Black Jack

0

Российский общепит в глазах Макдака.

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Читать все 28 комментариев
NPLaw
Упростили создание юридического лица или ИП

25 августа вступают в силу изменения в действующее законодательство, упрощающие государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

2 2 комментария
0
Еда
Маша Цепелева
McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдак» Статьи редакции

Компания хочет зарегистрировать сленговое название ресторанов в разных написаниях.

28 28 комментариев
9
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