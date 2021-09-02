Урок 2 — Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)

Индивидуальный Инвестиционный Счёт (или ИИС) — это государственная программа, которая позволяет получить 13% от суммы, вложенной за год, или освободить свой доход с этого счёта от уплаты налога. Есть и ограничения, о которых мы тоже расскажем.