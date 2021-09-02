Производитель растительного сыра Stockeld Dreamery привлёк $20 млн Статьи редакции
Инвестиции направят на разработки и выход в другие страны.
- Шведский стартап Stockeld Dreamery производит растительный сыр из гороха, бобов фава и ароматизатора путём ферментации, пишет TechCrunch.
- Ведущими инвесторами раунда стали Astanor Ventures и Northzone. Инвестиции позволят стартапу сосредоточиться на разработках, открыть пилотный завод и переехать в новый офис в Стокгольме. Кроме того, Stockeld Dreamery планирует выйти за пределы Швеции и запуститься в США.
- Stockeld Dreamery запустили в 2019 году Сорош Таваколи и Аня Лейснер. Стартап представил свой первый продукт Stockeld Chunk в мае 2021 года — это сыр, похожий на сыр фета.
- По данным Crunchbase, без последнего раунда финансирования Stockeld Dreamery привлёк €3,3 млн.
- Также издание The Wired внесло Stockeld Dreamery в список главных стартапов 2021 года.
У нас в каждом магазине растительный сыр
Поздравляем. Когда из навоза будет сыр?
Водку из говна можно делать дрожи в деревенский сортир кидаешь и вуаля ;) правда амбре не очень ;) но это поправимо... Миллионов за 25 долларов
Коллеги, неужели я один знаю что означает "целевая аудитория" ?
Стартаперы на сайте VC будут хмыкать и смеяться, а московские и киевские любители смузи будут в восторге!
Шведы порожняк не гонят ! (с)
"переехать в новый офис в Стокгольме" я думаю у них это первым пунктом стоит... А завод ну как-нибудь построят на остатки
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