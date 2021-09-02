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Еда
Евгения Евсеева

Производитель растительного сыра Stockeld Dreamery привлёк $20 млн Статьи редакции

Инвестиции направят на разработки и выход в другие страны.

  • Шведский стартап Stockeld Dreamery производит растительный сыр из гороха, бобов фава и ароматизатора путём ферментации, пишет TechCrunch.
  • Ведущими инвесторами раунда стали Astanor Ventures и Northzone. Инвестиции позволят стартапу сосредоточиться на разработках, открыть пилотный завод и переехать в новый офис в Стокгольме. Кроме того, Stockeld Dreamery планирует выйти за пределы Швеции и запуститься в США.
  • Stockeld Dreamery запустили в 2019 году Сорош Таваколи и Аня Лейснер. Стартап представил свой первый продукт Stockeld Chunk в мае 2021 года — это сыр, похожий на сыр фета.
  • По данным Crunchbase, без последнего раунда финансирования Stockeld Dreamery привлёк €3,3 млн.
  • Также издание The Wired внесло Stockeld Dreamery в список главных стартапов 2021 года.

#новость #стартапы #инвестиции

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Михаил Похеров

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У нас в каждом магазине растительный сыр 

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Covid 19

Михаил
0

Пальмовое масло господина Володина...

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Уважаемый Пользователь

4

Поздравляем. Когда из навоза будет сыр?

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Oleg Zhuravlev

Уважаемый
0

Водку из говна можно делать дрожи в деревенский сортир кидаешь и вуаля ;) правда амбре не очень ;) но это поправимо... Миллионов за 25 долларов

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Лев Щенин

1

Коллеги, неужели я один знаю что означает "целевая аудитория" ?
Стартаперы на сайте VC будут хмыкать и смеяться, а московские и киевские любители смузи будут в восторге!
Шведы порожняк не гонят ! (с)

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Ar AbduRashid

Лев
0

Да, они порожняк делают )

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Михаил Синицын

0

Поздравляем ) когда IPO ?

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Alexander Mitryashkin

0

"переехать в новый офис в Стокгольме" я думаю у них это первым пунктом стоит... А завод ну как-нибудь построят на остатки

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