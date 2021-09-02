Адвокаты Тимура Рохлина, непубличного инвестора стартапа, отрицают обвинения.

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Прокуратура немецкого города Бамберг начала расследование дела об использовании псевдо-инвестиционных площадок для мошенничества, пишет издание «Новое время» со ссылкой на dev.ua. Сайт последнего второй день подвергается DDoS-атаке, сообщила редакция.

Среди подозреваемых в причастности к мошенничеству правоохранители называют в том числе Тимура Рохлина, инвестора украинского стартапа Rocket (до 2021 года — Raketa). Основанный в 2018 году сервис доставки еды работает больше чем в 25 городах, а также Нидерландах и на Кипре. По собственным оценкам, он занимает 35-40% рынка Украины.

Рохлин спас Rocket от «попадания на кладбище стартапов», писал местный Forbes в апреле 2021 года. По данным издания, он выкупил проект у сервиса коллективных скидок Pokupon в 2019 году. У основателей стартапа Станислава Дмитрика и Алексея Юхимчука осталась по 7%.

Что известно о деле

В конце марта 2021 года Генпрокуратура взяла под стражу двух киевлян, которых подозревали в причастности к междуродной мошеннической схеме, пишет издание. Это расследование начали с подачи прокуратуры немецкого города Бамберг.

Следствие считает, что организованная группа граждан Украины и других стран в 2017-2020 годы выманивала у европейцев деньги. Она якобы предлагала инвестировать в иностранную валюту, криптовалюту, ценные бумаги и другие активы через специальные сайты вроде Tradecapita и Fibonetix.

Как пишет издание, когда инвесторы хотели вывести деньги, мошенники требовали заплатить комиссию в 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а средства присваивали мошенники, указывает издание.

Оборот мошеннической схемы мог составлять от €8 млн до €10 млн в месяц, считает украинское следствие. Во время обысков на Украине у подозреваемых изъяли документы и несколько автомобилей.

Кто есть кто в схеме

Издание связало с участниками схемы некоего Игоря Козленко, дело которого упомянула в одном из постов в Facebook юридическая компания Miller.

После этого супруга Козленко опубликовала в соцсети скриншот запроса прокуратуры Бамберга о проведении расследования. В списке подозреваемых нет фамилии Козеленко, но есть Тимур Рохлин.

Супруга Козленко и представители Miller отказались от комментариев. В прокуратуре Бамберга заявили изданию, что пока не могут разглашать информацию.

В конце 2020 года были арестованы несколько компаний, связанных с Рохлиным, указывает издание. На сентябрь 2021-го с некоторых активов адвокаты смогли снять арест. Учредитель одной из арестованных компаний — британская RIJV Holdings ltd, она же — учредитель «Хоумленд Юкрейн».

Последняя, по данным dev.ua, ранее значилась учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери». Теперь сервис контролирует кипрская Тисеа Фреш Фуд Лтд, при этом бенефициар остался тот же — Игорь Рохлин, отец Тимура Рохлина.

По версии следствия, на счета RIJV Holdings ltd было перечислено €10,8 млн дохода от британской компании Remini Consulting, пишет издание со ссылкой на данные украинского следствия. На счета самой Remini Consulting в 2018-2020 годы поступило €35,9 млн якобы от преступной деятельности, пишет издание.

Что ответили в Rocket и представители Рохлина

Адвокаты Тимура Рохлина заявили изданию, что он не хочет публичности во время досудебного разбирательства и передачи материалов следствия в суд, если он состоится. По их словам, средства и активы их клиента из материалов дела получены легально.

Партнёры Рохлина по Rocket Станислав Дмитрик и Алексей Юхимчук не комментируют расследование, указывает издание.

В самом сервисе заявили, что не комментирует события, которые касаются третьих лиц — клиентов, инвесторов и их родственников. В компании добавили, что не получали запросов от правоохранительных органов Украины или других стран, но готовы к сотрудничеству.