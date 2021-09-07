Impossible Foods выпустила наггетсы из растительного мяса в США Статьи редакции
Замороженные наггетсы можно купить в магазине, готовые — в нескольких ресторанах.
- Наггетсы от Impossible Foods будут доступны в ряде ресторанов, в том числе в Fuku в Нью-Йорке и в Crossroads Kitchen в Лос-Анджелесе, пишет Axios.
- К концу сентября 2021 года они появятся в магазинах Walmart, Kroger, Albertsons, Giant в США. Примерная стоимость за 20 штук — $7,99 (585 рублей). Наггетсы делают из сои, но в них нет растительного гема, который содержится в искусственных котлетах Impossible Foods, пишет CNBC.
- В июле 2021 года растительный аналог куриных наггетсов представил также Beyond Meat.
- Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продаёт в 20 тысячах магазинах. В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе.
- В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе, а в в 2021 — над аналогом коровьего молока.
Может потом ещё аналоговую бабу придумают? А, стоп...
Аналоговая уже есть и цифровая то-же 🤣
Из растительного сырья.
Из растительного фарша.
Из растительной жижи.
Мясо - это все таки мясо полученное или выращенное из животных клеток.
Интересно, как они по вкусу будут? Сильно большое отличие от мясных?
impossible бургеры и фарш достаточно близки по вкусу к обычным бургерам, beyond meat далеки по вкусу. Собственно, сейчас, когда захочу бургер или котлет, то беру Impossible, от обычной говядины отказался. В каком-то смысле мне этот вкус/текстура/консистенция больше нравятся, чем в обычном мясе, поэтому переходить было легко + меньше влиять на окружающую среду.
В Лондоне давно есть места с растительными наггетсами, под пиво норм. Все равно там основной вкус дает кляр и специи.
А где обратный тренд?
Представляю заголовки - "Crazy Foods выпустила помидоры из говядины и крупу из филе индейки".
Классно 👍 а кому не нравится может и не покупать. Я люблю мясо, но и такой вид продукта тоже достоин внимания - купил бы
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Перевод закадровый.