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Еда
Евгения Евсеева

Impossible Foods выпустила наггетсы из растительного мяса в США Статьи редакции

Замороженные наггетсы можно купить в магазине, готовые — в нескольких ресторанах.

  • Наггетсы от Impossible Foods будут доступны в ряде ресторанов, в том числе в Fuku в Нью-Йорке и в Crossroads Kitchen в Лос-Анджелесе, пишет Axios.
  • К концу сентября 2021 года они появятся в магазинах Walmart, Kroger, Albertsons, Giant в США. Примерная стоимость за 20 штук — $7,99 (585 рублей). Наггетсы делают из сои, но в них нет растительного гема, который содержится в искусственных котлетах Impossible Foods, пишет CNBC.
  • В июле 2021 года растительный аналог куриных наггетсов представил также Beyond Meat.
  • Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продаёт в 20 тысячах магазинах. В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе.
  • В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе, а в в 2021 — над аналогом коровьего молока.
Готовые наггетсы в ресторане Fuku Katelyn Perry/Impossible Foods

#новость #impossiblefoods

970 просмотров
18 18 комментариев
8
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18 комментариев
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Lorne Malvo

2

Может потом ещё аналоговую бабу придумают? А, стоп...

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Илья Владимирович

Lorne
3

Аналоговая уже есть и цифровая то-же 🤣

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Павел Морозов

Илья
0

Механическую🤣🤣🤣

Ответить

Юрий Белкин

Lorne
0

Травяную 

Ответить

Стас Иванов

2

Теперь наггетсы в фаст-фуде будут делать из мяса, а не из дерьма))

Ответить

Mike Raitsyn

2

Из растительного сырья.
Из растительного фарша.
Из растительной жижи. 

Мясо - это все таки мясо полученное или выращенное из животных клеток. 

Ответить

Тома Весёлая

1

Интересно, как они по вкусу будут? Сильно большое отличие от мясных?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Тома
2

impossible бургеры и фарш достаточно близки по вкусу к обычным бургерам, beyond meat далеки по вкусу. Собственно, сейчас, когда захочу бургер или котлет, то беру Impossible, от обычной говядины отказался. В каком-то смысле мне этот вкус/текстура/консистенция больше нравятся, чем в обычном мясе, поэтому переходить было легко + меньше влиять на окружающую среду.

Ответить

Mike Raitsyn

Тома
1

В Лондоне давно есть места с растительными наггетсами, под пиво норм. Все равно там основной вкус дает кляр и специи. 

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Юрий Белкин

Тома
0

Веганские наггетсы о вкусом мяса 

Ответить

Vlad Zloy

1

А где обратный тренд?
Представляю заголовки - "Crazy Foods выпустила помидоры из говядины и крупу из филе индейки".

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John Fima

0

Классно 👍 а кому не нравится может и не покупать. Я люблю мясо, но и такой вид продукта тоже достоин внимания - купил бы 

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Комментарий удален

Петя Иванов

0

Жду, когда сделают стартап по производству мясной растительности...

Ответить

Клинический жар

0

Своего покупателя найдёт , но сочный стейк 🥩  вкуснее 

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Александр Милл

0

https://eree.ru

eree.ru
eree.ru
eree.ru
Ответить

Alice B

0

Из дрожжей и воды, ну и дрянь. Только веганы могут это жевать.

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Andrey Andreev

0

Наггетсы из говна. Спасибо, ешьте сами

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Dmitriy Lobanov

0

Ещё чуть чуть и они дойдут до уровня наших мясокомбинатов и изобретут колбасу

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