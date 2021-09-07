«Тинькофф.Мобайл» ограничил скорость интернета и доступы к ресурсам из-за им же предоставленных безлимитных сервисов

Ситуация: есть дом в селе, где стоит 4G-модем, он же роутер и раздает Wi-fi. Туда вставлена сим-карта Тинькофф Мобайл с 25 Гб интернета + безлимитные сервисы (видео, соцсети, мессенджеры). Поскольку пользуются интернетом в основном пожилые люди + ребенок, то из основного трафика 25 Гб тратиться ежемесячно не более 5%, однако ребенок смотрит на…