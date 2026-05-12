Японский производитель чипсов Calbee сменит цвета упаковки на чёрный и белый из-за дефицита сырья для красок — он возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Вслед за ним так могут поступить и другие местные производители, пишут японские СМИ. Причина — перебои с поставками нафты, сырья для производства красок и смол, дефицит которого возник из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, пишет Yomiuri.По данным телеканала TV Asahi, постепенная замена упаковки начнётся с 25 мая 2026 года и затронет 14 основных продуктов компании, включая чипсы Lightly Salted, Consommé Punch и креветочные снеки Kappa Ebise.Заменять упаковку будут по мере распродажи цветной версии. Изменения касаются только внешнего вида.Около 40% импорта нафты в Японию обеспечивают поставщики из стран Ближнего Востока, остальное получают при внутренней переработке нефтепродуктов. При этом общая зависимость государства от поставок ближневосточной нефти — 90%. На нехватку упаковки и сырья для её производства жалуется почти половина японских компаний.Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года — он, а в частности, блокада Ормузского пролива, серьёзно нарушил цепочки поставок и привел к резкому росту цен на нефть и другое сырьё.Евгения Евсеева