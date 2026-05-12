«Вкусвилл» закрыл пиццерию «Rимляне» в центре Москвы — формат тестировали два года

Ритейлер говорит, что «команда ушла в глубинную проработку и пересборку проекта».Источник: Telegram-канал «Rимляне»Внимание на закрытие торговой точки обратил канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». В «Яндекс Картах» указано, что заведение на Неглинной улице в Москве больше не работает, пишет Shopper's. Последний пост в Telegram-канале пиццерии размещён 31 декабря 2025-го.Во «Вкусвилле» сообщили изданию, что пиццерия работала в тестовом режиме «для поиска идеального формата, ассортимента и концепции». Тесты приостановили «по ряду причин, в том числе в связи с выбранными ранее локациями». Но в двух районах Москвы можно оформить онлайн-доставку ассортимента «Rимлян».«Вкусвилл» запустил пиццерию на Неглинной улице весной 2024 года. Судя по Telegram-каналу проекта, там подавали пиццу по кусочкам, пасту, салаты, лимонады, вино и другое.Это не первый гастропроект ритейлера. Например, с лета 2024 года он тестировал придорожные кафе «Бодрю» вместе с владивостокской сетью автокафе Coffee Machine. Весной 2025-го ритейлер их закрыл, а в начале 2026-го перезапустил формат под новым названием — «Вкусвилл в пути».#новости #вкусвилл