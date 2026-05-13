Суд в Германии счёл введением в заблуждение уменьшение веса шоколадок Milka без существенного изменения упаковки

Производителю следовало более явно проинформировать потребителей, решил суд.Источник: BBCУправление по защите прав потребителей Гамбурга обвинило Mondelez (бренды Alpen Gold, Barni, Oreo и другие) в обмане покупателей, когда компания уменьшила вес шоколадок Milka со 100 г до 90 г в начале 2025 года, пишут BBC и Reuters.При этом вид упаковки почти не изменился, шоколадка лишь стала тоньше на 1 мм. Суд решил, что «визуальное восприятие продукта», к которому привыкли покупатели, противоречит «фактическому чистому весу» товара. Он постановил, что на упаковке должны разместить понятное и заметное уведомление.У компании есть месяц на подачу апелляции. В Mondelez сообщили, что изучат решение суда. Компания отметила, что проинформировала потребителей на своём сайте и в соцсетях, объяснив меры ростом затрат. В суде она также заявила, что и до этого вес шоколадок колебался от 81 г до 100 г в зависимости от вида.#новости