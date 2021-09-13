Пока в 28 магазинах, но к концу года их количество может увеличиться до 200.

Для нового канала продаж компания разработала специальное меню, , рассказала «Ведомостям» основательница сервиса Ольга Зиновьева. В нём 15 блюд на две порции со средней стоимостью в 400 рублей.

Сервис Elementaree специализируется на доставке наборов продуктов с рецептами, из которых можно приготовить блюдо за 15 минут. Набор для приготовления пяти блюд на неделю стоит 1990 рублей. По собственным данным, в 2020 году сервис обрабатывал 260 тысяч заказов. Оборот компании за год составил 900 млн рублей — она стала четвёртой среди сервисов готового питания.

Ольга Зиновьева объясняет выход в супермаркеты популярностью у потребителей: «Наша задача – быть там, где продукт удобно купить». Российский рынок продуктовых наборов за счёт таких продаж может вырасти на 50% в ближайшие 3–4 года, считает она.

Подобный сервис запускал Grow Food, но позже отказался от этого канала продаж, сообщает издание. В 2021 году продажу продуктовых наборов под брендом Chef at Home в «Перекрёстке» начала Performance Group.

В апреле 2021 года Elementaree запустил доставку замороженных полуфабрикатов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



В апреле 2020 года сервис привлёк $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и других.