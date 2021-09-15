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Еда
Nazigul Jusupova

Сервис доставки блюд с рецептами HelloFresh купил 10% своего российского аналога «Шефмаркет» Статьи редакции

Компании занимаются доставкой продуктов для приготовления блюд по рецепту.

  • Полученные средства «Шефмаркет» направит на расширение производства и запуск новых продуктов, сообщили vc.ru в компании.
  • В HelloFresh подтвердили РБК информацию о сделке на «несколько миллионов евро». Стороны не указали точную сумму объёма инвестиций.
  • «Шефмаркет» и HelloFresh работают по схожей модели: доставляют продукты, из которых потребитель может по рецепту приготовить выбранное блюдо.
  • В 2020 году «Шефмаркет» доставил 3,6 млн порций по рецепту. Сервис был основан в 2012 году Сергеем Ашиным и работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих областях.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Шеф Маркет» в 2020 году превысила 1 млрд рублей, прибыль от продаж составила 99,6 млн рублей, чистая прибыль — 179 тысяч рублей.
  • HelloFresh была основана в Германии в 2011 году. С 2012 года начала работать в других европейских странах и Австралии, а с 2013 года заработала в США. В 2020 году выручка HelloFresh превысила €3,7 млрд, из которых €2 млрд были заработаны в Америке, приводит РБК.

#новости #шефмаркет #hellofresh

1064 просмотров
15 15 комментариев
2
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15 комментариев
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Some Dude

1

простите, может быть я очень глупый, но что мешает заказать эти же продукты из ленты, ашана, пятерки, я.лавки, самоката и прочих доставок?
В комплекте листочек с рецептом? порежь это вот так, это варить столько минут и т.д.?

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Поразительный кавалер

Some
4

зумеры на самокатах со смузи любят открывать для себя новые сервисы постоянно

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Эдуард Лиринг

Some
1

С таким мышлением стартап не запустить)

Ответить

Some Dude

Эдуард
1

я как бы и не собираюсь
кесарю - кесарево и все такое

Ответить

Максим Мостовой

Some
1

Мешает недостаток времени 

Ответить

Some Dude

Максим
0

недостаток времени в чем? положить в корзину пять товаров, а не один набор? ну да, это надо за несколько дней планировать чтобы получилось время выделить на такой сложный процесс, вы правы. и как я только мог такую хуйню сказать?

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Максим Мостовой

Some
0

Заказ такого набора проще, чем заказ отдельных ингредиентов и поиск рецепта особенно для незнакомого ранее блюда. Остальные причины лежат в плоскости «готов ли я за это платить»

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ϏϙηαϟϮ

Some
0

Ну... вообще да. Если человек ест только 3-5 видов блюд и готовит только их, то процесс вообще можно достаточно сильно автоматизировать.

Если хочется, что все время +- разное, но при этом не хочется заказывать из ресторана, то надо пойти на eda.ru, условно, выбрать блюда, которые бы хотелось смастерить (это уже запросто полчаса-час времени, ибо пока определишься с тем что хочешь, потом найдешь рецепт, который выглядит не как "фантазия домохозяйки о том как мог бы выглядеть..."), потом найти где есть ингредиенты и заказать их.

Короче может пару часов занять, да. Особенно если планируешь не 1 блюдо, а несколько на неделю.

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Эдуард Лиринг

1

Это чистая прибыль за год? Что-то очень мало

Ответить

StepanCapusta

Эдуард
3

Это для налоговой

Ответить

Philipp Novikov

Эдуард
0

Озон бедный уже не первое десятилетие работает себе в убыток :(

Ответить

Mr Black

0

На покупку новой (очередной)квартиры Сережа эти бабки потратит🤣,когда фонд Митцуи в него инвестировал, он им тоже самое о расширении рассказывал.

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Misha Zakarin

Mr
0

Рецепт «Интрига на завтрак» дался вам очень хорошо

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Mr Black

Misha
0

Просто так и было)

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Владимир FRUITSY

Mr
0

Если это был кэш-аут, то почему бы и нет.

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