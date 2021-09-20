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Еда
Илья Склюев

Фастфуд, где «посуду» тоже едят: как открылась, сколько тратит и зарабатывает кафе из Казани «Супстанция» Статьи редакции

Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.

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Все блюда «Супстанции» подают в хлебном стакане Супстанция

Идея проекта: что такое суп в съедобном стакане

Азат Гимадеев и Александр Поляков учились вместе на экономическом факультете Казанского Федерального Университета (КФУ). После университета Гимадеев работал архитектором ERP-систем, менеджером проектов и консультантом в области проектного управления. А Поляков — в отделе продаж страховой компании, менеджером проектов в рекламном агентстве и креативным продюсером на радио.

Азат Гимадеев и Александр Поляков Супстанция

В 2019-м году они были в Минске и увидели кафе, которое продавало супы в хлебных стаканах. Будущих партнёров привлекла новизна формата и его необычность.

Я помню свою первую реакцию, когда услышал про съедобный стакан — мне очень захотелось быстрее это увидеть и попробовать. У Саши была такая же реакция, и мы сошлись во мнении, что такое обязательно должно разлетаться по сарафанному радио.

Азат Гимадеев
совладелец кафе «Супстанция»

Они заметили, что суп в хлебных стаканах — это одновременно стритфуд и домашняя еда. Его можно быстро приготовить, есть на ходу и насытиться. Тогда они решили попробовать запустить аналогичное кафе в Казани, хотя до этого у них не было опыта работы в общепите.

В Европе давно набирает популярность такой формат еды, но в России ничего подобного на тот момент не было. Мы взяли за основу готовую идею, существенно её доработав.

Александр Поляков
совладелец кафе «Супстанция»

Подготовка к запуску

Гимадеев и Поляков посчитали, что интерес к здоровому питанию и вегетарианству высок. Они решили, что новый вид стритфуда должен привлечь внимание аудитории, так как он отличался от привычных бургеров, шаурмы и хот-догов.

Также партнёры изучали опыт похожих проектов в мире и читали аналитические статьи про тенденции рынка общепита в России. Например, узнали, что в 2018 году россияне стали посещать рестораны быстрого питания вдвое чаще, чем в предыдущем.

Они увидели запрос на бюджетный сегмент общепита: по их словам, средний чек россиян в сфере фастфуда составлял всего 220–380 рублей. Супы в съедобных стаканах стоили дёшево в производстве и могли продаваться с большой наценкой.

Решение запустить такой формат было скорее интуитивным. К тому же это был своего рода стартап: опереться на что-то с уверенностью мы не могли — модель не распространенная, проверить её можно было только «в бою».

Азат Гимадеев

Партнёры решили, что могут открыть сеть «супошных» в разных районах города в местах с высокой проходимостью.

От появления идеи в 2019 году до запуска «Супстанции» прошло девять месяцев. За это время Гимадеев и Поляков прорабатывали технологию приготовления супов, готовили рецепты теста и блюд и искали нужное оборудование:

  • суповые мармиты (посуда для длительного прогрева супа);
  • витрины;
  • блендеры для больших объемов (гомогенизаторы);
  • плиты и другое.

Для разработки меню они обратились к шеф-повару другого казанского ресторана. Однако из-за его загруженности и сжатых сроков завершить работу над супами не удалось.

Шеф-повар подготовил несколько рецептов, которые партнёры доработали сами: готовили, собирали фокус-группы, тестировали разные сочетания ингредиентов.

С открытием первого заведения помогала супруга Полякова — Наиля. Они вместе построили финансовую модель бизнеса, провели расчёты и определились с рецептами и меню.

Партнёры привлекли специалиста для работы над дизайн-концепцией кафе, наняли шеф-повара для разработки блюд, дизайнера интерьеров и юриста. Бухгалтерию Гимадеев и Поляков отдали на аутсорс.

Начало работы и аудитория

Для запуска первой точки основатели «Супстанции» выбрали центр города — около КФУ. У помещения была низкая арендная ставка: 14 м² за 19 тысяч рублей в месяц вместе с коммунальными услугами.

Там партнёры планировали продавать супы и поставить нескольких столиков. Однако для готовки места не нашлось — пришлось снять для этого ещё одно помещение.

Основу меню «Супстанции» с запуска составляли крем-супы в стаканах из хлеба Супстанция

Всего на запуск первого заведения они потратили примерно 850 тысяч рублей. Основные расходы включали:

  • Месяц аренды цеха и точки, залог — 80 тысяч рублей.
  • Дизайн интерьера — 20 тысяч рублей.
  • Подготовка помещений, ремонт, декорирование, мебель — 300 тысяч рублей.
  • Разработка меню — 50 тысяч рублей.
  • Оборудование — 300 тысяч рублей.
  • Хозяйственные принадлежности, инвентарь — 50 тысяч рублей.
  • Изготовление униформы (два комплекта) — 10 тысяч рублей.
  • Первоначальная закупка продуктов, расходников — около 15–20 тысяч рублей.
Азат Гимадеев и Александр Поляков в первой точке «Супстанции» Супстанция

Основатели говорят, что их предположения оказались верными: супы в съедобном стакане сразу привлекли клиентов необычностью. Посетители начали приходить с первого дня. Спрос в первые три месяца работы партнёры называют ажиотажным.

В начале работы создатели «Супстанции» ориентировались на широкую аудиторию: на семьи с детьми, студентов и пенсионеров. Однако 80% клиентов составляли женщины, мужчин меньше привлекал формат вегетарианских супов.

Основное меню «Супстанции», последний пункт в котором меняется ежедневно Супстанция

Для разработки блюд основатели привлекали шеф-поваров. Например, в коллаборации с шеф-поваром «Артель Бистро» и Daft Pub Булатом Ибрагимовым «Супстанция» сделала меню вторых блюд, мясных супов и комбо-обедов, которые тоже подавала в стаканах.

Благодаря новым блюдам количество мужчин и женщин среди посетителей почти сравнялось. Хотя, по оценке основателей, девушки по-прежнему посещают их заведения чаще.

Основными клиентами стала молодёжь от 20 до 35 лет со средним уровнем дохода и выше.

Мы не так давно проводили достаточно глубокое анкетирование ЦА и получили много интересных отзывов: кому-то нравится экологичность, чувство причастности к чему-то, а кому-то наши истории в Instagram. А вот посещают редко в основном из-за неудобного расположения и потому, что супы быстро заканчиваются.

Александр Поляков

Спустя несколько месяцев после запуска первого заведения партнёры увидели объявление о продаже кофейни, выкупили её и за три недели сделали ремонт. Вторая точка «Супстанции» в Казани открылась в феврале 2020 года.

Цех у нас уже был, производить супы мы могли сразу для двух точек. Плюс уже были готовы концепция интерьера и фирменный стиль, мы знали, где и какое оборудование покупать. Поэтому вторую точку запустили быстрее и дешевле.

Азат Гимадеев

В Казани в производственном цехе посменно работают два повара, а на точках — по два продавца.

Точка «Супстанции» на улице Мартына Межлаука в Казани «Супстанция»

В начале работы партнёры попробовали доставлять еду с помощью штатных курьеров. Но позже отказались от этой идеи, теперь для доставки блюд с сайта «Супстанции» в Казани привлекают курьеров «Яндекса».

Ежемесячные траты

Расходы на работу двух заведений и одного производственного цеха обходятся примерно в 600 тысяч рублей ежемесячно. В них входят:

  • Аренда производственного цеха — 26 тысяч рублей.
  • Аренда торгового помещения — 48 тысяч рублей.
  • Зарплата продавцов — 140 тысяч рублей.
  • Зарплата поваров — 48 тысяч рублей.
  • Закупка продуктов — 140 тысяч рублей.
  • Расходники — 52 тысячи рублей.
  • Зарплата снабженца — 25 тысяч рублей.
  • Аутсорс бухгалтерии (компания работает по упрощённой системе налогообложения) — 1900 рублей.
  • Маркетинг — 90 тысяч рублей.
  • Связь, интернет — 2000 рублей.
  • Обслуживание оборудования, помещений — 4000 рублей.
  • Система учёта, сторонние сервисы — 5000 рублей.
  • Дезинфекция, дезинсекция, вывоз мусора — 4600 рублей.
  • Банковское обслуживание платежки и эквайринг — 14 400 рублей.

Ежегодно 6% выручки уходит на оплату налогов.

Выручка и прибыль

По словам Гимадеева, в первые три месяца работы в день продавали 100–120 стаканов.

В 2020-м году в периоды ограничений стало тяжело. С мая по сентябрь едва выбирались в 0, но зарабатывали на выездных мероприятиях, кейтеринге. С началом учебного года и снятия ограничений задышали полной грудью, но в середине октября опять просели — всех опять перевели на удалёнку, работали в небольшой плюс до Нового года.

Александр Поляков

На новогодние праздники 2021-го «Супстанция» разместила точку продаж супов навынос на городской набережной в Казани, что позволило дополнительно заработать. В феврале свою активность восстановили работу основные точки.

Летом 2021 года выручка от каждого из двух заведений сети доходила до 750 тысяч рублей в месяц.

Чтобы не было сезонных перепадов, Гимадеев и Поляков адаптируют меню: летом подают холодные супы, смузи и лимонады. Во время больших праздников и фестивалей выручка заведения может вырасти на 400–500% в день. Средний чек на одного клиента в регионах составляет 290 рублей.

По данным «Супстанции», большую часть выручки заведениям приносят сырный и грибной супы. С введением «несупов» также стала популярна шаверма. Партнёры ввели её в меню как простой и понятный продукт для привлечения аудитории, которая раньше обходила стороной «что-то непонятное».

Блюда в разделе «Несупы» «Супстанция»

После вычета всех издержек с одной точки «Супстанция» получает в среднем от 130 до 180 тысяч рублей прибыли в месяц. Дополнительно кафе зарабатывает на выездных мероприятиях и фуд-фестивалях, где можно охватить новую аудиторию.

По словам партнёров, на момент запуска «Супстанции» они не вкладывались в маркетинг — клиенты делятся информацией о кафе в соцсетях сами. Чтобы поддержать интерес аудитории, основатели используют таргетинг в соцсетях, обращаются к блогерам, локальным СМИ и покупают рекламу в геосервисах.

Помимо рекламы, «Супстанция» ведёт соцсети, проводит акции и вводит в меню новые блюда.

Франшиза и перспективы

В 2021 году партнёры начали заниматься развитием франшизы. До этого они не хотели масштабировать продукт, в котором не были до конца уверены. Но за два года убедились в жизнеспособности идеи. Филиалы «Супстанции» по франшизе открылись в Ижевске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

«Супстанция» в Челябинске на улице Курчатова «Супстанция»

Если взгляды покупателей совпадают с идеями Гимадеева и Полякова, то им одобряют покупку франшизы. Франчайзи получают руководства по открытию точек, дизайн, рецептуры и технологии, систему учета, CRM-систему, маркетинговое сопровождение при запуске и консультации на всех этапах.

К нам периодически поступали заявки из других городов. Но сейчас мы работаем только с тремя партнерами. Первую франшизу мы подарили без паушального взноса и роялти. Для нас это был новый опыт и отработка процессов.

Азат Гимадеев

Все последующие франшизы «Супстанции» открывались на стандартных условиях: от предпринимателей требовался взнос в 300 тысяч рублей и роялти в размере 5% от выручки, который выплачивается ежемесячно.

В 2021 году предприниматели решили сделать ставку на развитие франчайзинговой сети. Для этого Гимадеев и Поляков начали формировать отделы продаж и сопровождения.

При развитии самого продукта и поддержания интереса гостей, надеемся, у нас получится своевременно реагировать на изменения на рынке. Мы уже отошли от первоначального фокуса на супах. Что будет дальше — покажет время, но пока придерживаемся концепции полноценных сытных обедов с подачей в съедобных стаканах.

Александр Поляков

#простойбизнес #еда #фастфуд

12 12 комментариев
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14
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трогаешь грязными руками посуду

ешь ее

Как так?

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Sergey Maksimenko

Для
3

Просто помой их
https://i.ytimg.com/vi/aX6DfCmv58Q/maxresdefault.jpg

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Для закладок

Sergey
0

Это стритфуд

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Sam Esq

Для
2

А ещё круче, когда тебе этот стаканчик продавец будет передавать. Или вообще кассир (по совместительству). Бгг

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Mikhail Shamov

Для
0

Повар/кассир в перчатках, сам стаканчик в бумажной обёртке.

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Serge Nekoval

Для
0

А хлеб грязными руками тоже не ели? Просто помойте руки…

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Комментарий удален

Sam Esq

1

Но если честно - идея интересная. Пусть развиваются.
Название конечно "обыграли", но оно стрёмное. Говорит о том, что это не суп, а субстанция. Это не вкусное название, это минус. Как мне кажется, было бы лучше разбить эту субстанцию на суп-станцию!

Есть суп из "вертикальной" посуды - смахивает на бомжатничество. Но то, что можно брать с собой - это плюс. Я блинщику "всея Руси" много лет назад писал, что надо делать еду на вынос, но он всё время отбрыкивался. Странно игнорировать такой формат!

Но супы интересные - тоже плюс.

Так что ребятам удачи! Расширения!

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Sam Esq

Sam
1

И да, я понимаю лишние расходы, но если у них есть и сидячий формат, я бы задумался о форме выпечки в виде пиалушки. Из такой посуды удобнее есть, если не на ходу 😏

Ответить

Sam Esq

Sam
0

А если поднажать на формат пиалушек, как на "нормальную", стационарную посуду. То можно и формат ресторана успешно развивать. В такую посуду можно и супы и салаты делать. А если использовать сдобное тесто (параллельно), то и десерты! А это уже можно на бизнес-ланчи людей загонять! 😎 

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Артём Артёмов

0

Нейминг конечно так себе… Ассоциируется с густой коричневой жидкостью

Ответить

Pavel Ivanov

0

Всё-таки есть во всех этих «съедобных упаковках» что-то такое стрёмное...

Короче, 🤢 

Я один такой, да? :-)

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Serge Nekoval

0

Мне нравится название. С другой стороны подозреваю, что съедобная упаковка будет достаточно жесткой и зубами её не угрызешь, это не совсем хлеб.

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