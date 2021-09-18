Материал издания Reminder.

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Коротко

Статистически значимого эффекта на усвоение витаминов и минералов из еды, как и на скорость их выведения из оранизма, кофеин не оказывает.

Но, судя по некоторым данным, содержащиеся в кофе и чае полифенолы могут незначительно влиять на биодоступность железа из растительных продуктов, если пить и есть одновременно.

Подробно

Действительно, часто приходится читать, что кофеин может влиять на концентрацию некоторых витаминов и минералов. В основе этого мнения только один факт и масса предположений, из которых лишь немногие проверены опытным путем.

Начнем с факта: кофеин является диуретиком, то есть обладает мочегонными свойствами. Главное предположение: вместе с жидкостью из кишечника могут выводиться водорастворимые витамины (группы B и С), а также некоторые минералы вроде кальция — до того, как организм успеет их усвоить. Это в теории. А что на практике?

Витамины группы B

В Норвегии было проведено исследование с участием более 10 тысяч мужчин и женщин среднего возраста. Оно показало, что у людей, выпивающих более 4 чашек кофе в день (если считать, что каждая чашка содержит 95 мг кофеина), понижено содержание в плазме крови витамина В9 (на 11,7%), витамина B6 (на 14,1%) и витамина B2 (на 5,5%).

Но тут есть интересная закономерность. Как отмечают авторы исследования, кофеин влияет на уровень этих витаминов только в том случае, когда тот повышен.

Если же он ближе к нижнему пределу нормы, концентрация остается неизменной. Отсюда они делают вывод, что «потребление большого количества кофе может увеличить потерю излишков витаминов группы B путем выведения с мочой».

Иными словами, дефицит витамина B от кофе вам точно не грозит. Более того, есть данные, что кофеин стимулирует выработку желудочного сока, а он необходим организму для усвоения витамина B12.

Витамин С

Специальные исследования влияния кофеина на усвоение витамина C, судя по всему, не проводились. Но считается, что оба вещества слабо взаимодействуют друг с другом, что подтверждается данными о том, что увеличение уровня витамина С в организме никак не влияет на выведение и концентрацию кофеина.

Витамин D

Высказывалось предположение, что при наличии у человека определенных полиморфизмов (вариантов гена) кофеин в кофе и чае может подавлять активность рецепторов витамина D в остеобластах — клетках, отвечающих за строительство костей.

Чтобы проверить, как на самом деле кофе и чай влияют на метаболизм этого витамина, ученые провели когортное исследование с участием 330 подростков.

И оно показало обратную зависимость: уровень витамина D у тех, кто пил 9-12 чашек кофе или чая в неделю, был значительно выше среднего, причем это не зависело от физической активности и пребывания на солнце. Заодно у них был выше и уровень «хорошего холестерина».

Кальций

Вопреки стереотипу, исследования показывают, что кофеин не влияет на скорость выведения (вымывания) кальция из организма и лишь очень незначительно подавляет его всасывание в кишечнике.

Специалисты отмечают, что практически все случаи дефицита кальция связаны не с потреблением кофе или других напитков, содержащих кофеин, а с недостатком кальция в диете.

Железо

Есть одно часто цитируемое исследование, в ходе которого было установлено, что одна чашка кофе сокращает потребление железа из гамбургера на 39%. Меньше, чем чашка чая (на 64%), но тоже много.

Однако тут есть свои нюансы. Уровень усвоения железа — в принципе невысокий: с чистой водой усваивается 3,7% железа из мяса, а с кофе — 2,25%. Кроме того, усвоение железа снижается, только если употреблять кофе (или чай) во время еды или после еды, а при потреблении напитков за 1 час до еды никакого статистически значимого снижения не наблюдалось.

Также стоит иметь в виду, что сам кофеин почти не влияет на усвоение железа. Гораздо больше этому процессу могут мешать содержащиеся в кофе и чае полифенолы (которые, кстати, особо ценятся за их антиоксидантные свойства).

При этом они могут связывать только так называемое «негемовое» железо, которое поступает в организм преимущественно с растительной пищей. На усвоение необходимого для синтеза гемоглобина «гемового» (двухвалентного) железа из мяса и печени полифенолы не влияют. Врачи рекомендуют следить за потреблением кофе или чая только в том случае, если у вас уже есть дефицит железа.

Магний

Представление о том, что из-за кофе снижается способность оболочки кишечника поглощать магний, основано на нескольких описанных в медицинской литературе случаях.