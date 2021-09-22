Университет Флориды не верил в успех спортивного напитка Gatorade, а когда продукт стал популярным, засудил основателя и добился лицензионных выплат. В конце 2010-х он получал по $20 млн в год. The Hustle рассказывает, кто придумал изотоник, как делили права и кто сколько получает.

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Главный создатель изотоника Gatorade Роберт Кейд в 1990 году The Gainesville Sun

Матч по американскому футболу 2020 года между Университетом Флориды (UF) и Университетом Оклахомы подходил к концу. Раззадоренные приближающейся победой оклахомцы облили тренера изотоником Gatorade, а потом выиграли со счётом 55-20.

Несмотря на поражение, у Университета Флориды всё равно был повод для радости, ведь каждая проданная бутылка Gatorade приносила ему деньги. Именно там в 1965 году придумали Gatorade, которым с 2001 года владеет PepsiCo.

К 2015 году UF получил около $250 млн лицензионных отчислений. В последние несколько лет зарабатывает по $20 млн в год.

В 2021 году университеты патентуют практически все внутренние разработки, чтобы впоследствии получать с них деньги. Но в 1965 году политика была иной, поэтому изобретение Gatorade привело к дорогостоящему судебному разбирательству между учёными, вузом и федеральным правительством.

Профессор Роберт Кейд придумал напиток, чтобы помочь обезвоженным футболистам

Американец Роберт Кейд родился в Техасе в 1927 году. В школе он занимался атлетикой, нередко проказничал, но учился хорошо. В 1945 году он отправился служить в ВМС США, где работал в медицинско-исследовательской части — сперва на эсминце, а позже на крейсере.

В 1948 году Кейд окончил службу и поступил в Техасский университет: днём подрабатывал в библиотеке, ночами — на заправке. Тем не менее он сумел освоить бакалаврскую программу медицинского факультета за два года. После прошёл интернатуру и ординатуру и получил степень доктора медицины.

В 1961 году Кейд устроился в Университет Флориды, где позже заведовал отделением нефрологии: он вёл занятия, принимал пациентов, а в свободное время проводил научные эксперименты.

Осенью 1965 года идею для будущей разработки Кейду предложил научный сотрудник Дана Шайерс. Тренер вузовской сборной по футболу рассказал ему, что к концу матчей команда остаётся без сил: выглядит измотанной, сильно потеет и совсем не мочится. Пить воду во время игр при этом было нельзя: тренеры ошибочно полагали, что жидкость вызывает судороги.

Понаблюдав за игроками в течение пяти дней, Кейд и его коллеги обнаружили, что те за трёхчасовой матч теряли до 8,2 кг, 95% из которых — вода. Объём плазмы сокращался на 7%, а циркулирующей крови — на 5%. Уровень сахара в крови снижался, а вместе с потом выходил также натрий.

Помочь, по мнению Кейда и его коллег, мог напиток на основе воды, соли и глюкозы с фосфатом. Он оказался настолько эффективным на тренировке, что главный тренер Рэй Грэйвс попросил учёного изготовить около 100 литров изотоника за ночь для предстоящего матча.

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Кейд назвал напиток Gaterade. На следующий день он разливал его во время игры из двух чанов, что стояли в припаркованном на обочине фургоне. Игроки пили Gatorade и победили со счетом 14:7, продолжая выигрывать у других команд в течение последующих двух лет.

Идея была не новой: подобные напитки производили и другие учебные заведения. Университет Небраски придумал изотоник Huskerade на год раньше UF — ещё в 1964-м. Однако первым пресса заметила именно Gatorade, назвав его в 1966 году «волшебным напитком».

Перерыв UF на «освежиться»: глоток Gatorade Газета The Miami Herald

Университет Флориды не верил в успех напитка, поэтому заключил невыгодную для себя сделку

Вскоре за партией Gatorade обратились школьные команды, боксёр Джерри Куорри и Фонд борьбы с муковисцидозом — заболеванием, поражающим органы дыхания. О нём всё чаще писали в прессе, поэтому исследователи поняли: их продукт — нечто большее, чем изотоник для местной футбольной команды.

Первым делом они обратились к университетскому руководству. Кейд сказал, что скоро Gatorade будет пить каждая спортивная команда в стране — причём за деньги. Однако впечатлить руководителя отдела исследований ему не удалось: тот сказал, что у вуза нет на это бюджета.

Тогда Кейд взял в кредит $500 (около $4000 по нынешнему курсу), чтобы закупить материалы для розлива, и сам заключил первые сделки.

В 1967 году напитком заинтересовалась продовольственная компания Stokely-Van Camp. Команда Кейда запросила фиксированную плату в размере $1 млн за права на напиток, но компания отказалась: она боялась, что инвестиции не окупятся.

Но изобретатели нашли другой способ сотрудничества: они основали фонд Gatorade Trust, передали права на производство и согласились получать роялти — пять центов с каждого проданного галлона (3,7 литра).

Три первых вкуса Gatorade — виноград, апельсин и лимон-лайм — быстро стали сенсацией, пишет издание. За первый год Gatorade Trust получила с продаж около $29 тысяч прибыли, а к третьему году — $100 тысяч.

Университет Флориды решил судиться с Gatorade Trust

Напиток стали копировать, но лучше всех продавался именно Gatorade, пишет The Hustle. Вуз понял, что совершил ошибку, не заключив с исследователями выгодного соглашения. Поэтому в июле 1971 года он подал на фонд в суд, требуя 100% роялти.

В 1960-е годы институты редко патентовали профессорские изобретения. В 1965 году, когда группа Кейда изобрела Gatorade, в США было выдано всего 96 патентов из 28 учебных заведений. Вузы либо в принципе не верили, что вложения окупятся, либо не до конца осознавали потенциальные масштабы разработок.

Так, в 1950-х годах Индианский университет получил грант от Procter & Gamble на изучение свойств фторидов. Он запатентовал рецептуру и продал лицензию корпорации, единоразово получив $5 млн. Если бы вуз договорился на роялти, то в последующие годы получил бы около $100 млн.

В Университете Флориды тоже не было единого подхода к разработкам, поэтому и судебный иск можно было оспорить:

Кейд не подписывал контракта, который давал бы UF право на его изобретения.

Грант на исследование Кейд получил от федерального правительства, а не от вуза.

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Но связать Gatorade с учебным заведением всё-таки получилось:

В одной из первых телевизионных реклам снялся тренер Рэй Грейвс.

Название напитка — это отсылка к талисману UF: аллигатору.

Пресса узнала о Gatorade после побед местной футбольной команды.

Процесс тянулся и влёк за собой судебные издержки. Адвокат вуза предупредил исследователей, что будет судиться с Gatorade Trust во всех штатах. «Если вы думаете, что уже много потратили, то подождите: впереди суды в Аризоне, Нью-Мексико, Калифорнии, Техасе, Алабаме — это не конец», — сказал он тогда Кейду. Изобретатели боялись проиграть и потому пошли на сделку:

Университету полагалось 20% от роялти.

Кейду и ещё четырём членам Gatorade Trust — по 10%.

А остальные 42 участника фонда поделили между собой оставшиеся 30%.

После судебного разбирательства популярность напитка продолжала расти, и в 1983 году компанию Stokely-Van Camp выкупил конгломерат Quaker Oats за $220 млн. С 2001 года им владеет PepsiCo.

В 1990 году объём продаж Gatorade составил $600 млн, а сам напиток занимал 96% доли рынка спортивных изотоников. По данным Beverage Industry за 2020-2021 года, выручка компании Gatorade теперь составляет около $3 млрд в год, а доля рынка — примерно 67%.

В 1972 году Университет Флориды получил $237 тысяч роялти за первые пять лет существования Gatorade. К 2015 году отчисления за все годы составили $250 млн.

Gatorade Trust со своей 80%-ной долей заработал к 2015 году примерно $1,25 млрд и в последние годы получал около $80 млн прибыли ежегодно.

Как росла сумма лицензионных отчислений Университета Флориды c 1972 по 2015 год The Hustle

PepsiCo вынуждена платить отчисления из-за товарного знака

PepsiCo комментарии давать отказалась, однако ежегодные роялти — ощутимая плата даже для многомиллиардной компании вроде неё, пишет The Hustle. Gatorade Trust и UF могли бы остаться ни с чем, если бы не проницательность Кейда.

Срок действия патента истекает через 20 лет, однако продлевать товарный знак можно вечно. Кейд это знал и потому позаботился о том, чтобы Stokely-Van Camp зарегистрировала его сразу после покупки. Из-за этого PepsiCo приходится выплачивать фонду и вузу роялти.

Корпорация надеялась избавиться от обязательств, сменив надпись на логотипе с Gatorade на G, но безуспешно: в конечном счёте компания платит не за буквы, а за продукт, сказал сотрудник Университета Флориды Джим О'Коннелл.

Благодаря лицензионным отчислениям вуз привлекает учёных и финансирует внутренние исследования. Теперь он ежегодно патентует около 140 изобретений и с 2008 по 2018 год выручил с лицензий около $500 млн. В 2018 году его общая выручка с патентов составила примерно $2,9 млрд.

Самые успешные патенты американских вузов по выручке за 2016 год. Gatorade входит в десятку и конкурирует с лекарствами и Google The Hustle

Иногда UF жалеет, что не заключил с Gatorade Trust более выгодного соглашения: по словам одного из сотрудников, сумма отчислений могла бы быть в два-три раза выше, но тогда им не хватило опыта. В 2021-м у вуза иная политика: теперь он может получить право собственности на любое изобретение, разработанное при его поддержке, а изобретателю выделить долю в 25%-40%.

Впрочем, связями с Кейдом учебное заведение искренне дорожит, пишет издание. В 2007 году 80-летнего Кейда включили в университетский Зал спортивной славы — за несколько месяцев до смерти.