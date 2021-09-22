Американский университет заработал $250 млн на напитке для обезвоженных футболистов: история Gatorade Статьи редакции
Университет Флориды не верил в успех спортивного напитка Gatorade, а когда продукт стал популярным, засудил основателя и добился лицензионных выплат. В конце 2010-х он получал по $20 млн в год. The Hustle рассказывает, кто придумал изотоник, как делили права и кто сколько получает.
Матч по американскому футболу 2020 года между Университетом Флориды (UF) и Университетом Оклахомы подходил к концу. Раззадоренные приближающейся победой оклахомцы облили тренера изотоником Gatorade, а потом выиграли со счётом 55-20.
Несмотря на поражение, у Университета Флориды всё равно был повод для радости, ведь каждая проданная бутылка Gatorade приносила ему деньги. Именно там в 1965 году придумали Gatorade, которым с 2001 года владеет PepsiCo.
В 2021 году университеты патентуют практически все внутренние разработки, чтобы впоследствии получать с них деньги. Но в 1965 году политика была иной, поэтому изобретение Gatorade привело к дорогостоящему судебному разбирательству между учёными, вузом и федеральным правительством.
Профессор Роберт Кейд придумал напиток, чтобы помочь обезвоженным футболистам
Американец Роберт Кейд родился в Техасе в 1927 году. В школе он занимался атлетикой, нередко проказничал, но учился хорошо. В 1945 году он отправился служить в ВМС США, где работал в медицинско-исследовательской части — сперва на эсминце, а позже на крейсере.
В 1948 году Кейд окончил службу и поступил в Техасский университет: днём подрабатывал в библиотеке, ночами — на заправке. Тем не менее он сумел освоить бакалаврскую программу медицинского факультета за два года. После прошёл интернатуру и ординатуру и получил степень доктора медицины.
Осенью 1965 года идею для будущей разработки Кейду предложил научный сотрудник Дана Шайерс. Тренер вузовской сборной по футболу рассказал ему, что к концу матчей команда остаётся без сил: выглядит измотанной, сильно потеет и совсем не мочится. Пить воду во время игр при этом было нельзя: тренеры ошибочно полагали, что жидкость вызывает судороги.
Понаблюдав за игроками в течение пяти дней, Кейд и его коллеги обнаружили, что те за трёхчасовой матч теряли до 8,2 кг, 95% из которых — вода. Объём плазмы сокращался на 7%, а циркулирующей крови — на 5%. Уровень сахара в крови снижался, а вместе с потом выходил также натрий.
Помочь, по мнению Кейда и его коллег, мог напиток на основе воды, соли и глюкозы с фосфатом. Он оказался настолько эффективным на тренировке, что главный тренер Рэй Грэйвс попросил учёного изготовить около 100 литров изотоника за ночь для предстоящего матча.
Кейд назвал напиток Gaterade. На следующий день он разливал его во время игры из двух чанов, что стояли в припаркованном на обочине фургоне. Игроки пили Gatorade и победили со счетом 14:7, продолжая выигрывать у других команд в течение последующих двух лет.
Идея была не новой: подобные напитки производили и другие учебные заведения. Университет Небраски придумал изотоник Huskerade на год раньше UF — ещё в 1964-м. Однако первым пресса заметила именно Gatorade, назвав его в 1966 году «волшебным напитком».
Университет Флориды не верил в успех напитка, поэтому заключил невыгодную для себя сделку
Вскоре за партией Gatorade обратились школьные команды, боксёр Джерри Куорри и Фонд борьбы с муковисцидозом — заболеванием, поражающим органы дыхания. О нём всё чаще писали в прессе, поэтому исследователи поняли: их продукт — нечто большее, чем изотоник для местной футбольной команды.
Первым делом они обратились к университетскому руководству. Кейд сказал, что скоро Gatorade будет пить каждая спортивная команда в стране — причём за деньги. Однако впечатлить руководителя отдела исследований ему не удалось: тот сказал, что у вуза нет на это бюджета.
В 1967 году напитком заинтересовалась продовольственная компания Stokely-Van Camp. Команда Кейда запросила фиксированную плату в размере $1 млн за права на напиток, но компания отказалась: она боялась, что инвестиции не окупятся.
Но изобретатели нашли другой способ сотрудничества: они основали фонд Gatorade Trust, передали права на производство и согласились получать роялти — пять центов с каждого проданного галлона (3,7 литра).
Университет Флориды решил судиться с Gatorade Trust
Напиток стали копировать, но лучше всех продавался именно Gatorade, пишет The Hustle. Вуз понял, что совершил ошибку, не заключив с исследователями выгодного соглашения. Поэтому в июле 1971 года он подал на фонд в суд, требуя 100% роялти.
В 1960-е годы институты редко патентовали профессорские изобретения. В 1965 году, когда группа Кейда изобрела Gatorade, в США было выдано всего 96 патентов из 28 учебных заведений. Вузы либо в принципе не верили, что вложения окупятся, либо не до конца осознавали потенциальные масштабы разработок.
Так, в 1950-х годах Индианский университет получил грант от Procter & Gamble на изучение свойств фторидов. Он запатентовал рецептуру и продал лицензию корпорации, единоразово получив $5 млн. Если бы вуз договорился на роялти, то в последующие годы получил бы около $100 млн.
В Университете Флориды тоже не было единого подхода к разработкам, поэтому и судебный иск можно было оспорить:
- Кейд не подписывал контракта, который давал бы UF право на его изобретения.
- Грант на исследование Кейд получил от федерального правительства, а не от вуза.
Но связать Gatorade с учебным заведением всё-таки получилось:
- В одной из первых телевизионных реклам снялся тренер Рэй Грейвс.
- Название напитка — это отсылка к талисману UF: аллигатору.
- Пресса узнала о Gatorade после побед местной футбольной команды.
Процесс тянулся и влёк за собой судебные издержки. Адвокат вуза предупредил исследователей, что будет судиться с Gatorade Trust во всех штатах. «Если вы думаете, что уже много потратили, то подождите: впереди суды в Аризоне, Нью-Мексико, Калифорнии, Техасе, Алабаме — это не конец», — сказал он тогда Кейду. Изобретатели боялись проиграть и потому пошли на сделку:
- Университету полагалось 20% от роялти.
- Кейду и ещё четырём членам Gatorade Trust — по 10%.
- А остальные 42 участника фонда поделили между собой оставшиеся 30%.
После судебного разбирательства популярность напитка продолжала расти, и в 1983 году компанию Stokely-Van Camp выкупил конгломерат Quaker Oats за $220 млн. С 2001 года им владеет PepsiCo.
В 1972 году Университет Флориды получил $237 тысяч роялти за первые пять лет существования Gatorade. К 2015 году отчисления за все годы составили $250 млн.
Gatorade Trust со своей 80%-ной долей заработал к 2015 году примерно $1,25 млрд и в последние годы получал около $80 млн прибыли ежегодно.
PepsiCo вынуждена платить отчисления из-за товарного знака
PepsiCo комментарии давать отказалась, однако ежегодные роялти — ощутимая плата даже для многомиллиардной компании вроде неё, пишет The Hustle. Gatorade Trust и UF могли бы остаться ни с чем, если бы не проницательность Кейда.
Срок действия патента истекает через 20 лет, однако продлевать товарный знак можно вечно. Кейд это знал и потому позаботился о том, чтобы Stokely-Van Camp зарегистрировала его сразу после покупки. Из-за этого PepsiCo приходится выплачивать фонду и вузу роялти.
Корпорация надеялась избавиться от обязательств, сменив надпись на логотипе с Gatorade на G, но безуспешно: в конечном счёте компания платит не за буквы, а за продукт, сказал сотрудник Университета Флориды Джим О'Коннелл.
Благодаря лицензионным отчислениям вуз привлекает учёных и финансирует внутренние исследования. Теперь он ежегодно патентует около 140 изобретений и с 2008 по 2018 год выручил с лицензий около $500 млн. В 2018 году его общая выручка с патентов составила примерно $2,9 млрд.
Иногда UF жалеет, что не заключил с Gatorade Trust более выгодного соглашения: по словам одного из сотрудников, сумма отчислений могла бы быть в два-три раза выше, но тогда им не хватило опыта. В 2021-м у вуза иная политика: теперь он может получить право собственности на любое изобретение, разработанное при его поддержке, а изобретателю выделить долю в 25%-40%.
Впрочем, связями с Кейдом учебное заведение искренне дорожит, пишет издание. В 2007 году 80-летнего Кейда включили в университетский Зал спортивной славы — за несколько месяцев до смерти.
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