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Еда
Маша Цепелева

«Донер 42» откроет первые кафе-донерные по франшизе в Перми, Ульяновске и других городах Статьи редакции

Компания отобрала 20 тестовых франчайзи, с которыми будет развивать сеть.

  • Открытие первых кафе «Донер 42» по франшизе подтвердил глава Dodo Brands Фёдор Овчинников журналу Inc. Развитием займутся тестовые франчайзи в Ростове-на-Дону, Ульяновске, Перми и Невинномысске.
  • Dodo Brands отобрала 20 тестовых партнёров из 600 заявок, указано на сайте компании.
  • Первое кафе «Донер 42» с приёмом заказов через приложение открылось в Москве в декабре 2020 года.
  • В июне 2021 года компания начала искать франчайзи в России. В условиях для партнёров — отсутствие паушального взноса, льготный роялти в 0,5% от выручки в первые три года работы, инвестиции в локальную рекламы не менее 1,5 млн рублей за первые три месяца работы и другое.
  • В сентябре 2021 года Фёдор Овчинников объявил, что глава «Донер 42» Магомед Костоев отойдёт от операционного управления. Его место занял Октавиан Низамов, чтобы «обеспечить быстрый рост команды и бизнеса».
«Донер 42» в Москве Донер 42

#новость #донер42

1882 просмотров
21 21 комментарий
7
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Василий Петрович

Круто! Молодцы

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6
Gedevan

А когда готовить научатся вообще бомба будет! ред.

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12
Даниил Рыжков

Мне понравилась у них шаурма, несмотря на то, что я всегда считал, что самую вкусная всегда в убогих ларьках где-то на окраине, а во всяких торговый центрах и крупных сетях отстой

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0
Неожиданный браслет

У нас было два донера, в обоих пробовал, доесть это не смог, а такое со мной бывает ну ооочень редко.

Им бы переименоваться в "жареный сюрстреминг", все бы встало на свои места.

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0
Алексей Горячев

Шавермэ)

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0
Green Base

Шаурмячная за 8-15 мультов. Круто! Нормально н$ебали

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0
Артем Голендберг

Открыли 1!!!! точку несколько месяцев назад и вот теперь франчайзинг. Попахивает Аязом

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2
Артём Сергеевич

Ну дело в том что у них опыт в франшизах огромен, пиццерии живы остались в пандемию, реклама федеральная есть и так далее. Не похожи они на франшизу ради франшизы, у людей есть доверие) А так конечно всё ради бабок, люди бизнес делают как и Аяз, ничего личного) 

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4
Андрей Суржиков

ну когда большая часть процессов бизнеса отработана на додо, почему не сделать аналогичный бизнес сразу по модели франшизы?

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1
Mik Petrov

Там кровь сдавать ?

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2
Александр Полевой

Они бы в начале Додо до ума довели.

Недавно шел, увидел по пути Додо пиццу, решил зайти перекусить. Хотел купить додстер и напиток. А кассир такой "ой извините у нас сыр закончился". В пиццерии. Закончился. Сыр. И не прямо перед закрытием, а в 6 часов буднего дня. В Москве, а не в глухомани какой-то. Как такое чисто теоретически может быть - не представляю, чтобы пиццерия не хранила запас сыра на неделю вперёд.

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0
Dmitry Yashin

 инвестиции в локальную рекламы не менее 1,5 млн рублей за первые три месяца работы

Вот так надо осваивать рекламные бюджеты, а не вот это всё

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1
KINCH

 инвестиции в локальную рекламы не менее 1,5 млн рублей за первые три месяца работы

Осваивать что? Это копейки даже для одного месяца, не говоря от трех. Даже удивительно мало на запуск продукта при их финансировании. ред.

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1
Daniel Nuevo

Октавиан выполнил первый KPI)

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0
Джон Картошкин

Всё по 42 или как?

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0
Дмитрий Веселов

Донер 42 звучит как точка из Кемеровской области, интересно с чем связано название ☺️

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0
Philip Poteryahin

В Ростове норм. Скоро будем только шевуху жрать)

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0
Candy Blue

Я пробовал все их донеры. Главный совет — берите обычный классический донер, остальные очень на любителя

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0
Александр Смирнов

Что-что, простите в конце? Магомед отошел, место занял Октавиан??? Типа, единобожие меняется на язычество?

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0

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Комментарий удален

Алексей Попов

Шаверма выходит на новый уровень. Когда IPO?

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0
Green Base

Блядь. Что за люди согласились открыть шаурмячную за 8 мультов?

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0
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