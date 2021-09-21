«Донер 42» откроет первые кафе-донерные по франшизе в Перми, Ульяновске и других городах Статьи редакции
Компания отобрала 20 тестовых франчайзи, с которыми будет развивать сеть.
- Открытие первых кафе «Донер 42» по франшизе подтвердил глава Dodo Brands Фёдор Овчинников журналу Inc. Развитием займутся тестовые франчайзи в Ростове-на-Дону, Ульяновске, Перми и Невинномысске.
- Dodo Brands отобрала 20 тестовых партнёров из 600 заявок, указано на сайте компании.
- Первое кафе «Донер 42» с приёмом заказов через приложение открылось в Москве в декабре 2020 года.
- В июне 2021 года компания начала искать франчайзи в России. В условиях для партнёров — отсутствие паушального взноса, льготный роялти в 0,5% от выручки в первые три года работы, инвестиции в локальную рекламы не менее 1,5 млн рублей за первые три месяца работы и другое.
- В сентябре 2021 года Фёдор Овчинников объявил, что глава «Донер 42» Магомед Костоев отойдёт от операционного управления. Его место занял Октавиан Низамов, чтобы «обеспечить быстрый рост команды и бизнеса».
Они бы в начале Додо до ума довели.
Недавно шел, увидел по пути Додо пиццу, решил зайти перекусить. Хотел купить додстер и напиток. А кассир такой "ой извините у нас сыр закончился". В пиццерии. Закончился. Сыр. И не прямо перед закрытием, а в 6 часов буднего дня. В Москве, а не в глухомани какой-то. Как такое чисто теоретически может быть - не представляю, чтобы пиццерия не хранила запас сыра на неделю вперёд.
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