Burger King и закусочные Tim Hortons протестируют многоразовые контейнеры и стаканчики Статьи редакции
Их будут выдавать в кафе под залог, а получить деньги обратно можно при сдаче посуды в кафе.
- Burger King, McDonald’s и канадская сеть закусочных Tim Hortons протестируют многоразовую посуду TerraCycle от производителя Loop , сообщает The Wall Street Journal.
- Кафе будут брать залог за использование посуды. Для возвращения денег надо отсканировать контейнер в приложении Loop и вернуть его в Burger King или другие точки сбора. Компания не разглашает сумму депозита.
- Тестирование программы начнётся в Burger King в Нью-Йорке и Токио и в Tim Hortons в Торонто. В июле McDonald’s начала использовать многоразовые чашки для кофе Loop в Мидлендс в Великобритании.
- В McDonald’s говорят, что получили положительные отзывы во время тестирования. Залог за кофейную чашку в ресторане — £1 (около $1,37). Посудой Loop пользуются и английские супермаркеты Tesco, поэтому вернуть чашки из McDonald’s можно и в пунктах в магазине.
- В феврале McDonald’s и Starbucks объявили о запуске «умных» многоразовых стаканчиков в кофейнях в Сан-Франциско и Пало-Альто.
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Их будут выдавать в кафе под залог, а получить деньги обратно можно при сдаче посуды в кафе.
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