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Еда
Маша Цепелева

Burger King и закусочные Tim Hortons протестируют многоразовые контейнеры и стаканчики Статьи редакции

Их будут выдавать в кафе под залог, а получить деньги обратно можно при сдаче посуды в кафе.

  • Burger King, McDonald’s и канадская сеть закусочных Tim Hortons протестируют многоразовую посуду TerraCycle от производителя Loop , сообщает The Wall Street Journal.
  • Кафе будут брать залог за использование посуды. Для возвращения денег надо отсканировать контейнер в приложении Loop и вернуть его в Burger King или другие точки сбора. Компания не разглашает сумму депозита.
  • Тестирование программы начнётся в Burger King в Нью-Йорке и Токио и в Tim Hortons в Торонто. В июле McDonald’s начала использовать многоразовые чашки для кофе Loop в Мидлендс в Великобритании.
  • В McDonald’s говорят, что получили положительные отзывы во время тестирования. Залог за кофейную чашку в ресторане — £1 (около $1,37). Посудой Loop пользуются и английские супермаркеты Tesco, поэтому вернуть чашки из McDonald’s можно и в пунктах в магазине.
  • В феврале McDonald’s и Starbucks объявили о запуске «умных» многоразовых стаканчиков в кофейнях в Сан-Франциско и Пало-Альто.
Многоразовая посуда Loop Burger King

#новость #burgerking #mcdonalds #loop

1111 просмотров
44 44 комментария
11
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44 комментария
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Анастасия Вовк

Как здорово! 🔥

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3
Александр Королёв

То что стаканчик с кофе из которого ты пьёшь вчера обслюнявил какой-то бомж?

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3
Анастасия Вовк

использование предложенного формата подразумевает адекватную обработку. В противном случае это не будет приносить тот смысл, который подразумевался. А если вас пугает перспектива плохого обеззараживания и в целом мытья приборов, вы можете использовать свой многоразовый стакан)

Ответить
8
Надежда Фауль

Тогда по идее ни в какие кафе и рестораны нельзя ходить, вдруг там бомжи-сифилитики стаканы слюнявили. У нас же в России  посудомоечные машины пока не открыли

Ответить
6
KINCH

Керамическая посуда не имеет волокон и допускает возможность химической и термической обработки.

Ответить
5
Ivan Susanin

Не самая крутая инновация в период пандемии, да…

Ответить
2
Rodeus

Многоразовая посуда в общепите была всегда, и не исчезала во время пандемий. Проблемы смыть вирусы и бактерии нет.

Ответить
0
Nesterov Igor

В Германии бутылки из под кока колы все затертые, многоразовые. И ничего люди не парятся, покупают  ред.

Ответить
1
Assalut Wolf

Благодаря системе, разработанной Loop, стаканы будут очищаться согласно санитарным нормам, и вновь использоваться в Макдоналдс.

Ответить
0
Игорь Мазаев

Студенту пофиг на Loop. Ему на пары надо успеть 🤷‍♂

Ответить
1
Assalut Wolf

Так очищать то не студент же будет. Ему какое дело? Либо вернул и получил обратно свои 1.3$, либо не вернул и не вернул доллары. Третьего не дано

Ответить
0
Игорь Мазаев

Вы не совсем понимаете специфику работы подобных заведений. Очищать будет уставший студент-работник, которому важнее не вылететь из вуза и при этом иметь хоть какую-то подработку.

Ответить
1
Assalut Wolf

Да ну вряд ли, таким скорее всего автоматика заниматься будет

Ответить
3
Rodeus

Заваренный собственными руками цикорий в собственной кружке студентов уже не устраивает.

Ответить
0
Хозяин
Ответить
6
Сергей Янзин
Ответить
1
Assalut Wolf

Там никакой обработки не было

Ответить
0
Хозяин

там струёй воды можно было ополоснуть

Ответить
2
Феттучини с Креветкой

Эти аппараты были залогом коллективного иммунитета. И прививок не надо. )))

Ответить
3
Руслан Ніколаєнко

Угу,очень норм против туберкулёза

Ответить
0
Ilya Brin
Ответить
4
Zoir I

дааа! давайте лучше допилить одноразовую посуду до идеала
ведь технологий вроде не мало

Ответить
2
NoNamelilka

 Для возвращения денег надо отсканировать контейнер в приложении Loop и вернуть его в Burger King или другие точки сбора.

Выглядит как геморрой на ровном месте.

Ответить
2
Анастасия Кротова

Поддержание чистоты всегда требует усилий.
Я думаю, отличная идея ред.

Ответить
2
Нак

Выглядит как миллионы на ровном месте

Ответить
1
dss

Все уже давно было придумано

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

Компания Contex задумалась...

Ответить
2
Владимир Мокров

Вместо нормального перерабатываемого картона - пластиковая посуда, которую ещё нужно нормально помыть и продезинфицировать. Хз есть ли тут хоть какой-то профит. На первый взгляд - нет.  

Ответить
1
Станислав Детков

Вот я тоже про это подумал, те кто за экологию в большинстве уже давно со своей посудой ходят. А тут какое-то сомнительное предложение, особенно во время пандемии

Ответить
1
Kirill

О каком перерабатываемом картоне вы говорите? Этот картон у стаканчиков и коробок имеет пластиковый слой и не перерабатывается https://recyclemag.ru/article/eko-pochemu-kofeinie-stakanchiki-vredyat-okruzhayuschei-srede-ekologichnie-alternativi

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Ответить
1
BearStrikesBack

https://dostavkaruservice.ru/wp-content/uploads/2020/05/novogoniy-basket-kfc-2019-2020.jpg

Неповторимый оригинал

Ответить
1
KINCH

В СССР этой проблемы не было

Ответить
1
Name

Бахилы многоразовые сделайте.

Ответить
1
Kirill

Зачем их делать? Они и так много где продаются

Ответить
0
Name

Не продаваться, а выдаваться в заведениях типа поликлиник, спорткомплексах и пр. ред.

Ответить
0
Тимур Петров

Хороший заработок для школьников.
- Вы когда допьете, стаканчик не выкидывайте.

Ответить
1
Anton Frolov

Хм, интересно, а если прийти со своей чашкой в Макдональдс, нальют кофе? Для параноиков, которые не уверены в качестве мытья посуды, может быть актуально...

Ответить
0
Станислав Детков

Это вот верно подмечено, кто знает как их на самом деле обрабатывать будут... 

Ответить
2
Sergey Ontime

А что, думаете вам откажут в продаже, если вы со своей тарой?))

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Да нет, могут просто выставить на стойку напиток, уже налитый в стакан заведения, а дальше переливай хоть себе на голову) Я так думаю.

В Старбакс можно прийти со своим стаканом, будет небольшая скидка даже.

Ответить
1
Peter Rezikov

В обычных кофейнях уже давно наливают в свою тару. Насчет сетевых не уверен, но возможно тоже. 

Ответить
1
Zoir I

а их типо самому мыть надо? или они как то не будут грязными?
я думаю есть там какой то прикол)) но не хочется дома чтоб лежала грязная посуду до следующего похода в мак

надеюсь будет выбор брать с многоразовой посудой или одноразовой ред.

Ответить
0
andr oid

Насколько надо любить джанк-фуд, чтобы ещё и есть её из многоразовой посуды? И ещё и платить за это?

А, ну логично ))

Ответить
0
andr oid

В маке и тд, есть такая позиция: «на подносах», это когда красные подносы собирают из зала и приносят на мойку, и чувак их ополаскивает горячей водой из гибкого крана в большой мойке.

А вы думали что кто-то будет их аккуратно обеззараживать в специальных боксах?

Просто прибавили тому парню работы 😅

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0
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