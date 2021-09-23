Impossible Foods выпустила свинину на растительной основе со вкусом настоящего мяса Статьи редакции
Её можно будет попробовать в нескольких ресторанах США, Гонконга и Сингапура, цену заведения установят сами.
- Заменитель содержит такое же количество белка, как и настоящая свинина, пишет CNBC со ссылкой на президента Impossible Foods Денниса Вудсайда. В продукте нет холестерина, на треть меньше жиров и меньше калорий.
- Кроме этого, слепой тест на вкус показал, что 54% потребителей Гонконга предпочли заменитель из сои настоящей свинине. Цену на «мясо» будут устанавливать рестораны, но она будет примерно такой же, как и на настоящее мясо, или немного выше, сказал Вудсайд.
- Продукт представлен 23 сентября в одном из ресторанов Нью-Йорка, с 4 октября будет доступен в Гонконге, а до конца года — в Сингапуре. Компания договорилась с несколькими ресторанами в этих регионах.
- Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продаёт в 20 тысячах магазинах.
- В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе. В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе, а в 2021-м — над аналогом коровьего молока. В сентября компания представила наггетсы из растительного мяса.
Рекомендую потреблять не всякую хрень с ютуба, а натуральное мясо со свежеосвежеванных телят.
В качестве домашнего упражнения, изучите эту схему. Мясо разное по консистенции, вкусу и жирности, что хорошо известно профессиональным поварам. Такого в растительных бургерах из тепличного шпината вы точно не найдете. ред.
Ну да, конечно.
Я живу в Московской области, тут натурального мяса просто завались. Прямиком от частников.
Можно взять целиком тушку поросёнка, распилить её, распихать по морозилкам - вполне себе кейс.
Ценник на тушку примерно 150-200руб за кг. Конечно, там и косточки, но на косточках такой классный бульончик под суп получается, пальчики оближешь.
искусственная свинина, кстати, халяльна
https://www.cnet.com/news/trying-impossible-foods-pig-free-plant-based-pork-as-a-practicing-muslim-was-super-weird/
Рассматриваю меньшее количество жиров и калорий как минус продукта. Жиры и калории организму элементарно нужны (здоровый холестерин тоде нужен), просто не нужно переедать. А теперь человеку, у которого нет проблем с балансом калорий, нужно пересматривать объемы порций на заменителях мяса в бОльшую сторону, т.е. расходы на здоровое и хорошее веганское питание как были выше "мясного" так и останутся.
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