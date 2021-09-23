Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Еда
Nazigul Jusupova

Impossible Foods выпустила свинину на растительной основе со вкусом настоящего мяса Статьи редакции

Её можно будет попробовать в нескольких ресторанах США, Гонконга и Сингапура, цену заведения установят сами.

  • Заменитель содержит такое же количество белка, как и настоящая свинина, пишет CNBC со ссылкой на президента Impossible Foods Денниса Вудсайда. В продукте нет холестерина, на треть меньше жиров и меньше калорий.
  • Кроме этого, слепой тест на вкус показал, что 54% потребителей Гонконга предпочли заменитель из сои настоящей свинине. Цену на «мясо» будут устанавливать рестораны, но она будет примерно такой же, как и на настоящее мясо, или немного выше, сказал Вудсайд.
  • Продукт представлен 23 сентября в одном из ресторанов Нью-Йорка, с 4 октября будет доступен в Гонконге, а до конца года — в Сингапуре. Компания договорилась с несколькими ресторанами в этих регионах.
  • Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продаёт в 20 тысячах магазинах.
  • В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе. В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе, а в 2021-м — над аналогом коровьего молока. В сентября компания представила наггетсы из растительного мяса.

#новости #мясо

1092 просмотров
38 38 комментариев
4
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u044f\u0441\u043e"], "comments": 38, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 297013, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Sep 2021 17:02:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Антон Антонов

Это убогая профанация. Нужно выращивать в лаборатории настоящее мясо.

Ответить
13
greg chudnoff

Это убогая профанация. Нужно выращивать в хлевах и на полях настоящее мясо.

Ответить
1
Антон Антонов

Мясо есть мясо, как оно ни выращено. А соя есть соя, как ни меняй ей вкус. ред.

Ответить
2
andr oid

Скоро!
Воздух со вкусом свободы.

Ответить
7
Alex Alex Germany

А растительная основа достается за бесплатно(я имею ввиду выбросы СО2 и прочее)? ИМХО это просто попытка нажиться в очередной раз на потребителе. 

Ответить
2
Dmitry

из прочих убийство животных вычеркнуто

Ответить
5
Andrey Andreev

Как будто это что-то плохое

Ответить
–4
Артем Голендберг

Ну это пиздец комментарий, конечно же ни чего плохого выращивать в страшных условиях живых сущкств и мучительно убивать их..

Ответить
3
greg chudnoff

Условия на самом деле отличные, убивают быстро и безболезненно.

Ответить
0
Артем Голендберг

Да да конечно, поизучайте факты а не заявления производителей, на ютуб полно видео с этих самых ферм где все идеально и безболезненно

Ответить
1
greg chudnoff

Рекомендую потреблять не всякую хрень с ютуба, а натуральное мясо со свежеосвежеванных телят.

В качестве домашнего упражнения, изучите эту схему. Мясо разное по консистенции, вкусу и жирности, что хорошо известно профессиональным поварам. Такого в растительных бургерах  из тепличного шпината вы точно не найдете. ред.

Ответить
0
greg chudnoff

вместо убийства животных - убийство растений
чудненько

Ответить
–5
greg chudnoff

Непонятны мотивы минусующих. Про убийства животных все волнуются, а про убийства растений в принципе не хотят знать? Ну это же двойные стандарты, как минимум.

Ответить
0
Артем Голендберг

Да что ты несешь?

Ответить
0
greg chudnoff

А что ты несешь?

Ответить
0
Александр _

Когда ценник на подобный заменитель мяса упадёт ниже цены мяса хотя бы раза два, тогда и стоит на него внимание обращать.
Сейчас же это просто продукт для гиков

Я же лучше натурального мясца наверну ;)

Ответить
2
Dimitri

Вы про то "натуральное" мясо от животных которых пичкают антибиотиками и гормонами?

Ответить
4
Александр _

Нет

Ответить
0
Кирилл Жарков

Поверьте, вы точно не едите натуральное мясо)) Оно стоит непомерно дороже

Ответить
–1
Александр _

Ну да, конечно.
Я живу в Московской области, тут натурального мяса просто завались. Прямиком от частников.
Можно взять целиком тушку поросёнка, распилить её, распихать по морозилкам - вполне себе кейс.
Ценник на тушку примерно 150-200руб за кг. Конечно, там и косточки, но на косточках такой классный бульончик под суп получается, пальчики оближешь.

Ответить
4
Artem Zinnatullin

С удовольствием ел их говядину по несколько раз в месяц, если вкус и качества норм — без разницы натуральное или нет.

Первый раз с опаской кусал, ожидая вкуса тофу.

Ответить
1
Последующий колос

Что плохого в тофу?

Ответить
0
Dragon Johan

Ничего. Просто когда заявлено на вкус мясо, хочется мясо, а не тофу.

Ответить
5
Последующий колос

Ааа, ну так с нынешними вкусовыми добааками любую хрень можно превратить во что угодно. Больше вопрос по текстуре

Ответить
0
Кирилл Жарков

А про Hiburger можете что-нибудь сказать? Его активно форсят в России

Ответить
0
Igor Chimbur

Пойду, наверну хорошего хорватского пршута. Вот где настоящая свинина, с нормальным количество БЖУ.

Ответить
–1
Dragon Johan

И с дневной нормой соли в одном ломтике)

Ответить
3
Vadim Semenov ‏⚡☟

искусственная свинина, кстати, халяльна 

https://www.cnet.com/news/trying-impossible-foods-pig-free-plant-based-pork-as-a-practicing-muslim-was-super-weird/

Trying Impossible Foods' fake pork as a…
Impossible Pork is designed for halal and kosher certification. But for those who don't eat pork…
www.cnet.com
Ответить
1
John Fima

Я покупал растительную котлету. На раскус как хорошо протушенное мясо, вкус другой, но в принципе чисто мясо я и не ем все всегда с соусами и специями.
Мне было вкусно. Покупал бы если не высокая цена.

Ответить
1
Rodeus

Рассматриваю меньшее количество жиров и калорий как минус продукта. Жиры и калории организму элементарно нужны (здоровый холестерин тоде нужен), просто не нужно переедать. А теперь человеку, у которого нет проблем с балансом калорий, нужно пересматривать объемы порций на заменителях мяса в бОльшую сторону, т.е. расходы на здоровое и хорошее веганское питание как были выше "мясного" так и останутся.

Ответить
0
greg chudnoff

просто не нужно переедать

все жиробасы Земли одновременно улыбнулись

Ответить
–1
Илья Шишкунов

Интересно, а будет ли работать парадокс Корабля Тесея в контексте данной "свинины" у мусульман? 

Ответить
0
Alexey Levin

А заменитель бабы будет?

Ответить
0
Последующий колос

Жену еще давно придумали.

Ответить
0
Amanda Ramirez

Impossible Foods, поздно. Ди Каприо вас задавит!)

Ответить
0
Artemy

Кажется, это свин-вин!

Ответить
0
Инженерный американец

Больше мясов всяких и разных -) 

Ответить
0
greg chudnoff

Эволюция искусственного мяса всё еще в зачаточном состоянии. Вершина эволюции, как известно - мясо из говна, по вкусу и консистенции ничем не отличающееся от своего натурального прототипа.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Сервисы
DTF
Mozilla обвинила Google в слежке за пользователями в новой версии браузера Chrome Статьи редакции

Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.

23 23 комментария
20
БКС Мир инвестиций
Что такое сложный процент. Рассказывает персональный брокер

Персональные брокеры помогают разобраться, как сформировать долгосрочный портфель и не отвлекаться на новостной шум. Сегодня поговорим о сложном проценте, который поможет инвестору получить больше от своих инвестиций.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Истории
Илья Склюев
Предсказал будущее интернета в 90-ых и пропал, когда его прогнозы стали сбываться: история Филипа Агре Статьи редакции

Исследователь рассказал об опасности сбора данных ещё до запуска Google и Amazon, поставил под сомнение этичность работы над искусственным интеллектом и предсказал китайскую систему рейтинга.

Филип Агре NPR
36 36 комментариев
104
NPLaw
Банк России утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов

Банк России утвердил в новой редакции стандарт, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов для допуска к совершению сделок со сложными финансовыми инструментами.

0 Обсудить
0
Устойчивые города: Москва
Старинный пруд в Москве очистят при помощи водной мяты

Систему природной очистки воды при поддержке крупного французского фитокосметического бренда презентовали в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Рассказываем, как устроена технология и в чем выгода использования растений.

фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
0 Обсудить
0
Дизайн
Евгения Евсеева
Volvo показала в соцсетях обновлённый логотип — он появится на автомобилях с 2023 года Статьи редакции

Теперь он плоский.

Обновлённый логотип Volvo
60 60 комментариев
17
Разработка
MetaLamp
Без ТЗ, быстрая аналитика или глубокая аналитика. Как спасти заказчика веб-разработки от бесполезных трат

Привет! Меня зовут Роман Штых, я директор студии разработки MetaLamp. Я много общаюсь с заказчиками веб-проектов и вижу проблему: они часто не могут описать задачу так, чтобы её можно было сразу оценить. В ответ разработчики предлагают работать без оценки, по часам, либо продают глубокую аналитику — сначала составим ТЗ за счет заказчика, а потом…

5 5 комментариев
9
SkillFactory
Готовимся к техническому собеседованию при помощи чат-бота: проект студентов SkillFactory

Если вы загуглите «как пройти техническое собеседование», найдёте статьи, инструкции, кейсы, а также анекдоты и мемы. И вряд ли отыщете «волшебную таблетку», которая поможет вам и даст все ответы. Мы тоже не нашли — и сделали чат-бота для подготовки к техническому собеседованию. Рассказываем, кто и как его создавал и что получилось в итоге.

0 Обсудить
НИУ ВШЭ
Как сделать карьеру из незакрытого со школы гештальта

История создания самого успешного в России университетского мобильного приложения

1 1 комментарий
1
Личный опыт
Логомашина
90 самых полезных статей на vc.ru для предпринимателей

Привет, это команда Логомашины. За несколько лет мы прочитали тысячи материалов на vc.ru, а сегодня делимся подборкой из 90 статей, которые нам кажутся самыми полезными для тех, кто создаёт или развивает свой бизнес.

19 19 комментариев
55
Приёмная
Nikita Glazov
МТС перебил вводной кабель в квартиру, когда проводил интернет

Компания обесточила квартиру на несколько дней и отказывается компенсировать ремонт

89 89 комментариев
140
Больше статей
null