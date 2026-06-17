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Полина Лааксо
Еда

Московские рестораны в «Яндекс Еде» получили возможность потестировать продажу «секретных наборов» по фиксированной цене

Покупатель увидит состав только после получения.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • «Яндекс Еда» будет продавать «секретные сеты» со скидкой от 50% от суммарной стоимости позиций, но заказать их на дом не получится — доступен только самовывоз.
  • Состав набора определяет сам ресторан. Минимум — два блюда.
  • По словам сервиса, этот формат позволит заведениям увеличить число заказов и эффективнее управлять ассортиментом в течение дня.
  • Пилотное тестирование проводят в Москве. Пока в нём участвуют 174 ресторана. Масштабировать формат или нет — решат по итогам тестов.
Полина Лааксо
Еда
«Яндекс» запустил «мультизаказы» в «Деливери» и «Еде» для всех пользователей — можно оформить доставку из двух мест, расположенных недалеко друг от друга

Опцию тестировали с мая 2024 года — в отдельных регионах и с ограниченной группой пользователей.

Источник: «Яндекс»

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