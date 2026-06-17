Московские рестораны в «Яндекс Еде» получили возможность потестировать продажу «секретных наборов» по фиксированной цене

«Яндекс» запустил «мультизаказы» в «Деливери» и «Еде» для всех пользователей — можно оформить доставку из двух мест, расположенных недалеко друг от друга

Опцию тестировали с мая 2024 года — в отдельных регионах и с ограниченной группой пользователей.