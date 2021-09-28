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Еда
Маша Цепелева

«Яндекс.Еда» начала продавать сертификаты на доставку из ресторанов и магазинов Статьи редакции

Можно воспользоваться самому или подарить другу.

  • Подарочные сертификаты можно купить на сумму от 500 до 5000 рублей. Он действует для заказа в 34 тысячах ресторанов и магазинов в 170 городах России, рассказали vc.ru в сервисе. По собственным данным, сервис первый среди агрегаторов запустил такую услугу.

  • Купить сертификат можно в приложении «Еды» или на сайте. Сертификат действует год с момента покупки. Для компаний доступны многоразовые сертификаты, пользователям надо потратить всю сумму сразу. Чтобы воспользоваться сертификатом, надо ввести его номер в поле «Промокод» при оплате заказа.

  • Раньше «Яндекс.Еда» продавала сертификаты только корпоративным клиентам. Весной 2021 года оборот таких продаж вырос в 7 раз год к году. 85% тех, кто получает сертификаты «Яндекс.Еды» используют их для заказов в ресторанах, 15% — для покупки продуктов в магазинах.

#новость #яндекседа

1350 просмотров
18 18 комментариев
7
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18 комментариев
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Азиатский Таксист

Дорогой дневник.
На день рождения мне подарили еду

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14
useless uS

Моей прабабушке на свадьбу подарили двух гусей.

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1
Kostya Koremin

Электронные талоны на еду. Fuck yeah! ред.

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10
Ilya Brin

Не талон на еду, а:

Облигация на пиццу.
Фьючерс на рождественского гуся.
Дарственная на бургер и картошку.
Сертификат на горячий кофе.
Купон на хамон.

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6
Пешка Комитета

@Маша Цепелева ребят, у вас пресс релиз немного озалуп. Промик можно потратить только на ОДИН раз, и если остается остаток после покупки, он не возвращается. ред.

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3
Пешка Комитета

Еще на сайте можно оформить только номиналом "до 3К", хотя у вас указано "до 5К"

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0
- -

Эээ.... а не проще в таком случае просто подарить деньги?

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0
useless uS

Вот это самая большая боль. Ладно, когда эти сертификаты были пластиковыми картами (в магазинах косметики такое наиболее популярно было), еще могу понять, почему нельзя было их тратить в несколько заходов.

Но с электронным какая проблема? Запишите их на аккаунт, и пусть себе пользователь хоть по булке хлеба в день покупает. 

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0
Gottlieb Schneider

"Для компаний доступны многоразовые сертификаты, пользователям надо потратить всю сумму сразу. "

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0
Nadir Abdullaev

Яндекс.Талоны на еду

Ответить
1
- -

Талоны на еду гуманннее... Они хотя бы разделяются на хлеб, мясо, сахар, масло. Можно обменяться хлеб на сахар или масло... А тут получается тебе надо купить один большой талон, далее если ты по нему возьмешь даже кусок хлеба - талон автоматом сгорает. ред.

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1
Nikitinz

Всё правильно: талоны на еду при социализме, а сертификаты - это волчий оскал капитализма)

Ответить
0
Den Red

А зачем он нужен ? Если можно просто заказать , я понимаю 50% а так ? ред.

Ответить
0
ivan krapivin

Чтобы привлечь новых клиентов и LTV клиента увеличить.

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1
Андрей Правоторин

Яндекс.Сертификат

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0
BearStrikesBack

По собственным данным, сервис первый среди агрегаторов запустил такую услугу.

Дальше, видимо, начнут продавать сертификат на сертификат

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0
Иван Иванов

Сертификат на курьера не собираются продавать?

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0
- -

Сделай заказ в Яндекс.Еде и забери самовывозом!

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0
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