«Яндекс.Еда» начала продавать сертификаты на доставку из ресторанов и магазинов Статьи редакции
Можно воспользоваться самому или подарить другу.
Подарочные сертификаты можно купить на сумму от 500 до 5000 рублей. Он действует для заказа в 34 тысячах ресторанов и магазинов в 170 городах России, рассказали vc.ru в сервисе. По собственным данным, сервис первый среди агрегаторов запустил такую услугу.
Купить сертификат можно в приложении «Еды» или на сайте. Сертификат действует год с момента покупки. Для компаний доступны многоразовые сертификаты, пользователям надо потратить всю сумму сразу. Чтобы воспользоваться сертификатом, надо ввести его номер в поле «Промокод» при оплате заказа.
- Раньше «Яндекс.Еда» продавала сертификаты только корпоративным клиентам. Весной 2021 года оборот таких продаж вырос в 7 раз год к году. 85% тех, кто получает сертификаты «Яндекс.Еды» используют их для заказов в ресторанах, 15% — для покупки продуктов в магазинах.
@Маша Цепелева ребят, у вас пресс релиз немного озалуп. Промик можно потратить только на ОДИН раз, и если остается остаток после покупки, он не возвращается. ред.
Вот это самая большая боль. Ладно, когда эти сертификаты были пластиковыми картами (в магазинах косметики такое наиболее популярно было), еще могу понять, почему нельзя было их тратить в несколько заходов.
Но с электронным какая проблема? Запишите их на аккаунт, и пусть себе пользователь хоть по булке хлеба в день покупает.
Компания не выплатила вознаграждение, и пользователь решил опубликовать данные в открытом доступе.
«Открытие Брокер» и УК «Открытие» (входят в группу банка «Открытие») объединили продукты и решения брокера и управляющей компании на одной онлайн-витрине под брендом «Открытие Инвестиции». Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволит обеспечить широкий спектр финансовых предложений…
Краткая история о том, как Майкл Делл за 8 лет увеличил своё состояние в несколько раз, искусно воспользовавшись финансовым рычагом, и превратил Dell Technologies в одну из крупнейших технологических компаний по объёму выручки.
Всем привет! Меня зовут Валерий, брокерский договор с Тинькофф (дальше буду называть их также «банк», «брокер») № 2057742591. В результате масштабных технических сбоев в работе Тинькофф Инвестиции 24 мая 2021 г., которые, между прочим, самим Банком были признаны, я потерял 70 000 долларов (!!!) при торговле акциями SPCE. 24-25 мая 2021 в…
Федеральная налоговая служба подготовила законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса, который предполагает освобождение от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя и сотрудников при увеличении налоговой нагрузки.
30 сентября первый банк для предпринимателей «Модульбанк» и сервис психологических консультаций «Ясно» проведут второй совместный воркшоп для предпринимателей. Тема — синдром трудоголика. Эксперты «Ясно» расскажут, как владельцу бизнеса правильно отдыхать и не стыдиться этого.
«Все так сильно ненавидят Google AMP, что готовы платить $2,99, лишь бы его не видеть».
С моей дебетовой карты были украдены деньги в другом городе. Банк Тинькофф отказался мне их возвращать, хотя я никому никогда никаких данных, позволяющих снять деньги не давала.