Heineken впервые назначила гендиректором человека со стороны на фоне снижения спроса на пиво и падения продаж

Он займёт должность на четыре года.Источник: Ksenia Kuleshova / BloombergСовет директоров Heineken назначил гендиректором компании главу кофейной JDE Peet’s Рафу Оливейру, пишет FT. До JDE Peet’s Оливейра десять лет работал в Kraft Heinz, а до этого — в Goldman Sachs. Он будет руководить Heineken в течение четырёх лет, начиная с октября 2026 года.По словам издания, на компанию надавили акционеры, которые требовали выбрать стороннего кандидата, способного по-новому взглянуть на проблемы. Контроль в Heineken принадлежит семье Де Карвальо-Хейнекен, она же занимает пять из восьми мест в совете директоров холдинга, уточняет газета.Перестановки в руководстве происходят после ухода с поста гендиректора Дольфа ван ден Бринка — он возглавил компанию в середине 2020 года на фоне пандемии Covid-19 и связанных с ней закрытий ресторанов и баров и сложил полномочия 31 мая 2026-го. Всего в Heineken он проработал с 1998 года.Группе пришлось выбирать: либо кандидат со стороны, либо кто-то из нынешних сотрудников — ван ден Бринк рекомендовал двоих возможных преемников. Но, по словам источника FT, совет директоров посчитал их неготовыми к должности гендиректора.Как отмечают Bloomberg и WSJ, Heineken столкнулась с падением продаж на фоне сокращения потребления алкоголя и общего снижения расходов со стороны покупателей из-за растущей инфляции. Пытаясь восстановиться, компания в 2021 году уволила 8000 сотрудников (примерно 9% штата), а в 2026-м анонсировала сокращение 5000-6000 работников.#новости #heineken